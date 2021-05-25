Откуда дровишки: остановит ли новая пошлина расхищение лесов России

С 1 июля в России вводится пошлина на экспорт грубо обработанной древесины. Одновременно с этим правительство прорабатывает новые ограничения на вывоз за рубеж лесоматериалов. Такая работа ведётся по поручению президента России, который указал на необходимость принять меры по запрету продажи кругляка в другие страны. Крупный лесопромышленный бизнес инициативу с пошлиной поддерживает, но выказывает некоторые опасения по поводу способов определения влажности экспортируемых пиломатериалов таможенными органами. В РСПП выразили сомнение, что введение пошлин на сырые пиломатериалы окажет прямое влияние на снижение объемов нелегально заготовляемой древесины. Эксперты призывают лесхозы больше ориентироваться на рыночный подход к восстановлению родных лесов. Подробности — в материале «Известий».

Сухие показатели

Правительство РФ одобрило с 1 июля пошлину в 10% на экспорт ряда видов грубо обработанной древесины, а именно лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%. Действовать пошлина будет до конца текущего года. По задумке, вводимое регуляторное новшество даст возможность ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на нее и переориентировать «домашний» бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. «Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 кубометр соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за 1 кубометр. До этого — 10 и 12 евро за 1 кубометр соответственно», — указывается в постановлении.

Ранее полпред президента на Дальнем Востоке и вице-премьер Юрий Трутнев заявлял о том, что правительство не рассматривает отмену запрета на экспорт круглого леса, который вступит в силу в 2022 году. Помимо того, Кремль опроверг и создание госкомпании по экспорту необработанной древесины.

Влажность влияет на такое качество древесины, как долговечность. Устанавливаемое разделение по уровню влажности поможет отделить слабо обработанную древесину от обработанной в сушильной камере, рыночная стоимость которой выше в несколько раз. Проще говоря, глубокая переработка пиловочника на своей территории значительно выгоднее для государства, чем примитивный экспорт бревен. Ведь производство качественных пиломатериалов подстегивает развитие строгальных, плитных и биотопливных производств.

Откуда дровишки Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Введение пошлины — один из шагов на пути к коренному изменению развития всего лесного хозяйства, на что нацелена принятая в этом году Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года, — объясняет «Известиям» директор Рослесинфорга Павел Чащин. — Главная ее задача — соблюсти баланс интересов лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства, поэтому необходимо стимулировать глубокую переработку внутри страны, перейти от экспортно ориентированной модели лесного сырья к модели создания продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Ожидается, что реализация вышеупомянутой стратегии позволит увеличить вклад лесного сектора в ВВП страны в два раза, увеличить объемы производства пиломатериалов на 55%, древесно-стружечных плит — на 30%, фанеры — на 40%, бумаги и картона — на 30%, деревянных домокомплектов — на 60%.

Однако для того чтобы малый бизнес в лесной отрасли успел перестроиться на переработку, нужно немного времени и господдержка. Вот почему с 1 января этого года по поручению президента России была запущена программа льготных кредитов на модернизацию производств по переработке древесины.

Повышение пошлин — это обоснованное решение в части реализации государственной политики в сфере лесных отношений, считает директор Воронежского государственного заповедника Анатолий Тарасов. Вместе с тем это и подготовительный этап на пути к запрету с января следующего года экспорта непереработанной древесины, указывает специалист. Тарасов отметил в беседе с «Известиями», что новая мера позволит создать технологичное производство пиломатериалов, способных конкурировать на международных рынках, сформирует новые рабочие места с достойной оплатой труда и увеличит и обеспечит поступления в бюджеты всех уровней.

Откуда дровишки Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Новую пошлину поддерживают крупные представители лесопромышленного бизнеса. Ведь и двухкантный брус (бревно, у которого были обрезаны только две стороны), и профилированный брус (современный технологичный строительный материал) одинаково беспошлинно покидали Россию, отмечают они. С введением новой пошлины перечень технологических процессов, а значит и добавленной стоимости внутри страны увеличится именно за счет необходимости сушки пиломатериалов.

— Это однозначный плюс для отрасли, — подчеркивает директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Архангельский ЦБК» Николай Кротов. — Хотя надо учитывать, что с европейскими странами мы практически не торговали пиломатериалами естественной влажности. Да и азиатские рынки сильно отличаются по потребляемой продукции. Основной потребитель пиломатериалов влажностью свыше 22% — Китай, еще можно отметить определенную ориентированность на сырую доску стран Средней Азии.

Для лесопромышленных компаний, занимающихся производством пиломатериалов, особенно важно, по мнению Кротова, что из всех попыток влияния на цену пиломатериалов внутри страны в качестве первоочередной была выбрана именно эта — введение таможенных пошлин на пиломатериалы естественной влажности. Именно эта продукция лесопиления была наиболее востребована на потребительском рынке России и определяла розничную цену в экономсегменте частного домостроения. Есть надежда, что регулятор приостановит введение дальнейших фискальных мер в отношении экспорта продукции лесопиления, отмечает представитель «Архангельского ЦБК».

При этом новые правила дают четкий сигнал лесопромышленникам, что правительство продолжит принимать меры, направленные на сокращение сырьевого экспорта и развитие переработки внутри России, разъяснили «Известиям» в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу.

Откуда дровишки Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Оперативный ввод пошлин с 1 июля указывает на решимость правительства продолжать борьбу с сырьевым экспортом, — говорят в РСПП. — Краткосрочность действия пошлины в течение шести месяцев до конца 2021 года и относительно низкая ставка в 10% дают возможность лесопромышленникам модернизировать производство, не прекращая работу. Вместе с тем, вероятно повышение ставки пошлины с начала 2022 года, если объемы экспорта бревен с минимальной обработкой не начнут сокращаться.

Некоторое опасение у бизнеса вызывает способ определения влажности экспортируемых пиломатериалов таможенными органами: ведь даже у предприятий, которые выпускают 100% продукции в сухом виде, могут возникать ситуации, когда верхний или нижний ряд пиломатериалов в пакете подмочен при хранении на открытом воздухе и влажность отдельных пиломатериалов в процессе контроля превысит 22%, замечает гендиректор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов. По мнению эксперта, трудно судить о возможной реакции таможни на такие случаи.

Недостаток зеленого золота

Введение пошлин на сырые пиломатериалы не окажет прямого влияния на повышение или снижение объемов нелегально заготовляемой древесины, считают в комиссии РСПП по лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу. Эта мера направлена в первую очередь на стимулирование развития глубокой переработки древесины в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (пошлины должны сделать невыгодным экспорт бруса, лафета и сырой доски).

— Данная инициатива призвана компенсировать недостаток сырья по приемлемым ценам для производителей продукции из древесины с более высокой добавленной стоимостью — бумаги, сухих пиломатериалов, погонажа, мебели, — говорит директор Лесного попечительского совета России Николай Шматков. — Конечно, в краткосрочной перспективе инициатива будет успешна — она позволит сдержать рост цен на сырье (сейчас экспорт крайне выгоден) для отечественных производителей, позволит им сохранить доходы.

Откуда дровишки Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Тем не менее, замечает он, эта инициатива не поможет решить исходную причину дефицита леса в самой лесной стране мира.

— Это произошло из-за недостаточно эффективного возобновления хозяйственно ценных пород — ели, сосны, дуба и ясеня — вблизи перерабатывающих предприятий и вблизи дорог, — поясняет глава Лесного попечительского совета. — В результате участки, на которых вырубается или сгорает лес, зарастают малоценными для лесной промышленности породами — порослевой, кривоствольной березой и осиной.

И действительно, только по официальным данным, от 50 до 57% деревьев гибнет в первые пять лет после посадки из-за нарушений технологии, некачественного посадочного материала и отсутствия ухода. Из-за нерезультативного ухода, по оценкам разных специалистов, в последующие 5–15 лет гибнет примерно 90% посаженных лесных культур.

Данная пошлина, как и другие существующие ныне меры по борьбе с нелегальными рубками, не решает проблему контрабанды леса, считает председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.

— Нам не хватает ресурсов для обеспечения работы в полную мощность, — говорит Шаройкина. — В то же время и нелегально заготовленная древесина идет на переработку и, в любом случае, обеспечивает промышленность сырьем, а наш бюджет — налогами. Специалисты считают, что необходимо экономически стимулировать лесную промышленность и арендаторов внедрять интенсивную модель лесопользования и лесовосстановления.

Откуда дровишки Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Для этого, по ее суждению, требуется брать арендную плату не с объема вырубленного леса, а с арендной площади. Таким образом, компаниям будет выгоднее выращивать больше леса на территории своей аренды, так как всё, что они вырастят дополнительно, фактически пойдем им в прибыль, а не на увеличение арендной платы.

В любом случае экономический эффект от пошлины и от развития лесопильных производств будет заметен уже в ближайшие три года, указывает завотделом экономики лесного хозяйства Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) Василий Корякин.