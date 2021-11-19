Долевые игры: ритейлерам хотят ввести квоты на закупки у МСП

Торговым сетям могут ввести квоты на покупку товаров у малых фирм по аналогии с госзакупками. Такая инициатива бизнеса обсуждалась 18 ноября на заседании общественного совета при ФАС (материалы к нему есть в распоряжении «Известий»). Если ее реализуют, доля МСП на полке торговой сети будет не менее доли, которую конкретный ритейлер занимает на рынке в отдельно взятом регионе . Кроме того, бизнес представил отрицательное заключение на законопроект о регулировании цен на гостиницы во время массовых мероприятий, а также поднял вопрос о легализации туристических апартаментов.

Защита малых

Доля торговых сетей в продуктовой рознице возросла за последние три года с 37,2% до 44,2 % в целом по России , достигнув максимума в Санкт-Петербурге (более 80% рынка), а также Ленинградской и Московской областях (73% и 66%), говорится в материалах к заседанию общественного совета при ФАС.

Пользуясь ростом своего влияния, крупные ритейлеры оказывают давление на местных производителей. Бизнес жалуется, что с сетями зачастую невозможно договориться о взаимовыгодных условиях . Доходит до того, что если торговая сеть не получает 70% дохода от продажи продукции, то такие договоры они даже не рассматривают, следует из документов.

Однако даже если договоренности удалось достигнуть, малый бизнес всё равно сталкивается с рядом сложностей. Во-первых, ему необходимо производить большой объем товаров, чтобы они были представлены сразу во всех магазинах сети (как минимум в одном регионе). Во-вторых, небольшие компании вынуждены нести множество дополнительных затрат: на выгодное место на полке, на маркетинг (скидки и акции), на вывоз товаров с истекшим сроком годности и доставку продукции до каждого магазина сети, если срок ее годности менее 10 дней. В-третьих, торговые сети диктуют высокие требования к упаковке.

Долевые игры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Для защиты местных производителей на заседании общественного совета при ФАС было выдвинуто на обсуждение несколько инициатив :

— квотирование представителей МСП в перечне поставщиков торговых сетей (по аналогии с государственными закупками). Это предлагается сделать с помощью норматива по доле местных производителей на полках ритейлеров, который должен быть не меньше, чем доля торговой сети на рынке отдельно взятого региона;

— ограничение торговой наценки нижнего и верхнего пределов — не менее 10% и не более 30% для местных товаропроизводителей;

— контроль ФАС навязывания малому бизнесу дополнительных договорных условий, не предусмотренных законодательством;

— введение законодательных требований к типовому договору поставки для торговых сетей;

— введение требований по регистрации подразделений торговых сетей на территории муниципальных образований, на которых они работают, чтобы налоговые отчисления поступали в местные бюджеты.

«Известия» направили запросы в ФАС и крупнейшие торговые сети России с просьбой прокомментировать инициативы. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») заявили, что уделяют большое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса и в 2020 году их доля среди поставщиков превысила 70% .

Как рассказал «Известиям» источник, принимавший участие в заседании общественного совета, ФАС согласилась подробнее изучить проблемы малого бизнеса при взаимодействии с торговыми сетями . Чиновники организуют совещание с представителями МСП и ритейла, чтобы определить основные разногласия.

Дороже, но больше

Торгово-промышленная палата получает тысячи обращений региональных предпринимателей о том, что их продукция не востребована торговыми сетями, рассказала вице-президент ТПП Елена Дыбова.

— МСП приходят к ритейлерам и говорят: возьмите 500 т картошки по 20 тыс. рублей. А те отвечают: нет, мы в Узбекистане купим по 80 тыс. рублей, зато сразу 500 тыс. т . Весь мир поддерживает местных производителей, а у нас получается так, что ритейлеры пришли в регионы и выдавили всю малую торговлю, которая там была, — констатировала она.

Квоты нужны для того, чтобы создать стабильный рынок сбыта. Ведь малый бизнес — не равно некачественный , резюмировала Елена Дыбова.

Долевые игры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Квотирование облегчит продвижение продукции МСП, которые не могут на равных вести переговоры с крупными торговыми сетями, отметила младший аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова . В то же время это предложение ограничивает экономическую свободу торговых сетей, оказывает прямое влияние на политику по формированию ассортимента частного бизнеса и перекладывает на него часть ответственности за развитие сектора МСП. Возможно, целесообразнее было бы сделать квоты рекомендательными, предложила она.

При этом с юридической точки зрения у ФАС нет препятствий для того, чтобы законодательно ввести подобное квотирование и сделать его обязательным для всех, указали специалисты . Обеспечение равных возможностей для крупных и небольших игроков, в том числе торговых сетей, — одна из основных задач ФАС, отметил управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. Он добавил, что при соответствии нормам смежных отраслей законодательства ведомство может ввести подобный норматив.

Серые гостиницы

На заседании общественного совета обсудили и несколько тем, связанных с гостиничным бизнесом . В частности, его участники представили отрицательный отзыв на законопроект антимонопольной службы о регулировании цен на отели во время крупных международных мероприятий (таких как ПМЭФ и ВЭФ).

« В России низкая рентабельность гостиничного бизнеса (на уровне 3–5%), и введение подобного регулирования приведет к еще большему оттоку инвесторов в гостиничную инфраструктуру , что идет вразрез с соответствующей целью национального проекта», — говорится в материалах.

В дни проведения подобных мероприятий повышаются цены на всё, начиная от авиабилетов и такси и заканчивая чашкой кофе, констатировал вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Странно, что во всем виноваты только отельеры , чьи издержки за последний год и так выросли на 30–50%, отметил он. Эксперт добавил, что бизнес уже на уровне законопроекта хотел бы видеть, из чего будет складываться методика расчета предельных цен.

Долевые игры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По-прежнему сохраняется большая доля cepoгo рынка , с которой приходится конкурировать добросовестным гостиницам, указано в материалах. Так называемое «туристическое» жилье, которое используется не только для постоянного, но и для временного проживания, абсолютно не урегулировано и ставит отели в неравные условия. В отдельных городах оно уже занимает более половины номерного фонда, отметил Алексей Кожевников.

— Например, в Санкт-Петербурге официально зарегистрирована тысяча средств размещения, а на Booking.com доступны к бронированию 4 тыс. вариантов , — отметил он.

Если под новое регулирование попадут только те, кто работает вбелую, вряд ли это будет здоровой конкуренцией, резюмировал вице-президент «Опоры России».