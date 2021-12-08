Прыг-отскок: выручка бизнеса показала рекордный рост за 16 лет

За девять месяцев 2021 года выручка российских крупных и средних компаний достигла 144 трлн рублей, увеличившись на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020-го . Прирост стал максимальным за последние 16 лет, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Известий»). Позитивную динамику продемонстрировали предприятия всех регионов России, кроме одного, а среди отраслей наиболее успешными оказались сферы услуг, культуры и развлечений, а также гостиничный и ресторанный бизнес . Многие предприятия начали перекладывать возросшую себестоимость продукции в цены, заявили эксперты.

С низкого старта

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Выручка российского бизнеса (без учета малого) превысила допандемийный уровень еще в первом квартале 2021 года, и с каждым следующим кварталом обороты предприятий продолжали увеличиваться, говорится в исследовании FinExpertiza.

Так, за январь-сентябрь 2021 года выручка крупных и средних компаний выросла на 33,5% (до 144 трлн рублей) по сравнению с девятью месяцами коронакризисного года . Если брать для сравнения аналогичный период 2019-го, когда бизнес не был скован вынужденными ограничениями, то относительно этой базы обороты увеличились почти на столько же, а именно на 32,7%. Столь существенного роста не наблюдалось как минимум с 2006 года, за весь 16-летний период доступной статистики , отметили аналитики.

Примерно в трети регионов резкий рост выручки бизнеса в 2021 году происходил после ее существенного падения в 2020-м. И чем глубже был провал финансовых показателей в период кризиса, тем более интенсивно впоследствии происходило восстановление.

Самая высокая динамика была зафиксирована в Ненецком автономном округе: там она увеличилась сразу на 88,5%, до 398 млрд рублей, — главным образом за счет добычи полезных ископаемых . Следом идут Якутия, где обороты бизнеса также благодаря добыче выросли на 51,4%, до 1,28 трлн рублей, и Оренбургская область (+51,4%, до 1,41 трлн). Далее по темпам прироста следуют Санкт-Петербург (+50,9%, до 9,81 трлн), Вологодская область (+50,7%, до 1,27 трлн) и Еврейская автономная область (+47%, до 66,4 млрд рублей).

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Единственным регионом, где по сравнению с коронакризисным годом обороты бизнеса сократились, стала Волгоградская область: там они снизились на 9,4%, до 1,07 трлн рублей . При этом основной спад выручки в субъекте пришелся на предприятия обрабатывающей промышленности, а также оптовой и розничной торговли, сказано в исследовании.

«Известия» направили запрос в перечисленные регионы с просьбой пояснить такую динамику.

В отраслевом разрезе наибольшие темпы прироста выручки продемонстрировали сферы услуг (в отсутствие жестких локдаунов ее обороты выросли на 129,2%, до 151,4 млрд рублей), культуры, спорта и развлечений (+69,5%, до 315,1 млрд) . Большой отскок произошел в гостиничном бизнесе и общепите (+68,1%, до 624,3 млрд), добыче полезных ископаемых (+58,5%, до 17 трлн), а также водоснабжении и утилизации отходов (+47,5%, до 948,3 млрд рублей).

А в абсолютном выражении крупнейший прирост выручки произошел в наиболее весомых для российской экономики отраслях — в оптовой и розничной торговле, обрабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых, в сфере транспортировки и хранения, а также в энергетической отрасли и ЖКХ.

В Минэкономразвития не прокомментировали результаты исследования по запросу «Известий».

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Вместе с инфляцией

С одной стороны, впечатляющий рост выручки бизнеса отражает более быстрое, чем ожидалось изначально, восстановление экономики после коронакризиса , отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. Но в то же время за номинальным увеличением оборотов кроется мощнейшее инфляционное давление : у предприятий растут заработки, но растут и расходы, и с учетом обесценивания рубля реальный рост финансовых показателей оказывается более скромным.

— В настоящее время производственные мощности не поспевают за спросом, расширяющимся после ослабления карантинных ограничений. Производители переносят свои издержки в цены, в результате мы наблюдаем тотальное подорожание практически всех товаров и услуг , — заявила Елена Трубникова.

По последним данным Росстата на 29 ноября 2021 года, в годовом выражении инфляция ускорилась до 8,38%. В Минэкономразвития ранее поясняли, что основной вклад в это внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+1,37%), а именно удорожание поездок в Турцию на 55,2%.

Действительно, многие предприятия начали перекладывать возросшую себестоимость в цены товаров и услуг: по итогам десяти месяцев 2021 года индекс цен производителей достиг 24,1% к уровню начала года, тогда как за аналогичный период 2020-го показатель вырос лишь на 1,1% , отметил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Кроме того, причиной рекордного роста выручки стал эффект низкой базы, поэтому наилучшие результаты показали предприятия сферы услуг, культуры, спорта и развлечений, то есть те, чья деятельность была в большей степени ограничена в первой половине 2020 года, констатировал эксперт.

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В 2022 году экономика продолжит рост, но более умеренными темпами по сравнению с 2021-м , считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. При этом важным условием для дальнейшего увеличения выручки компаний станет благоприятное соотношение спроса и предложения. Например, в нынешнем году в мире наблюдается дефицит олова, и в 2022 году он не будет восполнен, что приведет к дальнейшему росту цен на металл. В то же время цены на золото в 2021-м, напротив, стабилизировались, и в следующем году их роста не ожидается. Поэтому при сохранении объемов его производства в России существенного увеличения выручки производителей золота не произойдет, резюмировал эксперт.

В целом крупный и средний бизнес уже восстановился от пандемии , оптимистичен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Однако, несмотря на резкий прирост выручки, ряд отраслей по-прежнему находится в тяжелом положении, а именно признанные ранее пострадавшими, то есть гостиницы, рестораны, индустрия развлечений . Их база в 2020 году была слишком низкой, и финансовое положение по-прежнему остается нестабильным.

Впрочем, в 2022 год эксперт смотрит с оптимизмом. По его словам, экономика в целом и доходы бизнеса, в частности, продолжат расти, но чуть менее быстрыми темпами, чем в 2021-м.