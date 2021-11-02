Всеобщее удобрение: рискует ли Россия потерять урожай-2022

Энергетический кризис в мире по касательной задел и другие индустрии, производя эффект домино. Среди прочих наиболее проблемной оказалась отрасль производства минеральных удобрений, сильно зависящая от резко подорожавшего природного газа. Предприятия по всей Европе и за ее пределами приостановили работу, некоторые закрылись на неопределенное время. Потенциальная угроза возникла и у России, которая является крупным экспортером удобрений. Появились опасения, что дефицит возникнет и у нас в стране, поскольку отечественным производителям будет выгоднее продавать продукцию за рубеж, что сильно ударит по национальному агропромышленному комплексу. «Известия» разбирались, насколько такая угроза обоснованна и какие меры могут быть приняты государством в таком случае.

Еще в середине сентября, когда цены на газ едва дотягивались до $700 за тысячу кубометров, крупный производитель удобрений, американская компания CF Industries, объявила о временном закрытии заводов на севере Англии, которые вместе обеспечивают около 40% потребления удобрений в сельском хозяйстве Соединенного Королевства. Компания сразу сообщила, что остановка производится на неопределенный срок.

Вскоре с аналогичными проблемами столкнулись и на континенте. Немецкая SKW Stickstoffwerke Piesteritz в начале октября из-за высоких цен сократила производство на 20%. Схожие меры приняли и другие производители. 13 октября Якоб Хансен, генеральный директор Fertilizers Europe, ассоциации, объединяющей 17 производителей удобрений ЕС, в официальном заявлении предупредил, что если энергетический кризис не разрешится быстро, остановки производства из временных превратятся в постоянные, и намекнул на необходимость государственной помощи. Производители удобрений, особенно азотных, стали заложниками нынешних цен на энергоносители — в их операционных издержках газовое сырье составляет от 70 до 90%.

В отличие от Великобритании, в значительной степени зависящей от иностранных поставок продуктов питания, Евросоюз в аграрном смысле самодостаточен. Более того, является одним из ключевых поставщиков продовольствия в мире. Высокопродуктивное сельское хозяйство континента не может обходиться без большого количества удобрений, и их дефицит может нанести тяжелейший урон европейским фермерам. В условиях, когда не работает до 40–50% внутренних мощностей агрохимических предприятий, вероятность такого исхода заметно повышается.

Всеобщее удобрение Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pradeep Gaur

Проблемы начались и вдалеке от европейского континента. В Индии дефицит удобрений обнаружился в нескольких штатах. Кое-где произошли массовые беспорядки с участием фермеров и даже разграбление складов. В результате правительство начало распределять удобрения среди крестьян прямо через полицейские участки.

В США цены на удобрения и их компоненты за последние несколько месяцев выросли в полтора-два раза. Газ в Америке стоит заметно дешевле, чем в Европе и Азии, но проблемы с производством удобрений возникли и там, хотя и менее острые.

В этой ситуации взоры потребителей обратились на Россию. Благодаря низким внутренним ценам на газ и другое сырье отечественные производители удобрений имеют естественные преимущества над конкурентами, что и превратило РФ в одного из ключевых экспортеров мирового рынка. Общий объем поставок в денежном выражении превышает $8 млрд. Отметим, что производство в стране кратно превышает потребности даже нынешнего довольно быстро растущего сельскохозяйственного рынка: свыше 70% выпуска отгружается за границу. Несмотря на избыток удобрений в России, цены на них с прошлого года начали ритмично расти, и впервые проблема обозначилась перед посевной этого года.

После серии споров и совещаний производители, включая крупнейших игроков рынка («Уралхим», «Уралкалий», «Фосагро»), приняли решение заморозить цены (к тому времени уже довольно высокие) до конца уборочной компании, то есть до 31 октября текущего года. Фермерским хозяйствам была предоставлена скидка в 5%.

За несколько недель до окончания периода фиксированных цен сельхозпроизводители вновь начали выражать опасения по поводу вероятного дефицита или как минимум существенного повышения стоимости удобрений. В Минсельхозе выразили беспокойство по поводу резкого увеличения поставок за рубеж (кстати, ключевыми потребителями российских удобрений являются не европейские, а азиатские страны и Бразилия) — с 18 млн до 24 млн т. В ряде регионов аграрии предупредили о росте себестоимости зерна почти на треть из-за дороговизны удобрений.

Всеобщее удобрение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В ряде СМИ появилась информация о том, что Россия может в следующем году «остаться без урожая». В свою очередь, производители удобрений заявили, что исправно поставляли продукцию российскому АПК, к середине октября удовлетворив весь спрос текущего года на 95%. Более того, в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) заявляли, что аграрии уже закупаются на весну. Промышленники считают, что доля удобрений в себестоимости российского АПК не так уж и велика, а государственное регулирование отрасли может поставить крест на ее развитии.

Сейчас правительство прорабатывает сценарии защиты российской экономики от энергокризиса. На последнем совещании 25 октября с премьером Михаилом Мишустиным разбирались разные варианты действий, включая продолжение заморозки цен до мая, удерживание цен на среднемировом уровне минус транспортные расходы и помесячные квоты поставки удобрений на внутренний рынок.

Угрозы урожаю-2022 на данный момент нет, рассказали в интервью «Известиям» эксперты аналитического центра «Русагротранс». В центре отметили, что часть запасов удобрений под весну уже накоплена. Озимый сев будет ниже, но в основном из-за недосева в Поволжье по причине засухи. На юге сев идет с превышением к рекордному прошлому году, а в центре отставание из-за дождей существенно сократилось на фоне улучшения погоды. Текущие уровни цен на зерновые позволяют работать с достаточной рентабельностью даже с учетом роста цен на удобрения с конца прошлого года. Урожай зерна в следующем году, по подсчетам аналитиков, может быть на уровне около 126 млн т.

По словам ведущего научного сотрудника Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Дениса Терновского, едва ли правительство пойдет на такие жесткие ограничения, как эмбарго на экспорт удобрений.

Всеобщее удобрение Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Доля внутреннего потребления в объеме производства в последние годы находится в пределах 1/3–1/4. Если говорить об эмбарго на вывоз, то на внутреннем рынке нет условий для кратного роста потребления. Пошлины перераспределят доходы от роста цен на удобрения в пользу сельхозпроизводителей и государства, но, как и любые ограничения торговли, могут повлечь за собой потери для экономики, — поясняет специалист.

Терновский считает, что продление заморозки цен выглядит лучшим из возможных решений для всех: сельхозпроизводители получат удобрения по доступным ценам, а производители удобрений — защиту от потенциального ужесточения политики экспорта, которая может поставить под угрозу их основной источник доходов.

Директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян предположил, что с учетом опыта взаимодействия с производителями удобрений на внутреннем рынке можно ожидать, что будут подписаны новые соглашения о заморозке цен для сельхозпроизводителей.

— С похожей ситуацией ранее сталкивался внутренний рынок автомобильного топлива. Тогда так же было принято решение о заморозке цен, которую в дальнейшем заменил демпфирующий механизм компенсаций для нефтеперерабатывающих заводов. Нельзя исключать, что подобное может появиться когда-то и на рынке удобрений.

В свою очередь, шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарёв допустил ограничение экспорта удобрений, поскольку ситуация «очень серьезная».

— Но вводить сдерживающее экспорт регулирование надо очень вдумчиво, не рубя сплеча, а используя тонкие настройки, — считает он. — Ошибки в системе контроля ценообразования и снабжения продуктами уже и так обернулись чувствительными проблемами для многих граждан страны, особенно с невысокими доходами, и усугубить их было бы чревато последствиями. Одними лишь любимыми кабмином в последнее время таможенными пошлинами, например, с проблемой вероятного дефицита удобрений справиться удастся вряд ли, поскольку разницу внутренних цен на удобрения и мировых цен пошлинами точно не преодолеешь, она слишком велика.

По словам Пушкарёва, делая вывозные пошлины слишком большими, можно разве что лишить отечественных производителей удобрений их, в общем-то, вполне заслуженных допдоходов, которые могут поработать и в пользу дальнейших планов развития самих заводов-производителей, и на российский бюджет в форме налогов — а значит, в конечном итоге, на социальные нужды населения и на цели ускорения остальной экономики страны.

Всеобщее удобрение Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Аналитик считает, что, удовлетворив стремление производителей удобрений получить отличную маржу экспортной рентабельности, будет абсолютно правильно и честно поставить в обмен со стороны правительства и обязательное условие.