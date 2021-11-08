В точке спада: почему показатели агросектора в России ухудшились

Первые три квартала 2021 года оказались не лучшими для российского АПК. Согласно данным Росстата, по итогам января– сентября объем производства для всех сельхозпроизводителей упал на 4,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Что характерно, спад произошел на фоне заметного роста цен. Кроме того, в этот период ВВП России довольно сильно подрос. Если в прошлые годы аграрный сектор смягчал падение и усиливал рост экономики, то сейчас мы наблюдаем обратную картину. Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, нынешние не лучшие показатели в сельском хозяйстве сложились по целому комплексу причин.

По итогам первых девяти месяцев прошлого года рост сельскохозяйственного производства в стране составил 3% — хороший показатель в кризисный для экономики в целом год. Ничего подобного мы не наблюдаем в 2021-м. Только в сентябре падение по отношению к тому же месяцу 2020 года составило 5,8%, а в августе — 10,1%. Слабые результаты главных месяцев сбора урожая и привели к общему спаду в секторе: по итогам девяти месяцев он сократился более чем на 4%. Разница в динамике с аналогичным периодом прошлого года оказалась и вовсе выше семи процентных пунктов.

Урожай оказался значительно ниже прошлогоднего. За девять месяцев было намолочено на 15% меньше зерна, чем к той же дате в 2020 году, по пшенице спад составил без малого 10%. Снижение по картофелю достигло 12,7%, а по овощам (согласно данным Минэкономразвития) — 3,5%. Земледельческую статистику чуть поправила сахарная свекла, которую накопали на 2,3% больше, чем в тот же период годом ранее. Небольшой плюс зафиксирован и по масличным культурам, в частности, по подсолнечнику.

В точке спада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Стоит отметить, что в целом показатели урожая являются неплохими, более того, одними из лучших в истории. С 2014 года сборы зерна ни разу не падали ниже 100 млн тонн. В советское время лишь несколько раз они превышали эту отметку (на куда больших площадях посева), а в постсоветское до указанной даты — лишь один раз, в 2008 году. Но даже по меркам исторически очень высоких урожаев последних семи лет нынешний год выглядит вполне прилично: 120 млн тонн, собранных к концу октября — это как минимум четвертый показатель в истории, а поскольку в некоторых регионах уборка еще продолжается, итоговые цифры могут оказаться на несколько миллионов тонн больше . Урожай конкретно пшеницы наверняка окажется выше 75 млн тонн, и это будет третьим результатом за всё время (для исторического контекста, урожай в 60 млн тонн в начале 2010-х квалифицировался как отличный). Тем не менее общий восходящий тренд по сборам зерновых реализован в этом году не будет.

Относительно слабые земледельческие показатели совпали не с самыми лучшими животноводческими. В январе–сентябре хозяйства всех типов произвели 10,8 млн тонн скота и птицы на убой — на 0,6% меньше, чем за три первые квартала 2020-го. На 0,7% сократилось производство яиц, на 0,1% — надои молока. Спад в рамках статистической погрешности, но как минимум можно говорить об отсутствии роста. Исключением является только сектор крупного рогатого скота, где мяса в первые три квартала произвели почти на 5% больше аналогичного периода прошлого года.

Согласно официальной позиции Минсельхоза, главной причиной снижения показателей к прошлому году являются погодные условия. В частности, министр Дмитрий Патрушев говорил на прошлой неделе о том, что агротехнические работы из-за холодной весны начались на пару недель позже средних многолетних значений. Кроме того, на Урале и в Поволжье летом фиксировалась засуха.

Как отметил директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, на растениеводство приходится примерно половина всего сельского хозяйства, и этот сектор является волатильным.

В точке спада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Да, здесь у нас наблюдается сильное снижение урожая зерновых, что и является главной причиной текущей отрицательной динамики. Но есть и второй фактор: явное замедление в животноводстве, в том числе и в секторах, которые до недавнего времени росли — в первую очередь я говорю о птицеводстве, где из-за проблем, связанных с птичьим гриппом, мы фиксировали снижение производства на значительном отрезке года.

По словам главного аналитика TeleTrade, засушливое во многих регионах лето действительно снизило урожаи и урожайность.

— Например, к 19 октября урожайность зерна составляла 26,7 ц/га, в том числе пшеницы — 28,1 ц/га. Год назад на эту дату показатели были соответственно 28,9 ц/га и 30,3 ц/га. Во многом поэтому зерна намолочено на 11,6% меньше, чем на эту дату год назад.

По словам Сизова, растениеводческий сектор сильно зависит от погоды во всем мире: один год может быть прекрасным, а другой — ужасным с точки зрения урожая.

— Нынешний был ужасным для Урала и восточной части Поволжья, где урожайность была исторически низкой, минимальной за последние 7– 10 лет. Отчасти повлияли и введенные ограничения на экспорт. Производители начали экономить на материально-технических ресурсах, удобрениях, сельхозхимии.

Гойхман добавил, что сказалась и нехватка персонала из-за ограничений в передвижении людей.

— Об этом, в частности, говорит то, что затянулись сроки сбора урожая. Так, на 19 октября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 92% площадей, тогда как в 2020 году к этой дате — на 94,1%. Таким образом, у аграриев еще есть определенные резервы сократить отставание с прошлым годом. Поскольку в IV квартале может быть собран урожай с оставшихся угодий. Однако полностью преодолеть имеющееся сокращение производства вряд ли удастся. В 2022 году стоит надеяться на то, что не повторятся неблагоприятные условия текущего года, и сельское хозяйство покажет рост.

В точке спада Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Если говорить о дальнейшей динамике в течение оставшихся месяцев года, думаю, что отставание сократить удастся. Это произойдет по двум причинам. Во-первых, будет положительно сказываться высокий урожай масличных, который пока еще не убран и который будет заметно лучше прошлогоднего показателя. А во-вторых, это продолжающийся, пусть и не очень высокими темпами, восстановительный рост в животноводстве. Так что разрыв удастся сократить, но достижения нулевой динамики или выхода в плюс пока я не вижу, — отметил Сизов.

По его мнению, следующий год может оказаться более сложным для аграриев.