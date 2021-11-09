Плодный график: почему Россия продолжает импортировать яблоки

В этом году Россия ждет рекордного урожая яблок — порядка 1,4 млн т. Но даже такой объем не поможет покрыть внутренний спрос, не говоря уж о перспективах экспорта. Вместе с тем эксперты считают, что у российских сортовых яблок большой потенциал на зарубежных рынках. В ситуации разбирались «Известия».

Почему отсутствует экспорт

По прогнозу Минсельхоза, предоставленному «Известиям», в текущем году в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах (без учета хозяйств населения) урожай плодов и ягод ожидается на уровне 1,5 млн т, из них порядка 1,4 млн т придется на семечковые культуры, в основном яблоки.

— При этом мы пока еще не можем обеспечить плодово-ягодный спрос внутри РФ. Хотя сейчас есть дорожная карта, ежегодно идет увеличение субсидирования садовым производствам. И именно благодаря этому мы впервые в этом году получаем почти 1,4 млн т яблок, — говорит член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член ПАЧЭС Алексей Кондратенко. — Хотя объемы производства всё еще недостаточны для обеспечения всей страны отечественной садовой продукцией. И, к сожалению, сегодня как такового экспорта яблок на внешние рынки у нас практически еще нет.

С импортными яблоками российская продукция, по словам сенатора, пока не может конкурировать из-за растущей себестоимости. Однако парадокс в том, что если выращиваться яблок в РФ будет всё больше, может прекратиться господдержка отрасли. При этом в ЕС, например, государство куда активнее субсидирует яблоководов , отмечает исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Плодный график Фото: ТАСС/Виктор Драчев

— Сейчас при закладке садов в ряде регионов субсидируется от 50 до 80% затрат, — рассказывает Михаил Глушков. — В последние несколько лет мы перевыполняем программу по закладке садов в полтора раза. И это плохо, так как поддержка закончится, а старые сады будут выбывать, и тогда мы можем столкнуться со снижением производства яблок. Еще один тревожный момент — снижение оптовой цены из-за растущих объемов производства. Поэтому резкий всплеск производства может стать негативным фактором. И вот тогда, при производстве 2,2 млн т, яблоки нужно будет отправлять на экспорт.

По результатам 2020 года доля импортных яблок в России в объеме потребления составляет около 18%. Менее 1% произведенных яблок в России идет на экспорт. По мнению партнера компании «НЭО Центр» Инны Гольфанд, для увеличения экспорта необходимо развивать отрасль: увеличивать посевные площади, развивать селекцию, а также поддерживать производителей.

А пока что крупнейшим мировым экспортером яблок является Китай (около 15% мирового экспорта). Посевная площадь КНР под яблоки составляет около 50% от общемировой. Крупным экспортером остается Италия (около 10%), основными потребителями — европейские страны.

— Качественное яблоко в РФ — дефицит, а это значит, что его проще продать на внутреннем рынке, — говорит Глушков. — В стране для внутреннего потребления мы производим всего 60–63% яблок (по 2020 году). В этом году будет больше. И про массовый экспорт пока говорить не приходится.

Кроме того, по его словам, по посадочному материалу мы пока еще зависим от импорта.

— Наши покупатели привыкли потреблять «красивые» импортные яблоки, — говорит Глушков. — Вот почему наши сады вынуждены выращивать «чужие» сорта. Да и селекции у нас сегодня очень мало. Советские сорта на рынке не очень востребованы. Все производители хотят сбывать яблоки не по 30 рублей, а по 80. Отсюда столь высокая зависимость от импортного посадочного материала. При этом наши материалы по цене сопоставимы.

Развивать национальные питомники

Для увеличения производства необходимо развивать в РФ собственные плодовые питомники, заявляют в Совфеде. Трудности пока заключаются в том, что если в ЕС саженцы можно купить в год посадок, то у нас нужно заказывать заранее, за два года.

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко отмечала ранее, что один из вызовов для нашего АПК, который выявила пандемия, — зависимость по семенам, племенному материалу, ветпрепаратам и средствам защиты растений.

— Поэтому развитие этих направлений вошло в стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года, — объяснили «Известиям» в пресс-службе вице-премьера. — Одна из прорывных инициатив стратегии касается развития аграрной науки. Этот проект направлен в том числе на существенное повышение эффективности российских агротехнологий и создание новых высокопродуктивных семян.

Плодный график Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Кроме того, в правительстве уже утвержден план мероприятий по ускоренному развитию плодово-ягодной продукции до 2025 года, его реализация позволит нарастить темпы импортозамещения в данной сфере.

Благодаря мерам государственной поддержки в последние годы в отечественном промышленном садоводстве наблюдается планомерное наращивание объемов товарного производства всего спектра плодов и ягод. Начиная с 2018 года в организованном секторе стабильно производится более 1 млн т плодов и ягод. В 2020 году объем производства составил рекордные за всю историю — 1,3 млн т. За последние пять лет объем производства товарных плодов и ягод увеличился в 1,9 раза (2015 год — 0,7 млн т), за 10 лет — в 3,3 раза (2010 год — 0,4 млн т). В текущем году объем производства оценивается на уровне 1,5 млн т, что также является рекордным показателем производства. К 2025 году объемы производства планируется нарастить до 2,2 млн т.

Остается насущной и проблема посадочного материала. Импортный обходится дороже, но начинает давать урожай на второй-третий год после посадки. Российский посадочный материал дает урожай только на третий-четвертый год, поясняет коммерческий директор торгового портала AgroWorld.Trade Вадим Клементьев.

Бесконтрольный импорт

Как отметили в союзе «Садоводы Кубани», в 2021 году себестоимость производства плодов выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост затрат и одновременное снижение цены реализации приводит к снижению маржинальности бизнеса.

— Необходимо отметить, что при выращивании импортной продукции применяются химические препараты, не разрешенные к применению на территории Российской Федерации, что отрицательно сказывается на здоровье нации, — сетуют «Садоводы Кубани». — Также необходимо сказать о недобросовестной конкуренции. В некоторых странах господдержка на развитие садоводства покрывает 80% всех капитальных затрат, а у нас всего 20%.

Плодный график Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

На взгляд гендиректора компании «Агроном-Сад» Алексея Волочая, «главная проблема сейчас заключается в бесконтрольном поступлении импортной продукции на наш рынок, и это вызывает девиацию, которую мы уже наблюдали этим летом — отсутствие сезонного фактора роста цен, снижение средней рыночной цены, убыточное хранение продукции».

— Мы заметили галопирующий и непредсказуемый рост цен на ключевые позиции, которые используются в процессе производства яблок, — говорит Алексей Волочай. — Помимо продукции собственного производства, часть экспортеров активно занимается реэкспортом, и, несмотря на такого рода сделки, количество садоводческих хозяйств, которые имеют разрешение на ввоз яблок на территорию России, постоянно растет. Мы считаем, что необходимо замещать отечественную продукцию на импортную только в тех случаях, когда действительно есть ее дефицит на рынке.

По данным агрохолдинга «АФГ Националь», площади яблоневых садов в России в промышленном секторе в плодоносящем возрасте по состоянию на 2020 год составляют порядка 80 тыс. га, при этом общие площади условно интенсивных садов — около 15 тыс. га, а истинная доля интенсивных площадей — не более 7 тыс. га (в плодоносящем возрасте и того меньше).

— С точки зрения импортозамещения важно не только выращивание, но и длительное хранение — вплоть до следующего урожая, — говорят специалисты холдинга. — Поэтому закладки новых садов недостаточно, необходимо строительство хранилищ с регулируемой газовой средой, соразмерных по объемам площади садов. У российских сортовых яблок действительно большой экспортный потенциал. Площади сельхозземель нашей страны позволяют выбрать подходящий по составу почвы участок для эффективного и, что не менее важно, экологичного выращивания плодов. Таким образом, выход на внешние рынки — вопрос перспективы ближайших нескольких лет.

Пока что экспорт российских яблок всё еще незначителен — 13,7 тыс. т в 2020 году, и даже при этом 90% всех экспортных поставок направляется в Восточную Украину, то есть обычным бизнес-экспортом не является.

Плодный график Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

— На внешних рынках российские производители проигрывают конкуренцию по цене и качеству европейским садоводам, — подчеркивает директор «Ягодного союза» Ирина Козий. — Несколько лет назад были попытки поставок яблок в Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Сейчас несколько контейнеров в год также направляется по этому направлению, но сколько-нибудь существенных поставок организовать пока не получилось. Еще одна сложность — большие дистанции между регионами производства яблок и экспортными портами в России, что удорожает логистику и снижает качество отправляемой продукции за счет длинного транспортного плеча и необходимости перегрузки в дороге.

— России мешает экспортировать яблоки в первую очередь география, так как идеальный климат для садов у нас в южных областях, — подтверждает мнение эксперта доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.