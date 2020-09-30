Лес — не про дрова: как в России будут спасать достояние страны

В России необходимо усилить борьбу с «черными» лесорубами. Это важно не только по экономическим причинам, но и с точки зрения сохранения лесного фонда и рекультивации вырубок . Об этом «Известиям» заявили эксперты и политики, которые предлагают поднять штраф за незаконное уничтожение и транспортировку как минимум в 30 раз и примерно вдвое увеличить численность лесных инспекторов. Владимир Путин во время совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса заявил: что происходящее в отрасли «ни в какие ворота не лезет». Он призвал запретить вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород . Кроме того, президент предложил запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, а также пересмотреть подходы к работе таможни.

«Хоть трава не расти»

Несмотря на то что в России расположена пятая часть всех лесов планеты, которые представляют настоящее достояние нашей страны, власти долгое время к лесному хозяйству относились весьма пренебрежительно. Как заявил Владимир Путин, в 1990-е годы доля РФ в мировой торговле лесной продукцией сократилась с 18 до 2% . Одной из главных причин стали серые схемы выделения лесных участков и другого рода нелегальная деятельность. Несмотря на то что ситуация улучшилась после принятия нового Лесного кодекса в 2006 году, остается немало острых и системных проблем, подчеркнул президент. В частности, в большинстве регионов сохраняются сугубо архаичные и потребительские подходы к использованию лесных ресурсов.

— И главенствующий принцип здесь, к сожалению, остается — любой ценой взять объемы, а после — хоть трава не расти. И не растет — ни трава, ни лес не растет , — возмутился во время совещания глава государства. — То есть применяются так называемые экстенсивные модели, когда вырубки в основном ведутся сплошным способом, причем зачастую на низком технологическом уровне, если не сказать, варварски, и полностью игнорируется задача восстановления лесов.

Лес — не про дрова: как в России будут спасать достояние страны_1 Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

В этой отрасли до сих пор есть целый ряд проблем, которые требуют особого внимания государства, согласен глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

— Из года в год мы много леса теряем от пожаров и так называемых черных лесорубов. По-прежнему остро стоит проблема незаконных рубок. Также много леса экспортируем в виде «кругляка», но нам необходимо переходить к глубокой переработке, — перечислил «Известиям» проблемы парламентарий.

Он отметил, что для решения этих вопросов надо примерно вдвое увеличивать численность лесных инспекторов . По его словам, эти кадры должны иметь нормальную зарплату и социальный пакет.

— Немаловажно, чтобы общественность активно участвовала в предупреждении лесных пожаров и незаконной вырубки . Сейчас экологическая повестка очень актуальна. Нам нужно, чтобы и эковолонтеры участвовали, общественные организации. Чем раньше мы будем выявлять и предупреждать, тем меньше мы будем терять леса, — добавил парламентарий.

Лес — не про дрова: как в России будут спасать достояние страны_2 Участники совещания в режиме видеоконференции о развитии и декриминализации лесного комплекса Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Эта отрасль давно ждет ужесточения наказаний для борьбы с «черными» лесорубами. Например, только в первом полугодии 2020-го правоохранители выявили 6,8 тыс. фактов незаконной рубки, то есть более 35 случаев ежедневно, сообщил «Известиям» член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов . При этом он напомнил, что леса занимают 46% территории России.

— При этом всё, что таким людям грозит, — административные штрафы. И если за этот период сумма штрафов составила 12,3 млн рублей, то вред, причиненный лесам, достиг 3,9 млрд . Поэтому я считаю, что необходимо увеличить штраф за незаконную вырубку и транспортировку как минимум в 30 раз , — заявил эксперт. — Также следует помнить, что зачастую «черные» лесорубы, чтобы скрыть незаконную вырубку, устраивают пожары, которые приобретают масштабы национального бедствия и которые, помимо очевидного экономического ущерба, наносят вред здоровью граждан, проживающих неподалеку.

По словам Тимура Усманова, если государство возьмет эту отрасль под жесткий контроль — выиграют все не только с экономической точки зрения, так как поставка обработанной древесины будет способствовать поступлению денег в бюджет, но и с точки зрения сохранения лесного фонда и рекультивации вырубок .

«Ни в какие ворота не лезет»

Учитывая накопленные проблемы, Владимир Путин во время совещания призвал действовать максимально решительно и выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе. По его мнению, декриминализацией отрасли надо заняться жестко, так как то, что там происходит «ни в какие ворота не лезет».

Прежде всего важно поставить заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины , уверен он. Для этого следует активнее использовать современные технологии и запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный реестр в электронной форме по общим для всех субъектов РФ правилам, отметил президент.

В единой системе должен производиться учет древесины и сделок с ней , чтобы можно было проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и ее вывоза за пределы страны, пояснил он. По словам Владимира Путина, это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и сделать более удобной работу добросовестных компаний . В пилотном режиме система учета древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января 2021 года. Уже с 1 июля ее использование станет обязательным, напомнил глава государства.

Создание федеральной информационной системы лесного комплекса позволит решить основные проблемы отрасли, уверен зампред комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Олег Дубровин.

— К огромному сожалению, даже кадастровый учет участков лесного фонда произвели не так давно. Причем произвели его на основе аэрофотосъемки. Те решения, которые предложил президент, позволят оцифровать всю отрасль и эффективно использовать те ресурсы, которые у нас есть , — заявил он «Известиям».

Владимир Путин также призвал пересмотреть подходы к работе таможни и настроить ее таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался «кругляк» . При этом он поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород . Между тем для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в этой нише, президент предложил запустить с 1 января 2021-го специальную программу модернизации на базе Фонда развития промышленности. Речь идет о льготных кредитах на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины.

Владимир Путин также считает необходимым запретить компаниям находиться на лесных участках с заготовительной техникой, если у них нет права на хозяйственное использование леса . Кроме того, президент предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков и должность главного федерального государственного лесного инспектора по региону.

Кроме того, в России нужно обеспечить благоприятные условия для инвестиций в лесной комплекс: от создания целлюлозно-бумажных и перерабатывающих производств до проектов по выращиванию лесопосадочного материала , пояснил Владимир Путин. По его мнению, большие перспективы за развитием деревянного домостроения с использованием готовых домокомплектов. Для того чтобы продвигать это направление, нужно устранить все правовые преграды, уверен он. Это важно для решения жилищных проблем граждан, а также для развития строительной индустрии, создания новых рабочих мест на предприятиях по переработке древесины.

Особое внимание президент попросил уделить и укреплению кадрового потенциала отрасли, организации современных условий труда, обеспечению достойной зарплаты работников . В частности, он предложил распространить на них меры господдержки, которые действуют для молодых специалистов в сельской местности. В «Единой России» уже сообщили о том, что в ближайшее время намерены представить пакет поправок в Лесной кодекс по декриминализации отрасли.