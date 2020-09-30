Лес — не про дрова: как в России будут спасать достояние страны
В России необходимо усилить борьбу с «черными» лесорубами. Это важно не только по экономическим причинам, но и с точки зрения сохранения лесного фонда и рекультивации вырубок. Об этом «Известиям» заявили эксперты и политики, которые предлагают поднять штраф за незаконное уничтожение и транспортировку как минимум в 30 раз и примерно вдвое увеличить численность лесных инспекторов. Владимир Путин во время совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса заявил: что происходящее в отрасли «ни в какие ворота не лезет». Он призвал запретить вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Кроме того, президент предложил запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, а также пересмотреть подходы к работе таможни.
«Хоть трава не расти»
Несмотря на то что в России расположена пятая часть всех лесов планеты, которые представляют настоящее достояние нашей страны, власти долгое время к лесному хозяйству относились весьма пренебрежительно. Как заявил Владимир Путин, в 1990-е годы доля РФ в мировой торговле лесной продукцией сократилась с 18 до 2%. Одной из главных причин стали серые схемы выделения лесных участков и другого рода нелегальная деятельность. Несмотря на то что ситуация улучшилась после принятия нового Лесного кодекса в 2006 году, остается немало острых и системных проблем, подчеркнул президент. В частности, в большинстве регионов сохраняются сугубо архаичные и потребительские подходы к использованию лесных ресурсов.
— И главенствующий принцип здесь, к сожалению, остается — любой ценой взять объемы, а после — хоть трава не расти. И не растет — ни трава, ни лес не растет, — возмутился во время совещания глава государства. — То есть применяются так называемые экстенсивные модели, когда вырубки в основном ведутся сплошным способом, причем зачастую на низком технологическом уровне, если не сказать, варварски, и полностью игнорируется задача восстановления лесов.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса
В этой отрасли до сих пор есть целый ряд проблем, которые требуют особого внимания государства, согласен глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
— Из года в год мы много леса теряем от пожаров и так называемых черных лесорубов. По-прежнему остро стоит проблема незаконных рубок. Также много леса экспортируем в виде «кругляка», но нам необходимо переходить к глубокой переработке, — перечислил «Известиям» проблемы парламентарий.
Он отметил, что для решения этих вопросов надо примерно вдвое увеличивать численность лесных инспекторов. По его словам, эти кадры должны иметь нормальную зарплату и социальный пакет.
— Немаловажно, чтобы общественность активно участвовала в предупреждении лесных пожаров и незаконной вырубки. Сейчас экологическая повестка очень актуальна. Нам нужно, чтобы и эковолонтеры участвовали, общественные организации. Чем раньше мы будем выявлять и предупреждать, тем меньше мы будем терять леса, — добавил парламентарий.
Участники совещания в режиме видеоконференции о развитии и декриминализации лесного комплекса
Эта отрасль давно ждет ужесточения наказаний для борьбы с «черными» лесорубами. Например, только в первом полугодии 2020-го правоохранители выявили 6,8 тыс. фактов незаконной рубки, то есть более 35 случаев ежедневно, сообщил «Известиям» член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов. При этом он напомнил, что леса занимают 46% территории России.
— При этом всё, что таким людям грозит, — административные штрафы. И если за этот период сумма штрафов составила 12,3 млн рублей, то вред, причиненный лесам, достиг 3,9 млрд. Поэтому я считаю, что необходимо увеличить штраф за незаконную вырубку и транспортировку как минимум в 30 раз, — заявил эксперт. — Также следует помнить, что зачастую «черные» лесорубы, чтобы скрыть незаконную вырубку, устраивают пожары, которые приобретают масштабы национального бедствия и которые, помимо очевидного экономического ущерба, наносят вред здоровью граждан, проживающих неподалеку.
По словам Тимура Усманова, если государство возьмет эту отрасль под жесткий контроль — выиграют все не только с экономической точки зрения, так как поставка обработанной древесины будет способствовать поступлению денег в бюджет, но и с точки зрения сохранения лесного фонда и рекультивации вырубок.
«Ни в какие ворота не лезет»
Учитывая накопленные проблемы, Владимир Путин во время совещания призвал действовать максимально решительно и выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе. По его мнению, декриминализацией отрасли надо заняться жестко, так как то, что там происходит «ни в какие ворота не лезет».
Прежде всего важно поставить заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины, уверен он. Для этого следует активнее использовать современные технологии и запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный реестр в электронной форме по общим для всех субъектов РФ правилам, отметил президент.
В единой системе должен производиться учет древесины и сделок с ней, чтобы можно было проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и ее вывоза за пределы страны, пояснил он. По словам Владимира Путина, это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и сделать более удобной работу добросовестных компаний. В пилотном режиме система учета древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января 2021 года. Уже с 1 июля ее использование станет обязательным, напомнил глава государства.
Создание федеральной информационной системы лесного комплекса позволит решить основные проблемы отрасли, уверен зампред комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Олег Дубровин.
— К огромному сожалению, даже кадастровый учет участков лесного фонда произвели не так давно. Причем произвели его на основе аэрофотосъемки. Те решения, которые предложил президент, позволят оцифровать всю отрасль и эффективно использовать те ресурсы, которые у нас есть, — заявил он «Известиям».
Владимир Путин также призвал пересмотреть подходы к работе таможни и настроить ее таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался «кругляк». При этом он поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Между тем для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в этой нише, президент предложил запустить с 1 января 2021-го специальную программу модернизации на базе Фонда развития промышленности. Речь идет о льготных кредитах на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины.
Владимир Путин также считает необходимым запретить компаниям находиться на лесных участках с заготовительной техникой, если у них нет права на хозяйственное использование леса. Кроме того, президент предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков и должность главного федерального государственного лесного инспектора по региону.
Кроме того, в России нужно обеспечить благоприятные условия для инвестиций в лесной комплекс: от создания целлюлозно-бумажных и перерабатывающих производств до проектов по выращиванию лесопосадочного материала, пояснил Владимир Путин. По его мнению, большие перспективы за развитием деревянного домостроения с использованием готовых домокомплектов. Для того чтобы продвигать это направление, нужно устранить все правовые преграды, уверен он. Это важно для решения жилищных проблем граждан, а также для развития строительной индустрии, создания новых рабочих мест на предприятиях по переработке древесины.
Особое внимание президент попросил уделить и укреплению кадрового потенциала отрасли, организации современных условий труда, обеспечению достойной зарплаты работников. В частности, он предложил распространить на них меры господдержки, которые действуют для молодых специалистов в сельской местности. В «Единой России» уже сообщили о том, что в ближайшее время намерены представить пакет поправок в Лесной кодекс по декриминализации отрасли.