Островная задача: фермерам упростят доступ в крупные торговые сети
Малые сельхозпроизводители смогут размещать свою продукцию в крупных сетях — «Магните» и «Пятерочке» — на льготных условиях. Пилотный проект «Фермерский островок» стартует 17 декабря в Уфе, до конца года — в Новосибирской и Омской областях, а позже распространится на всю Россию. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Корпорации МСП. На «островки» фермеры смогут заходить кооперативом и не соблюдать жесткие требования ритейлеров к поставщикам. Проект станет шагом вперед, но объединение в кооператив может вызвать сложности, полагают эксперты.
30 метров для фермеров
О том, что крупные торговые сети подавляют малый бизнес, неоднократно заявляли сами предприниматели. Как ранее писали «Известия», на совещании в ФАС в ноябре представители деловых объединений жаловались, что небольшим компаниям зачастую невозможно договориться с супермаркетами о взаимовыгодных условиях. Тогда они предлагали ввести для сетей обязательное квотирование поставщиков из сектора МСП, по аналогии с квотами для госзакупок.
Корпорация МСП предложила свой вариант решения проблемы: с 17 декабря организация запускает пилот по созданию в федеральных торговых сетях «Магнит» и «Пятерочка» специально выделенных торговых зон «Фермерский островок». Размещая свои товары на таких «островках», малый бизнес сможет присутствовать в супермаркетах, но при этом ему не нужно будет выполнять требования ритейлеров к поставщикам. Таким образом у малых сельхозпроизводителей появится альтернативный канал сбыта, надеются в Корпорации МСП.
— «Островки» будут работать по модели кооператива, в который смогут объединяться от 10 до 25 фермеров. Кооператив нужен, так как самостоятельно разместить торговую точку в магазине федерального ритейлера фермеру не под силу — продажа нескольких товарных позиций в день не может окупить вложения, — рассказал генеральный директор корпорации Александр Исаевич.
Предполагается, что «Фермерские островки» будут просторными — по 20–30 кв. м — и в них представят широкий ассортимент. Фактически это магазин в магазине, для которого выберут «проходимую» локацию с достаточным размером среднего чека. В корпорации заверили, что помогут предпринимателям в поисках площадки и оборудования, а также переговорах с сетями о выгодных для фермеров условиях аренды. Кроме того, участники проекта смогут взять кредит на специальных условиях в МСП Банке, рассказали там.
Пилотный проект по размещению торговых точек рассчитан на шесть месяцев, будет открыто порядка 20 «островков», которые дадут возможность для сбыта продукции примерно 500 фермерам, рассчитывают в Корпорации МСП. Первая площадка такого типа будет открыта 17 декабря в магазине «Магнит» в Уфе, а до конца года «островки» появятся в Новосибирской и Омской областях в сети «Пятерочка». В 2022 году запланирована реализация проекта в Тюменской и Московской областях, а в дальнейшем планируется масштабировать его на всю страну, оптимистичны в организации.
В Минэкономразвития заявили, что поддерживают эксперимент, так как эта инициатива позволит увеличить количество занятых и выручку бизнеса, что соответствует национальным целям по развитию малого и среднего предпринимательства. Также эксперимент расширит доступ жителей страны к экологически чистым продуктам фермеров.
В пресс-службах правительств Башкортостана, Новосибирской и Омской областей не ответили на вопросы. «Известия» также направили запрос в ФАС о случаях дискриминации поставщиков при попытках попасть на полки крупных торговых сетей.
Шаг вперед
«Известия» попросили торговые сети раскрыть детали проекта и пояснить свою мотивацию для участия в нем.
В «Магните» заявили, что на их «Фермерских островках» будет представлена продукция местных производителей, которые хотят видеть свой товар на полках супермаркетов, но в силу ряда причин не имеют возможности стать поставщиками федеральной сети. В числе таких товаров — молочная продукция, сыры, кондитерские изделия, мед, мясная гастрономия, овощи.
— Мы видим, что покупатели любят местную продукцию, которая часто производится по уникальным рецептам, поэтому нам важно, чтобы она присутствовала на наших полках. Мы заинтересованы в расширении ассортимента качественной местной продукции и постоянно ищем новые форматы взаимодействия с небольшими поставщиками, — заявили там.
В Х5 Retail Group («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»), а также Мetro, «Ашане», «Дикси», «ОК», «Ленте» и «Азбуке вкуса» не ответили на запрос.
Механизм, предлагаемый Корпорацией МСП, безусловно, станет шагом вперед, уверена вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Им точно смогут воспользоваться фермеры, и для кого-то он станет подспорьем в бизнесе. Однако процесс объединения в кооператив может вызвать сложности: эта модель юридически несовершенна, в ней присутствует ряд проблем как в части разделения ответственности, так и распределения доходов.
По мнению Елены Дыбовой, для того чтобы решить проблему рынка сбыта для фермеров, необходимо более активно развивать малогабаритную и нестационарную торговлю, возвращать рынки, проводить ярмарки.
Государству не стоит убеждать торговые сети работать с фермерами, категоричен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Намного эффективнее — предусмотреть льготную программу финансирования для групп малых производителей, которые хотят объединиться и открыть собственный магазин, полагает он.