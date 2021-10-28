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Правительство РФ направит 38,5 млрд рублей на гранты для бизнеса

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Правительство РФ направит 38,5 млрд рублей на гранты для малого и среднего бизнеса, что позволит поддержать более 3 млн работников. Об этом в четверг, 28 октября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«Сегодня утвердим объем средств, которые направим на выплату грантов представителями малого и среднего бизнеса из числа наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированным некоммерческим организациям… общий размер помощи поставит порядка 38,5 млрд рублей и позволит поддержать около 3 млн работников»,— сказал он на заседании правительства.

Ранее, 25 октября, правительство подготовило проект о выплатах малому бизнесу и НКО, пострадавшим от пандемии коронавируса. Малый бизнес, таким образом, получит грант в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника. По словам Мишустин, такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям часть выручки и поддержать около 3 млн человек.

В тот же день правительство Москвы утвердило программу льготного кредитования крупного бизнеса. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до 2 млрд рублей.

19 октября премьер-министр поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подготовить новые меры поддержки бизнеса в пандемию. Отмечалось, что в 2020 году на фоне пандемии коронавируса для поддержки бизнеса была утверждена программа из 14 городских субсидий и грантов. Через год финансовую поддержку расширили. В целом московскому бизнесу в этом году доступно 17 субсидий и грантов.

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