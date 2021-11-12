Жертва до преступления: как бизнесмен из «списка Титова» потерял 170 млн

В деле бывшего гендиректора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, который обвиняется в хищении одной тысячи грузовых вагонов стоимостью около 2,8 млрд рублей, поставлена точка. Возможно, с запятой. В пятницу, 12 ноября Никулинский суд Москвы признал предпринимателя виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и назначил в наказание семи лет колонии общего режима. Зотов вину не признал, его адвокат заявил, что будет обжаловать решение. Потерпевшая сторона, напротив, считает приговор справедливым. Между тем в ближайшее время в скандальной истории может появиться новый эпизод, выяснили «Известия». Он связан с хищением чуть менее крупной, но тоже вполне солидной суммы — 169,5 млн руб. Разница с предыдущим эпизодом в том, что украл эти деньги не Зотов. Их, говорит предприниматель, украли у него. Как столь опытный бизнесмен мог стать жертвой обмана, разбирались «Известия».

Исчез с миллионами

Бывшему гендиректору ПАО «ТрансФин-М» (компания занимается лизингом железнодорожного транспорта) Дмитрию Зотову, вошедшему в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, грозило восемь лет колонии за мошенничество с грузовыми вагонами предприятия. Столько попросило для него обвинение. Но получил он в итоге на год меньше. Такое решение вынес 12 ноября судья Никулинского суда Москвы Константин Дубков.

Предпринимателя взяли под стражу прямо в зале суда. До этого он находился под подпиской о невыезде.

Уголовное дело на предпринимателя было возбуждено в 2019 году. По версии следствия, Дмитрий Зотов продал принадлежащие компании «ТрансФин-М» вагоны по цене ниже рыночной — около 2,8 млрд рублей. Право первоочередного выкупа было передано ООО «ИнвестАктив».

Также следствию показался подозрительным тот факт, что операция была проведена незадолго до продажи самой компании «ТрансФин-М» и выхода пенсионного фонда РЖД «Благосостояние» из состава ее акционеров. Кроме того, сделка была проведена в обход корпоративных процедур путём фальсификации документов, считает следствие.

Поскольку на момент предъявления обвинения Дмитрий Зотов был за границей, его объявили в федеральный розыск. Но до этого он успел стать фигурантом еще одного дела, связанного с Николаем Фалиным — владельцем компании Belfast Services S.A., рассказали «Известия» источники в правоохранительных органах. За вознаграждение Фалин передал Зотову контроль над дочерними предприятиями Белфаста — ООО «Железнодорожные активы» и ООО «СпецЛогистика», но совсем выходить из состава учредителей не планировал. Зотов, по версии следствия, сделал это за него. Обманным путем он исключил компаньона из реестра владельцев предприятия, после чего тот обратился в арбитраж Британских Виргинских островов и вернул законные права на компанию.

Как утверждают источники, незаконно став в 2019 году единоличным владельцем «Железнодорожных активов», Дмитрий Зотов попытался замять конфликт с Николаем Фалиным. Чтобы избежать судебных разбирательств, он обратился к Святославу Гушеру — предпринимателю, бывшему старшему вице-президенту «Инкомбанка» и их с Фалиным общему знакомому. Гушер хорошо знал обоих бизнесменов, которые до конфликта были близкими друзьями.

Для решения проблемы Гушер нашел нетривиальное решение — предложил назначить его исполняющим обязанности генерального директора ООО «Железнодорожные активы» и через него передать крупную сумму Николаю Фалину и его партнерам в качестве отступных. Зотов, несмотря на свой богатый предпринимательский опыт, поверил "решале" и выполнил его условия, но после передачи Гушеру 169,5 млн рублей след Гушера благополучно простыл . Разумеется, вместе с деньгами. А конфликт с Фалиным остался — предприниматель пошел в суд .

Сам Дмитрий Зотов в разговоре с «Известиями» подтвердил свою связь со Святославом Гушером и Николаем Фалиным и отметил, что последний был его близким другом.

— Знаю, что оба они сейчас привлекли внимание правоохранительных органов. Но не могу разглашать деталей до окончания следственных действий, — сказал он.

По данным из открытых источников, Святослав Гушер в настоящее время числится учредителем ООО «Медвежий угол» в селе Боговарово Костромской области — компании, которая занимается предоставлением услуг в сфере охоты. Но, судя по всему, это лишь формальность — представители фирмы заявили «Известиям», что отношения к ней Гушер давно не имеет.

В прошлом, по данным базы Rusprofile, он был гендиректором и учредителем нескольких ныне ликвидированных ЗАО — «Марийские Мельницы», «Зерновая компания «Кронос»» и «Кронос НН».

По словам Дмитрия Зотова, к нему не раз обращались вымогатели, которые обещали решить проблемы с законом за вознаграждение.

— Пока я был за границей, мошенники вышли на мою семью, запугивали жену, угрожали отобрать детей, требовали денег. Некоторые из них были задержаны при передаче денег, по ним идет суд, с другими проводятся оперативные мероприятия , — рассказал бизнесмен.

Не индульгенция

По уголовному делу с вагонами Дмитрий Зотов вину не признал. Он заверил «Известия» что никуда не скрывался от следствия, за границей оказался, еще не будучи подозреваемым.

— Это была просто семейная поездка. Новости о розыске застали меня в Латвии во время локдауна и полностью закрытых границ, — сказал он.

По его мнению, в розыск он был объявлен по «искусственно созданным обстоятельствам». Когда границы открылись, Зотов решил вернуться в Россию. К этому решению его подтолкнула вера в то, что его не возьмут под стражу. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов внес его в «лондонский список» — проживающих за границей бизнесменов, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела, пожелавших вернуться на родину.

— Мы представили документы, аппараты омбудсмена и Генпрокуратуры их проанализировали, и я получил письмо за подписью замгенпрокурора о гарантии безарестного возвращения. Прилетел в Москву 10 июня 2020 года, в первый день после того, как из Латвии был разрешен вылет в Россию. Я понимал, что «список Титова» — не индульгенция, а лишь гарантия того, что не окажусь в СИЗО до решения суда, но все равно решил вернуться домой, — рассказал Зотов.

С включением в «список» были не согласны представители «ТрансФин-М». Источник, близкий к ситуации, передал «Известиям» письмо, которое было направлено уполномоченному Борису Титову от лица компании.

— Вызывает недоумение, что общественные организации, задачей которых является защита предпринимателей, поддерживают и защищают интересы человека, чья предпринимательская «деятельность» ограничивалась хищением денежных средств и имущества ПАО «ТрансФин-М». Мы считаем, что участие уважаемых бизнес-омбудсменов и связанных с ними общественных организаций в РR-защите интересов таких «клиентов» противоречит целям этих организаций по защите честного бизнеса и существенно подрывает авторитет предпринимательского сообщества, — говорится в тексте письма.

После вынесения приговора адвокаты ПАО «ТрансФин-М» Эдуард Исецкий и Алексей Мезенцев заявили «Известиям», что были убеждены в справедливом решении суда.

— Мнимая сделка по продаже тысячи вагонов скрывалась от акционера, ни один коллегиальный орган не принимал по ней никаких решений, документы по продаже были подделаны, покупатель вагонов — компания ООО «Инвест-Актив» — принадлежит Зотову, а ее номинальный владелец, иностранный гражданин, получал от Зотова ежемесячную зарплату — $30 тыс. Таких фактов, подтверждающих хищение и умышленное причинение компании ущерба, множество, — заявили представители компании.

Безусловно, лишение свободы — трагедия в жизни каждого человека, но, к сожалению, Дмитрий Зотов выбрал для себя путь, выходящий за рамки закона, добавили они. Хищение одной тысячи вагонов и вывод из компании свыше 1 млрд руб. на собственные оффшорные организации априори не считаются гражданским спором, а рассматриваются исключительно в уголовной плоскости, указали адвокаты.

— Обнаружив факт многочисленных хищений, наш клиент был обязан обратиться в правоохранительные органы. В противном случае это могло квалифицироваться как сокрытие преступления, — резюмировали они.

Король вагонов

Защита Дмитрия Зотова с этим категорически не согласна.

— Мы полагаем, что единственным законным и правосудным решением по делу мог быть лишь оправдательный приговор, поскольку обвинение, предъявленное моему доверителю, является незаконным и необоснованным. Мы полагаем, что стороной государственного обвинения не было представлено убедительных и объективных доказательств, указывающих на совершение Зотовым мошеннических действий и наличия в его действиях состава преступления, — заявил «Известиям» адвокат осужденного Роман Костенко.

По мнению защиты, вменяемые в качестве преступления Зотову сделки были прибыльными для компании «ТрансФин-М», проходили в соответствии со всеми корпоративными процедурами и с ведома акционеров.

— Кроме того, мы убеждали суд в некорректности и недостоверности проведенных следствием экспертиз и в том, что нельзя подменять лизинговые правоотношения договором купли-продажи, — добавил Роман Костенко.

На стороне Дмитрия Зотова также выступал Сбербанк. По мнению его представителей, в деле отсутствует факт хищения, так как вагоны, из-за которых началось разбирательство, были куплены в кредит на 2 млрд рублей .

Сам Зотов накануне суда заявил «Известиям», что готов к любому варианту развития событий, но с обвинением не согласен.

— Я невиновен, и буду это доказывать в судах любых инстанций, — сказал он.

Несмотря на это, представитель «ТрансФин-М», адвокат Эдуард Исецкий сообщил «Известиям», что в суде было представлено достаточное количество доказательств виновности Дмитрия Зотова.

Среди них — его личная переписка с указаниями действий для соучастников, пояснил адвокат.

— Такое доказательство в числе прочих убедит любого независимого наблюдателя в обоснованности обвинений против него. А все заявления со стороны защиты есть не что иное, как попытка давления на суд. На протяжении всего разбирательства Дмитрий Зотов и его адвокаты вводили в заблуждение следствие, суд, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, общественные организации и СМИ, путались в показаниях и меняли позицию. Признаться, поражает цинизм обвиняемого, его попытки представить себя невинной жертвой обстоятельств. Хотя, будучи наемным топ-менеджером, он годами наживался на компании с госучастием, — высказал свою позицию адвокат.