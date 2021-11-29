Агентство влияния: в систему страхования вкладов хотят включить крупный бизнес

Систему страхования вкладов планируют распространить на большую часть крупного бизнеса. Об этом сказано в новой редакции проекта основных направлений развития финрынка до 2024 года, подготовленной Банком России («Известия» ознакомились с документом). Минфин и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) поддерживают инициативу. В случае ее реализации АСВ и эксперты не ожидают резкого роста нагрузки на Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Банки же предупредили об удорожании своих услуг при увеличении суммы страховых отчислений.

Страхуют все

Сейчас застрахованы депозиты физических лиц, малых предприятий, а также ряда НКО (в том числе религиозных организаций, благотворительных фондов, товариществ собственников недвижимости, потребительских кооперативов). В случае отзыва у банка лицензии они гарантированно получают свои средства в размере до 1,4 млн рублей. По трем обособленным категориям вкладов (например, по ряду счетов эскроу) максимальный размер выплат составляет 10 млн рублей. Возмещение выплачивается из ФОСВ, который формируется благодаря взносам банков.

Банк России планирует расширить систему страхования на вклады большинства юридических лиц, указано в проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022–2024 годы». При этом в число застрахованных не предполагается включать организации, оказывающие финансовые услуги, и компании, для которых общий лимит страхового возмещения не будет существенным в масштабах их деятельности. Кроме того, в систему страхования, согласно планам, не попадут счета для учета денежных средств федерального бюджета, бюджетов регионов и государственных внебюджетных фондов (например, Пенсионного фонда).

Агентство влияния Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

«В целях обеспечения равных условий для клиентов всех кредитных организаций в систему страхования вкладов должны будут войти и кредитные организации, работающие только с денежными средствами юридических лиц», — уточнено в документе.

Банк России также оценит целесообразность расширения шкалы дифференцированных ставок взносов и корректировки оценки финансовой устойчивости банков — участников системы страхования вкладов. Сейчас взносы в ФОСВ зависят от ставок банков по депозитам и уровня их финансовой устойчивости.

Предпосылками пересмотра системы страхования в ЦБ назвали предполагаемый рост депозитной базы и планируемое АСВ завершение в 2024 году расчетов с Банком России по возврату средств, выданных в связи с дефицитом фонда. Кроме того, целевой размер ФОСВ могут закрепить юридически. Этот вопрос АСВ проработает совместно с ЦБ, уточнено в документе. В Банке России не рассказали «Известиям» о деталях своего предложения.

В Минфине заявили, что поддерживают расширение системы страхования вкладов на юрлиц. Федеральный чиновник, осведомленный об инициативе ЦБ, сообщил «Известиям», что конкретные параметры ее реализации пока прорабатываются, поэтому он не стал называть возможные сроки реформирования системы. Как отметил еще один собеседник издания, наиболее вероятный сценарий — сохранение плоской шкалы максимального страхового возмещения на уровне 1,4 млн рублей. Ранее глава АСВ Юрий Исаев указывал, что в пользу единого размера выплат свидетельствует международный опыт.

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Умеренная нагрузка

Поддерживают дальнейшее расширение системы страхования вкладов и в АСВ. Такой сценарий соответствует мировой практике, заявили «Известиям» в госкорпорации. Сейчас в системе уже находится более двух третей юрлиц, включая 2,4 млн малых и микропредприятий и около 200 тыс. НКО, уточнили в АСВ. В госкорпорации полагают, что расширение системы страхования на юрлиц не приведет к резкому росту нагрузки на ФОСВ.

— Завершение Банком России основного этапа оздоровления банковской системы позволяет говорить, что выплатная нагрузка по предусмотренным проектом новым субъектам страховой защиты будет для ФОСВ умеренной, — спрогнозировали в АСВ.

Там считают, что по мере расширения системы и роста финансовой нагрузки на ФОСВ необходимо выработать подходы к определению расчетной базы взносов и размеру ставок, обеспечивающие соответствие нагрузки на банки уровню риска. В АСВ напомнили, что сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который предполагает распространение страховых гарантий на счета социально ориентированных НКО, профсоюзов, а также адвокатов, нотариусов и иных лиц, открытые в связи с профессиональной деятельностью. Лимит возмещения для указанных категорий предложено сохранить единым. В АСВ считают, что такой подход соответствует мировой практике.

«Известия» направили запросы в крупнейшие российские кредитные организации. В Росбанке высказали опасения, что расширение системы страхования может привести к увеличению взносов в ФОСВ, что, в свою очередь, повысит стоимость услуг банков. Речь о возможном снижении ставок по депозитам и увеличении комиссий по счетам, уточнил директор департамента правового обеспечения корпоративного и инвестиционного банковского бизнеса Росбанка Александр Кудрявцев. При этом, по его словам, у потенциальных клиентов будет создаваться «ощущение относительной безопасности» при размещении средств в сомнительных банках.

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— Инициатива вряд ли поспособствует привлечению новых клиентов или увеличению объема средств на счетах и вкладах в банках, придерживающихся в своей деятельности взвешенных и аккуратных подходов. Напротив, банки, ведущие более рискованную политику, окажутся в выигрыше, — спрогнозировал Александр Кудрявцев.

В других кредитных организациях оперативно не ответили на запросы «Известий».

Распространение системы страхования вкладов на новые категории поспособствует улучшению бизнес-климата и снизит риски для предпринимателей, сказала «Известиям» руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

— Юридические лица являются кредиторами третьей очереди, при этом средний процент удовлетворения требований данной категории кредиторов за весь период деятельности АСВ составил 32,7%. Таким образом, отзывы лицензий у банков зачастую приводили к банкротству предприятий, безвозвратные потери бизнеса в самую острую фазу чистки банковского сектора (2013–2018) превысили 500 млрд рублей, — оценила аналитик.

По ее мнению, ЦБ прежде всего должен более точно определить характеристики организаций, для которых общий лимит страхового возмещения не будет существенным в масштабах их деятельности.

Расширение системы страхования на юрлиц — запоздалая мера, уверен директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. При этом она приведет к увеличению цен на банковские услуги, предупредил он. Аналитик привел в пример опыт США, где застрахованы депозиты и физлиц, и юрлиц. Эксперт также считает целесообразным увеличение лимита выплат, он обосновал это серьезной девальвацией рубля с 2014 года.