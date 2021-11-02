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Шкурный вопрос: все ли компании смогут оплатить налоги и штрафы

Экономисты предвидят новую волну банкротств на уровне малого и среднего бизнеса
Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Шкурный вопрос: все ли компании смогут оплатить налоги и штрафы
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2021-11-01 18:39:54
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За первое полугодие нынешнего года российским компаниям дополнительно начислили 170,2 млрд рублей налогов и штрафов, следует из данных аудитора Банка России. Насколько способен отечественный бизнес расплатиться по обязательствам, разбирались «Известия».

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Всем регионам по обязательствам

На основании данных Федеральной налоговой службы Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (аудитор ЦБ РФ) подсчитала (документ есть в распоряжении Известий»), что в первом полугодии текущего года в результате камеральных и выездных налоговых проверок российским предприятиям дополнительно начислили 170,2 млрд руб. налоговых платежей и штрафов. Из них по итогам выездных налоговых проверок доначисления в отношении организаций составили 132,5 млрд руб., в отношении предпринимателей — 2,64 млрд руб., в отношении физических лиц — 806 млн руб.

Самые крупные доначисления получил бизнес в экономически развитых регионах. Больше всего в казну обязали доплатить предприятия в Москве, Подмосковье, Нижегородской области, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Ставропольском крае, Самарской области, Челябинской области, Кемеровской области и Оренбургской области.

Минимальными налоговые санкции были в регионах с невысокой деловой активностью. Самые низкие совокупные недоимки и штрафы наблюдаются в Еврейской автономной области, Тыве, Марий-Эл, Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Хакасии, Новгородской области, Ингушетии, Ивановской области и Адыгее.

Шкурный вопрос
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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— Мы проанализировали динамику налоговых доначислений и штрафов во время коронакризиса, когда действовали ограничения на проверки, и в посткоронакризисный период, — сообщили «Известиям» в аналитической службе FinExpertiza. — С учетом моратория на проверки во втором квартале 2020 года, общий размер налоговых санкций за коронакризисный год снизился, однако в итоге он все-таки вернулся примерно на доковидный уровень.

При этом в FinExpertiza уточнили, что поскольку отраслевые данные по доначислениям и штрафам в открытой статистике отсутствуют, то нельзя дать однозначную оценку, насколько налоговые санкции стали обременительны для тех или иных сфер бизнеса.

— Новые данные показывают, что в первом полугодии 2019 года было начислено 130 млрд., а сейчас 170, — говорит советник Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. — Усиливается налоговый пресс и это влияет на малый и средний бизнес. В самых пострадавших отраслях ему эти доначисления конечно сложно оплатить, поэтому мы давно предлагали налоговую амнистию для МСП.

Доначисления связаны как с изменениями налогового законодательства, так и с использованием налоговиками более совершенных цифровых платформ и методов, расширением перечня отслеживаемых товаров, полагает представитель аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» (Глобальный альянс BDO) Алексей Михеев.

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Стоит напомнить, что во втором квартале 2020 года в качестве одной из антикризисных мер было принято решение отменить выездные налоговые проверки бизнеса. В результате общий размер налоговых доначислений, штрафов и пеней в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей снизился до минимальных 13 млрд руб. по сравнению с 57,4 млрд руб. в аналогичном квартале предшествующего года. Однако после того, как мораторий на проверки закончился, налоговые инспекции стали наверстывать упущенное, и доначисления поползли вверх — в третьем и четвертом кварталах 2020 года они составили 93,4 и 95,4 млрд руб. соответственно.

Впрочем, общий размер налоговых доначислений за 2020 год (249 млрд руб.) все равно уступил показателям допандемийных 2019 года (337,2 млрд руб.) и 2018 года (369,8 млрд руб.). В 2021 году общий размер налоговых доначислений несколько снизился — до 80,7 млрд руб. в первом квартале и 89,5 млрд руб. во втором. То есть совокупно за полгода бизнес доплатил в казну 170,2 млрд руб., из которых 112,4 млрд руб. — неуплаченные за предыдущие периоды налоги, а 57,9 млрд руб. — налоговые штрафы и пени.

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Гендиректор Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) Владимир Буев объясняет, что все образовавшиеся долги для крупного бизнеса не столь обременительны, как для малого и среднего. По его словам, «эти штрафы потом "уйдут" в цены, в рост начальных цен по госзаказу или в иной форме, и при наличии серьёзных проблем государство может напрямую этот сектор субсидировать».

— При этом сектор МСП (за исключением определённой аффилированной с государством части) работает на конкурентных рынках и связан с розничным потребителем, — говорит Владимир Буев. — В период любых ограничений на деятельность эти рынки сжимаются, а постоянные издержки и расходы остаются (зарплата, аренда и т. д.)

Отметим, что на субсидии сектору МСП в рамках ограничений первого половины ноября выделяется 38,5 млрд рублей.

— Если сделать грубое допущение и предположить, что из 170,2 млрд рублей пятая часть — это штрафы на МСП (примерная доля сектора в ВВП — как раз 20%), то помощь (38,5 млрд.) немногим превышает объём штрафов (34 млрд), — говорит глава НИСИПП. — Однако помощь должна пойти на зарплатную минималку (и не всем), а средства на штрафы надо изыскать из доходов, которые у МСП падают.

Шкурный вопрос
фнс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Ковригина, в ситуации с подобными долгами, более опасным представляется не общий размер доначислений и налоговых штрафов, а сама динамика доначислений.

— Во втором квартале 2020 года резкое снижение налоговых проверок дало возможность бизнесу хоть как-то спасти себя, остатки свободных денег направить на выплату заработной платы де-факто не работавшим сотрудникам либо на компенсацию «выпавших» доходов, — замечает Вадим Ковригин. — И спустя квартал — мощный удар в виде доначислений и штрафов! Такая непредсказуемость налоговой политики вынуждает предприятия срочно искать средства на погашение налоговой задолженности, «вырывать» их из производства, даже брать кредиты.

По его словам, «особенно тяжело предприятиям из сферы малого бизнеса, у которых нет свободных оборотных средств, поэтому не смогут многие из них погасить быстро такую за один квартал образовавшуюся задолженность».

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Все доначисленные в первом полугодии штрафы и налоги могут негативно сказаться на состоянии бизнеса считает Алексей Михеев. Ведь если сейчас банковский сектор и крупные государственные добывающие компании рапортуют о значительном росте в 2021 году прибыли, другие сектора экономики похвастаться этим не могут.

— И это вряд ли произойдет до полного восстановления экономики до пандемийного уровня, — говорит Алексей Михеев. — Поэтому любое увеличение налоговой нагрузки может сказаться отрицательно на любом уровне бизнеса.

Дело в том, что в настоящее время сектор МСП нестабилен, и многие в надежде на лучшие времена уже влезли в долги за прошедшие полтора года непрерывных ограничений (в условиях роста цен и снижения спроса), отмечает глава НИСИПП.

— Новая волна банкротств неизбежна, — прогнозирует Владимир Буев. — Так, число банкротств за первое полугодие 2021 года в 2,1 раза превысило показатель годом ранее.

Шкурный вопрос
предприятие
Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

С этим мнением не согласен Алексей Михеев.

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— Большей части бизнеса, особенно среднему и малому, расплатиться будет сложно, однако мы исключаем увеличение числа банкротств, ликвидаций компаний, — считает эксперт.

По данным НИСИПП, число субъектов МСП на на середину октября текущего года составляет 5727990 единиц. В допандемийный период перед введением самых первых серьёзных ограничений (на 10 марта 2020 года) сектор МСП составлял 5960356 единиц.

— Сейчас особенно тяжело тем субъектам, которые оказались без господдержки, — резюмирует партнер налоговой практики «BMS Law Firm» Давид Капианидзе. — При этом доначисление налогов и назначение штрафов серьезно отражается на бизнесе, даже на тех компаниях, которые так или иначе планировали налоговые риски. В текущих условиях это негативное влияние ощущается еще сильнее. И не все компании, которым доначислили налоги, имеют реальную возможность их оплатить.

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