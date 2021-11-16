Незабытое старое: мошенники вновь пытаются обмануть бизнесменов

В Кургане сообщили о новом обмане, рассчитанном на бизнесменов. Так, мошенники притворяются сотрудниками администрации и регионального правительства, которые проводят проверки по соблюдению антиковидных мер, и затем вымогают деньги. Подробности — в материале «Известий».

Мошенники проводят липовые проверки

В Кургане выявили новую мошенническую схему: аферисты прикидываются сотрудниками администрации и правительства и пытаются обмануть бизнесменов. Об этом на днях сообщила директор городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Ульяна Иванова. По ее словам, мошенники выдают себя за чиновников, которые проводят рейды по предприятиям и заведениям и проверяют соблюдение антиковидных мер.

— Участились случаи мошенничества. Бизнес жалуется, что приходят люди, представляются сотрудниками администрации города или правительства Курганской области и вымогают деньги, чтобы не составлять протоколы и не доводить дело до суда , — рассказала Иванова.

Между тем подобные схемы не новы: в прошлом году подобные «проверки» аферисты проводили также и от имени МЧС. Схема выглядела следующим образом: мошенники представлялись сотрудниками ведомства, проверяли противопожарную безопасность, выявляли нарушения, а затем предлагали заплатить для «решения» этой проблемы. При этом на своих будущих жертв преступники выходили через социальные сети либо же по телефону. Тогда, как отмечал руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексей Петропольский, в группу риска прежде всего попадали предприниматели, продолжавшие работу в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Незабытое старое Фото: РИА Новости/Александр Полегенько

Впрочем, к подобные уловкам мошенники прибегали еще и в доковидные времена. Так, еще в 2018 году Роспотребнадзор сообщал тогда еще о новом виде мошенничества, направленном на бизнес. Тогда злоумышленники представлялись сотрудниками якобы подведомственного Роспотребнадзору федерального учреждения «Центр защиты прав потребителей», звонили предпринимателям и сообщали о скорой проверке. Но для того, чтобы она прошла спокойно, предлагали получить юридическую консультацию и приобрести нормативные документы для «Уголка потребителя» — за все эти услуги аферисты предлагали заплатить 2 тыс. рублей.

Как не повестись на обман

Не секрет, что недобросовестные граждане пытаются использовать любые ограничения, которые вводятся в связи с распространением коронавируса в России, отметил в разговоре с «Известиями» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов. Однако в таких случаях самое главное — оставаться с холодной головой: при любых проверках можно потребовать документ, удостоверяющий и предписывающий проверку, а также объясняющий необходимость этой проверки. «Затем не постесняться перезвонить в ту организацию, от которой пришли эти люди. И самое основное: те требования Роспотребнадзора, которые сегодня предписывают, необходимо соблюдать », — добавил он.

В России есть федеральный закон, регламентирующий проведение внеплановых проверок, отметил в разговоре с «Известиями» омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. При этом каждому предпринимателю необходимо помнить: в ходе проверки сотрудник не имеет права ни штрафовать, ни приостанавливать действие или каким-либо другим образом мешать работе предприятия.

— При этом о внеплановой проверке работодателей должны заранее оповестить. С ковидом дела обстоят несколько иначе, там не только сотрудники Роспотребнадзора, но и, к примеру, полицейские проверяют наличие масок. Но что важно, они не имеют право оштрафовать предприятие, это имеет право сделать только суд.

Незабытое старое Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Так, согласно федеральному закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», о проведении внеплановой выездной проверки за некоторым исключением (в частности, к исключением относятся внеплановые проверки, связанные с возникновением угрозы причинения или причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, с нарушением прав потребителей, нарушением требований к маркировке товаров), предприниматель уведомляется органом государственного контроля (надзора) или же органом муниципального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа.

— Поэтому главный совет — не переживать. Если к вам приходит подобного рода проверка, нужно попросить имеющиеся у проверяющих документы, пусть они выписывают постановление о нарушении требований санитарного врача либо же других требований региона по части ковида, и дальше это нарушение должно пойти в суд, который уже и будет решать, какое наказание должен понести предприниматель, — отметил Порочкин. — Если удостоверение проверяющего все же вызывает подозрение, необходимо спросить, какое конкретно ведомство он представляет, и затем позвонить в территориальные органы этого ведомства. Все контакты всегда есть на сайте этого ведомства, также всегда есть горячая линия, куда можно обратиться. Помимо этого есть и уполномоченные по правам предпринимателей, к которым также могут обратиться предприниматели.

Что грозит липовым проверяющим

В зависимости от обстоятельств, при которых совершается такого рода преступление, действия аферистов можно будет классифицировать либо как мошенничество, либо как вымогательство, сообщил «Известиям» адвокат по уголовным делам Георгий Тер-Акопов.

Незабытое старое Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Если они будут принимать какие-либо силовые методы, ставить в зависимость от поведения проверяющих, то это может быть классифицировано как вымогательство. Если же они сказали, что пришли с проверкой, получили за это деньги и ушли, тогда это будет мошенничество. При этом обе эти статьи относятся к категории тяжких, и санкции у них в принципе одинаковые — до 10 лет лишения свободы.

В частности, до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей наказывается мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.