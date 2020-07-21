Конкуренцию растят: почему передача лесов собственникам может оказаться эффективной
Площадь лесов в Тверской области в этом году увеличится на 12,6 тыс. га за счет территорий, которые до этого числились землями сельскохозяйственного назначения. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда в области «переквалифицировали» 4,8 тыс. га таких земель. Экологи подчеркивают, что площадь таких неучтенных лесов составляет десятки миллионов гектаров — из-за пробелов в законодательстве они остаются не защищены, в том числе в случае пожаров. Заниматься на них лесоводством также невозможно. Однако, по мнению экспертов, перевод участков в лесной фонд не позволит решить системную проблему. Подробнее — в материале «Известий».
Неучтенные леса
Пополнить лесной фонд Тверской области на 12,6 тыс. га решили на заседании областного правительства в конце прошлой недели. Ранее эти земли относились к землям сельскохозяйственного назначения и землям запаса. Всего в этом году лесной фонд планируется пополнить на 65,9 тыс. га (в прошлом году этот показатель составил 4,8 тыс. га).
При этом общая площадь земель лесного фонда, по официальным данным, в регионе составляет 4,8 млн га — это максимальный показатель среди регионов Центрального федерального округа и один из самых высоких по стране.
Судьба земель, о которых идет речь, — уже не приспособленных для ведения сельского хозяйства, однако официально не предназначенных для лесоводства — обсуждается последние несколько лет. По подсчетам экологов, их общая площадь может составлять десятки миллионов гектаров по всей стране. При этом леса, растущие на таких участках, лишаются защиты, в том числе и от пожаров, а собственники земли попадают в правовую ловушку из-за невозможности эффективно использовать участок из-за отсутствия соответствующих правовых механизмов.
В конце 2018 года Лесной кодекс пополнился статьей 123, согласно которой на землях сельхозназначения могут располагаться подлежащие освоению леса. Порядок их использования, защиты и воспроизводства должно было определить правительство — однако подзаконный акт, который позволил бы механизму заработать, до сих пор не принят.
В начале года о проблемах с учетом леса в России предупредила и Счетная палата. По итогам проведенного специалистами ведомства аудита выяснилось, что в стране отсутствует единая система учета заготовки и оборота лесоматериалов, а актуальные данные о реальных объемах лесного фонда в принципе отсутствуют.
— Эффективному планированию использования лесов мешает отсутствие актуальной информации о лесных ресурсах, — подчеркивается в документе.
В частности, по мнению аудиторов, устаревшими являются около 85% имеющихся данных о лесах. В том числе и тех, которые выросли на заброшенных полях. Более чем о половине лесов (58%) информация не обновлялась больше 20 лет.
Ни растить, ни вырубить
Общая площадь заброшенных угодий сегодня достигает примерно 76 млн га, из которых в ближайшее время в сельскохозяйственную деятельность может быть вовлечено лишь около 10 млн га, полагают в Гринпис, основываясь на данных спутниковых снимков. В том числе среди них около 40 млн га так называемых колхозных лесов. В этом случае речь идет не о поросших деревьями полях, а о лесных участках, когда-то предоставленных в пользование колхозам и совхозам.
В той же Тверской области, по подсчетам организации, неиспользуемые земли сельхозназначения могут занимать около 1,8 млн га. В случае активного выращивания лесов на этих территориях объемы лесозаготовок могут увеличиться почти вдвое, следует из приведенных данных.
Актуальных данных о неиспользуемых землях сельхозназначения «нет и быть не может», отмечает директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда.
— Можно попытаться рассчитать площадь неиспользуемых сельхозугодий арифметически. Всего в РФ около 222 млн га сельхозугодий. Из них предоставлено сельхозпроизводителям по формам Росреестра около 193 млн га. В ходе Всероссийской переписи 2016 года были найдены собственники сельхозугодий общей площадью 143 млн га, из этой площади использовалось 125 млн га. То есть 97 млн га можно отнести к неиспользуемым. При этом непредоставленные сельхозугодия — 29 млн га — находятся в государственной собственности. Очевидно, что их нельзя вернуть в оборот: если это не пастбища, то давно лес, — полагает эксперт.
Проблема с такими землями заключается не только в том, что растущий на них лес не учитывается и не подлежит защите, что провоцирует возникновение «серых» рубок и повышает риск пожаров. Собственники земли также оказываются лишены возможности использовать участок: оставить лес они не могут (за нецелевое использование земли сельхозназначения им может грозить изъятие участка или штраф в размере от 20 до 700 тыс. рублей), а расчистка и освоение земли оказывается трудозатратным делом, требующим большого количества согласований.
— На сегодня механизм выглядит так: сотрудники Россельхознадзора должны следить за всеми землями сельхозназначения, выявлять неиспользуемые сельхозугодия, штрафовать, а в случае отказа собственника от вовлечения данных земель в сельскохозяйственную деятельность — изымать через суд и продавать на торгах. Если желающих нет, то участки обязан будет купить субъект РФ. Иными словами, государство взяло на себя заведомо невыполнимую задачу контролировать более 190 млн га сельхозугодий, — объясняет Наталья Шагайда.
Если же собственники пытаются выполнить требования закона самостоятельно, то нередко они вынуждены обращаться к поджогам, для того чтобы очистить территорию — это опять же может приводить к лесным пожарам.
Есть и другие примеры, когда существующая правовая коллизия оборачивается проблемами для тех, в чьем ведении земля находится.
Так, на днях стало известно, что прокуратура Рязанской области обвинила главу одного из сельских поселений Шиловского района в превышении должностных полномочий после того, как он заключил договор со сторонней фирмой на вырубку деревьев на заброшенных землях сельхозназначения. По данным прокуратуры, речь шла о «расчистке и разработке заросшего лесного массива (колхозного сада)».
— Согласно положений указанного договора подряда, выполненная работа подлежала оплате путем перехода права собственности вырубленной древесины индивидуальному предпринимателю в полном объеме в период проведения работ, — отмечается в сообщении ведомства.
Своими действиями, полагают там, чиновник нарушил интересы общества и государства в сфере распоряжения муниципальным имуществом и подорвал авторитет администрации муниципального образования. Обвинительное заключение было вынесено 15 июля, сейчас дело направлено на рассмотрение в суд. Наказание по вменяемой обвиняемому ч. 1 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») может составлять от штрафа в размере 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до четырех лет.
Леса без правил
Поскольку в Рязанской области речь идет об обвинении в превышении полномочий, а не в нецелевом использовании земли или незаконной рубке, эта ситуация не совсем типична, однако по стране ежегодно регистрируется несколько тысяч дел, связанных с попытками использования или, напротив, неиспользования лесов на землях сельхозназначения, рассказал «Известиям» директор лесной программы Гринписа Алексей Ярошенко.
Из-за неопределенности их статуса, по его словам, ситуации бывают разными. Иногда безнаказанными могут оставаться масштабные рубки, а иногда вопросы у правоохранительных органов возникают и просто к попыткам рационально распорядиться имеющимися ресурсами.
В 2019 году Минприроды предлагало два варианта документа, уточняющего механизм, предусмотренный ст. 123 Лесного кодекса. Однако в обоих случаях речь шла об изъятии земли у собственников, и в конце концов эти варианты отклонялись. Против выступило в том числе Минэкономразвития.
Перевод земель в состав Лесного фонда неэффективен, во-первых, потому, что предполагает изъятие земли у собственников (по закону землями Лесного фонда не могут владеть частники), а во-вторых, из-за того, что такая процедура, по его подсчетам, займет около 500 лет, считает Алексей Ярошенко.
Более эффективным способом решения проблемы, отмечает он, является изменение законодательства таким образом, чтобы дать возможность собственникам земли легально заниматься на ней лесоводством.
— Правильнее оставлять земли у тех собственников, которые есть сейчас — а они много где есть. И дать им возможность легально этот лес выращивать. Не штрафовать за наличие леса, а определить четкие правила, по которым они должны работать, — отмечает он.
В результате может появиться конкурентная среда, в которой существует как государственное лесоводство на землях лесного фонда, так и частное, на бывших землях сельхозназначения. Аналогичные механизмы уже действуют в том числе в странах Евросоюза, где частное лесоводство получает дополнительные дотации, и в Китае.
Разработать механизм, позволяющий сохранить леса на территории сельхозземель без изменения их статуса, Владимир Путин поручил еще в январе 2020-го. Правительству предлагалось «принять меры, направленные на установление особенностей использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, предусмотрев возможность осуществления на землях такой категории всех видов использования лесов без необходимости изменения формы собственности на земельные участки и изменения категории земель». Доклад по этой теме должен был быть представлен еще в конце апреля, однако пока публично новый механизм представлен так и не был.