Тайные закупщики: как москвичи внезапно лишились бизнеса и имущества

Московские предприниматели пытаются оспорить решение арбитража, согласно которому они должны миллионы людям, которых считают мошенниками . Бизнесменам якобы продали некие товары, которые они не заказывали, и подали в суд за неуплату долга. А потом этот общий долг фирмы, оказавшиеся однодневкой, переуступили единственной компании-выгодоприобретателю, утверждают предприниматели. Возможные потери составили в общей сумме больше 10 млн рублей. Оспорить сделки будет сложно, говорят адвокаты. Предприниматели не сдаются и направили коллективные письма в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело.

Неожиданные долги

Индивидуальные предприниматели в Москве считают себя жертвами изощренной мошеннической схемы . По их словам, якобы из-за хорошо продуманной стратегии и филигранной подделки документов они неожиданно для себя самих приобрели статус должников и встали на грань банкротства, рассказали «Известиям» предприниматели. Это Ирина Андреева, Ирина Трушкина, Евгения Гусева, Оксана Богданова, Алексей Макаров, Анна Макарова, Ольга Соколова, Надежда Федорова и Алексей Смирнов.

Их истории схожи друг с другом. По рассказам предпринимателей, фирмы-однодневки якобы поставляли бизнесменам различные товары, судя по накладным — огромными партиями . К примеру, супругам Анне и Алексею Макаровым, владельцам небольшого мебельного магазина в Москве, некая компания «Веста», судя по документам, поставила 300 тонн стройматериалов — кирпичей и цемента — на общую сумму 900 тыс. рублей. Согласно бумагам, товар привезли не в магазин, а в квартиру на улице Алтайской. Супруги стали разбираться и увидели, что в документах столь масштабная поставка проходит по одной товарной накладной.

Тайные закупщики Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— То есть получается, что они нам это все привезли одной машиной, грузоподъемность которой должна быть приблизительно 300 тонн, — уточнила Анна Макарова.

Супруги утверждают, что груз им не поступал, а о «покупке» они узнали только тогда, когда с их личных карт и расчетного счета списали первые 200 тыс. рублей . Позднее предприниматели обнаружили, что на их имущество и счета наложены ограничения еще на 740 тыс. рублей, арестована квартира.

Иск на индивидуального предпринимателя Ирину Трушкину подавало тоже ООО «Веста», но эта организация управлялась другим гендиректором и характеризовалась иным основным видом деятельности. «Иринина» «Веста» по документам занимается продажей стройматериалов, а иск касается поставки соляриев, которые, по словам женщины, ей не привезли. У одноименной компании, предъявившей претензии супругам Макаровым, основной вид деятельности — косметика.

По словам Алексея Смирнова, якобы мошенники списали с него долги на 3,3 млн рублей . Это наиболее крупная сумма из тех, которые оспаривают предприниматели. В остальных случаях речь о долгах в 800-900 тыс. рублей.

Утром деньги, вечером кресла

Индивидуальный предприниматель Оксана Богданова владеет небольшим парикмахерским салоном, который еще даже не успел открыться. По словам бизнес-вумен, якобы мошенники решили «продать» ей 38 парикмахерских кресел, которых она «в глаза не видела».

— 3 июня я увидела, что списались деньги с моей карты, и что ООО «СДЭК» является взыскателем по какому-то договору поставки, который я не подписывала. Обратилась в суд, познакомилась с материалами дела, оказалось, что я не пришла на судебное заседание и проиграла его. Имущество арестовали, все счета заблокированы , — рассказала Оксана Богданова.

Евгения Гусева утверждает, что ей тоже «поставили» 38 несуществующих парикмахерских стульев. Еще одна предпринимательница рассказала о той же схеме с грунтом.

Все предприниматели, считающие себя жертвами мошенников, говорят, что не знали об исках и вызовов на судебное заседание не получали.

— Если бы мы пришли на первое заседание, то, конечно же, все с легкостью оспорили. А так нам вменили то, что мы туда не явились, в итоге мы проиграли, — сказала Анна Макарова.

Оксана Богданова рассказала, что в апелляционной и кассационной инстанции ей поставили в вину именно пропуск первого заседания, где как раз и надо было доказывать поддельность всех документов.

Тайные закупщики Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— «Не явились — отвечайте», — сказали мне в суде. Я ходила в Симоновскую прокуратуру, мне там сказали, что решение суда, на их взгляд, надо отменять. Обещали помочь. Но сказали, что уголовное дело завести крайне сложно, когда есть решение суда. Потому что, если суд решил, значит, разобрался, — поведала Оксана Богданова.

Со слов бизнесменов, в суд не явились и истцы , сославшись на коронавирус. Решение приняли в отсутствие обеих сторон.

С предпринимательницы Светланы Смирновой пытались взыскать 1,9 млн рублей, но суд не принял иск к рассмотрению.

— Суд запросил у истца книги покупок и продаж. Конечно, они ничего не представили. И судья отказал, — рассказала Оксана Богданова.

Сама предпринимательница подала встречный иск с просьбой признать сделку ничтожной, суд уже идет, очередное заседание назначено 13 декабря. Оксана Богданова сделала почерковедческую экспертизу и собирается доказать, что все подписи в документах и печать — поддельные. Алексей Макаров утверждает, что подделаны его личные номера телефонов, да и сами истцы — «не абоненты».

Накладные на якобы купленные товары все предприниматели впервые увидели в материалах дела, уверяют они . По словам бизнесменов, ни один из истцов даже не заплатил госпошлину при подаче заявления в суд. Сразу после победы в суде все фирмы объявили о своей ликвидации и продали долги потерпевших одной компании — ООО «СДЭК» (речь не об известной логистической фирме, а об одноименной), следует из документов, имеющихся в распоряжении редакции. Согласно бумагам, эта компания выкупила многомиллионных коллективный долг за 98 тыс. рублей.

Судя по документам, офис компании находится в обычной многоэтажке на юге Москвы. «Известия» решили отправиться на юридический адрес фирмы, но найти там представителей или хотя бы офис не удалось. Кроме продуктового магазина и парикмахерской коммерческих помещений тут больше нет.

Храни данные смолоду

По мнению индивидуальных предпринимателей, с ними поработали мошенники-профессионалы, которые очень четко разбираются в судопроизводстве. Вернуть деньги будет крайне сложно, ведь они ушли со счетов предпринимателей законным путем , сказал «Известиям» адвокат пострадавших Тимур Матвеев.

— Проблема в том, что многие индивидуальные предприниматели и юрлица не знают требования закона. Судебное извещение хранится на почте всего неделю. Если юрлица по юридическому адресу нет, либо предприниматель не получил извещение, суд рассмотрит дело за одно судебное заседание. Требование истца, как правило, удовлетворяется, поскольку на слушание никто не пришел. Решение вступает в законную силу и деньги списываются со счетов предпринимателя, — рассказал он.

Такая схема достаточно распространена не только в отношении предпринимателей, но и физлиц, предупредил адвокат. Во избежание неприятностей он рекомендовал всем гражданам регулярно проверять свой почтовый ящик и зарегистрироваться на Госуслугах, чтобы отслеживать все судебные извещения.

Тайные закупщики Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— А предпринимателям и юрлицам нужно зарегистрироваться на сайте арбитража, чтобы следить, не поступали ли к ним исковые заявления. Тогда они смогут вовремя увидеть их и успеть представить возражения. В нашей истории компания закрылась, долг был перепродан третьей фирме, и все законно — день ушли. Концы теперь найти очень сложно. Если только попытаться вернуть деньги в рамках уголовного дела, — резюмировал он.

Теоретически данные всех восьми предпринимателей могли попасть в открытый доступ и дальше в «даркнет», где, возможно, злоумышленники благополучно могли приобрести их, предположил инженер-программист компании «Юнитесс» Владислав Голушко.

— Можно вспомнить, как в 2019 году в Сеть попали данные кредитных карт «Сбербанка». Вполне возможно, что в этой утечке могли оказаться сведения на предпринимателей. Выбрать именно этих людей могли случайно. Важно понимать, что удалить данные из Сети почти невозможно, следы остаются всегда, — констатировал он.

Утечки личных данных случались и будут случаться, поэтому пользователям интернета следует устанавливать сложные пароли, двойную аутентификацию, проверять девайсы антивирусом и не посещать подозрительные сайты. Тогда шансы взлома уменьшатся, указал специалист.

А председатель Московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры» Александр Арутюнов заявил «Известиям», что такой род мошенничества может коснуться любого предпринимателя. Он посоветовал подавать гражданские иски в рамках уголовного дела, которое, как он надеется, все-таки будет возбуждено.