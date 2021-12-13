Твой ближний: бизнес будет управлять центрами для стариков и инвалидов

Инвестиционные проекты по созданию социальных учреждений в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий получат правительственную поддержку. Соответствующее постановление было подписано на днях. Федеральный центр обещает помочь регионам с реализацией инвестиционных проектов по строительству и реконструкции социальных учреждений для проживания людей старшего возраста и инвалидов. Представители отрасли заботы уже назвали это событие «лучшей новостью года». Но насколько охотно бизнес в регионах в нынешних реалиях пойдет на оговоренные условия, когда нужно вложить не менее 20% стоимости проекта, разбирались «Известия».

Спасательный круг для нуждающихся в уходе

По данным, подготовленным для «Известий» официальной платформой «Росинфа», в России в настоящее время реализуются 12 проектов по созданию объектов социального обслуживания граждан (дома-интернаты, пансионаты, центры социальной реабилитации и т.п.) в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Общий объем инвестиций составляет 2,8 млрд рублей, из них частные инвестиции — 1,4 млрд рублей. Три проекта реализуются в Башкортостане, по два проекта — в Пермском крае и Бурятии.

Как пояснили «Известиям» в национальном центре ГЧП, из двенадцати реализуемых проектов восемь были инициированы частными инвесторами, что говорит о том, что бизнес в принципе готов участвовать в подобных проектах. Однако по сравнению со спортом и образованием государственно-частное партнерство слабо развито в сегменте социального обслуживания. Одна из причин этого — низкая окупаемость инвестиций.

— Наличие же государственной поддержки позволит гарантировать возвратность вложений, что, несомненно, повысит их инвестиционную привлекательность и привлечет новых инвесторов, — заявляют в национальном центре ГЧП. — Это подтверждает опыт предоставления федеральных субсидий на строительства школ по ГЧП в рамках госпрограммы «Развития образования», когда благодаря поддержке уже запущены десятки концессионных проектов.

Фактически спрос на специализированные центры и пансионаты для пожилых людей и инвалидов продолжает расти с каждым годом. При этом недостаточно просто переоборудовать какое-то здание под жилое помещение, необходимо создать комфортные условия и обеспечить квалифицированный уход. «С помощью профильных инвесторов регионы смогут создать современные и безопасные объекты, соответствующие международным стандартам, и эффективно управлять ими», — уверены в национальном центре ГЧП.

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Буквально на днях председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на инвестиционные проекты по строительству и реконструкции социальных учреждений для проживания людей старшего возраста и инвалидов. Реализация будет вестись на основе механизма государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. Предполагается, что инвестор должен вложить не менее 20% стоимости проекта, остальные средства поступят из регионального бюджета. При этом субсидии из федерального бюджета покроют большую часть затрат регионов, заверили в пресс-службе кабмина. Бизнес при этом получит возможность возврата инвестиций за счет участия в управлении созданной инфраструктурой. Ранее президент Путин поручил кабинету министров отладить систему поддержки новых инвестиционных проектов и уже к 2024 году внедрить ее по всей стране.

— Задумываясь о реконструкции или создании новых социальных центров, в том числе по механизму ГЧП, мы считаем важным создавать их с учетом потребностей и интересов молодых людей с инвалидностью, — отмечает член комитета СФ по социальной политике и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. — В первую очередь речь идет о стационарозамещающих форматах: дома и коммуны сопровождаемого проживания, тренировочные квартиры, центры поддерживаемого трудоустройства, полезной занятости и образования.

Так, по данным, предоставленным «Известиям» аппаратом уполномоченной по правам ребенка, на начало 2021 года в РФ количество молодых людей с инвалидностью возрастом от 18 до 35 лет, проживающих в стационарных учреждениях, составляла 33 433 человека. Из них проживает в учреждениях для престарелых и инвалидов — 3767 человек (11%), психоневрологических интернатах — 25 303 человека (75%), других типах учреждений — 4271 человек (14%). «Это существенное число», — акцентирует Мария Львова-Белова.

Как стало известно, подача заявки для получения федеральных средств в 2022 году возможна до 20 декабря 2021 года. До этого момента должны быть поданы частные инициативы по ГЧП-проектам, приняты первичные решения по ним, а также должен быть готов дизайн-проект будущего объекта с поэтажной планировкой и расстановкой мебели (оборудования), согласованный по результатам проведения общественных слушаний. «Это означает, что если не будут перенесены сроки подачи заявок, то финансирование в 2022 году получат только те проекты, которые уже в данный момент находятся в очень высокой степени готовности к заключению соглашений», — пояснила старший юрист практики по инфраструктуре и ГЧП бюро «Качкин и Партнеры» Лусине Арутюнян.

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— На данный момент есть относительно небольшое количество концессионных проектов по объектам социального обслуживания, проекты в некоторых регионах находятся в стадии проработки, — сообщила эксперт платформы «Росинфра» Лусине Арутюнян. — При этом модель ГЧП позволяет в большей степени защитить интересы инвестора, нежели модель оказания социальных услуг за плату от потребителей и субсидию от публично-правового образования.

Так, к примеру, в Санкт-Петербурге в середине прошлого года изменились правила предоставления субсидий, и частные дома престарелых недополучили существенную часть возмещения затрат. Кроме того, существует практика, по которой субсидии предоставляются со значительной задержкой — вплоть до полугода. Всё это время частные организации вынуждены самостоятельно изыскивать средства на продолжение работы. А механизмы концессий и соглашений о ГЧП позволяют предусмотреть положения, защищающие инвестора от таких ситуаций, — например, через гарантию минимального дохода.

Важными параметрами новых правил станут срок заключения договора в рамках реализации проекта ГЧП, права собственности на объект и земельный участок, объем услуг, наличие гарантированных социальных постояльцев после запуска проекта и размер субсидий для них со стороны государства, отмечает президент Национальной финансовой ассоциации (СРО НФА) Василий Заблоцкий.

«Лучшая новость года»

Директор гериатрических центров Senior Group (крупный концессионер) Алексей Сиднев новое постановление только приветствует. «Фактически для нас это — лучшая новость года», — не скрывает своей радости представитель отрасли заботы. Однако он замечает, что «для того чтобы вкладываться в некий проект, инвестор должен реально понимать, как он сможет вернуть свои средства и обеспечивать при этом высокое качество предоставляемых услуг, исходя из той выручки, которую он получит».

— И вот тут как раз есть в нашем секторе две проблемы — это низкие тарифы и непонятные способы возврата инвестиций, которые пока еще останавливают частных инвесторов от вложений в такие проекты, — говорит Алексей Сиднев. — Постановление, очевидно, предоставит регионам средства, чтобы сделать вклад в создание такой инфраструктуры.

Почему же это важно? «Благодаря этому решению теперь, выходя на региональный рынок, инвестор увидит перспективы и потенциальную эффективность модели, — разъясняет эксперт. — То есть инвестор может сказать: все капитальные затраты я не смогу сейчас в нужном объеме потянуть, но я буду строить для нужд региона, поэтому необходимо или предоставление капитального гранта, или возможность растянуть платежи за инфраструктуру на длительный период времени». Сиднев убежден, что постановление о ГЧП и концессиях как раз и дает эту возможность, чтобы часть средств приносил инвестор, часть — регион и часть покрывало банковское финансирование.

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Будет ли этого достаточно, чтобы данный социальный сектор в регионах начал активно развиваться? По мнению директора Senior Group, «недостаточно, и должны произойти и другие изменения на региональном уровне». Одно из основных — адекватная стоимость пребывания граждан в этих учреждениях. Сегодня средняя себестоимость пребывания в таком учреждении составляет примерно 2500–3000 рублей в сутки, из которых почти тысяча — расходы на питание. Средняя стоимость нахождения человека высокой степени самостоятельности составляет 1000 рублей, а человека более тяжелой группы — 3400 рублей. Сегодня средний тариф 1800 рублей в сутки не покрывает эти расходы, поэтому регионам нужно сделать разбивку тарифов по степени сложности состояния пациента, полагает Сиднев. И вот только тогда, верит он, сложатся два элемента, необходимых для успешной работы учреждений, — возмещение капитальных затрат и оплата за услуги.

Партнер компании You & Partners Евгения Зусман подчеркивает, что «поскольку основные задачи использования механизмов ГЧП — ускорить создание инфраструктуры в тех секторах, где она критично нужна (в том числе за счет вовлечения частного капитала) и повысить качество услуг, оказываемых населению, то за счет ГЧП и концессии могут быть решены обе эти задачи: и расширение охвата таких проектов, и повышение качества услуг населению в регионах». По ее словам, условие про вложение бизнесом 20% от объема инвестиций представляется рыночным и соответствующим практике реализации концессионных и ГЧП-проектов.

— Налицо необходимость синхронизации графиков проведения мероприятий по заключению концессионного соглашения и СГЧП с графиком по получению регионом субсидии, — говорит Евгения Зусман. — Наша позиция: мы не рекомендуем предоставлять на экспертизу ВЭБ.РФ (агента по данному ПП РФ) заключенное соглашение. Ведь его условия могут поменяться в зависимости от получения или неполучения субсидии регионом. Внести изменения в решение о заключении соглашения будет проще, чем в заключенное соглашение.

Риски неравенства

Бюджеты территориальных программ госгарантий (на закупку лекарственных препаратов, обещанных федеральным законодательством, поддержку системы здравоохранения, на образование, социальную защиту) сейчас испытывают дефицит, напоминает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Яна Власова.

— Изыскать средства для исполнения поручения можно разными путями, — предлагает сопредседатель Всероссийского союза пациентов. — Привлечь Пенсионный фонд с его средствами, направлять часть налогов регионов на социальную программу. Такой механизм использовался в Москве.

По ее словам, количество частных инвестиций может значительно повысить качество программы — позволит привлечь квалифицированные кадры, современные технологии и в целом обеспечить больше возможностей для реализации программы.

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Но привлечение частных инвестиций в отрасль заботы может усугубить «неравенство регионов в доступе к услугам для пожилых и инвалидов», опасается ведущий аналитик InfraOne Галина Барцева.

— Бизнес будет запускать проекты только там, где они будут окупаться, то есть в более крупных населенных пунктах, где у жителей и без того выше обеспеченность такими объектами, — предполагает эксперт. — Там же, где платежеспособного спроса недостаточно, инвестор может полагаться лишь на поступления из регионального или местного бюджетов на этапе эксплуатации, однако маловероятно, что последние возьмут на себя такие траты.

Впрочем на самом деле, предложенный «механизм представляется актуальным и разумным», убежден управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг» Моисей Фурщик. Поскольку это позволит сформировать категорию социальных учреждений, схожих по качеству услуг.