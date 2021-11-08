Пока не постно: в РФ намерены обнулить пошлины для импорта мяса

Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на мясо. Инициатива ведомства заключается в том, чтобы обнулить импортные пошлины на замороженную говядину и свинину в рамках квоты в 200 тыс. т для каждого вида — так министерство оценило потребности в импорте в год. Сейчас за ввоз зарубежной продукции компании платят сбор 15 и 25% соответственно. Ведомство направило это предложение в Минэкономразвития, об этом сказано в документах Министерства сельского хозяйства, 1 ноября их переслали в аппарат правительства. «Известия» ознакомились с ними. Такая мера позволит притормозить растущие цены на мясо, предполагает Минсельхоз. За год на внутреннем рынке говядина и свинина подорожали на 7,8 и 19% соответственно.

Сдержать цены

Минсельхоз сообщил в аппарат правительства о мерах, которые предлагает ввести для сдерживания цен в ближайшее время. «Известия» ознакомились с письмом ведомства от 1 ноября. В фокусе внимания ситуация с динамикой цен на продовольствие в России и мире, а также шаги по защите внутреннего рынка от высокой инфляции. Министерство предлагает установить квоту на замороженную говядину и свинину — на каждый вид по 200 тыс. т (такова годовая потребность России в импорте этих товаров). На этот объем ведомство считает нужным обнулить пошлину. Предложения уже направлены в Минэк для оценки, сказано в документах.

Минсельхоз напомнил, что ранее ЕАЭС изменил сетку тарифных преференций. Поэтому с октября этого года импортеры говядины (в основном это Латинская Америка и Индия, которые в прошлом году ввезли 199,6 тыс. т замороженной продукции) при въезде в РФ лишились возможности получать скидку на пошлину. Теперь она составляет минимум 15%. Без скидок продукция подорожает для России — такие издержки увеличат ценник почти на 4% к стоимости на импорт из дальнего зарубежья. Тем более что средние мировые цены на этот вид мяса уже выросли на 30% за год, к сентябрю 2021 года до $4,4.

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«Тем самым можно говорить про импорт инфляции, так как подобная ситуация ускоряет рост цен на продовольствие внутри страны», — написано в документе.

Тогда как пошлина в 0% позволит увеличить предложение на внутреннем рынке и сдержать рост стоимости говядины и мясных продуктов с ее содержанием, уточнило министерство.

Ситуация со свининой другая, России может не хватить своих ресурсов для обеспечения потребностей. Производство этого мяса в стране стабильно увеличивается, но в сентябре 2021 года оно сократилось. Это произошло из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в нескольких регионах. Теперь изготовителям придется ликвидировать очаги вспышек, провести уничтожение, затем организовать карантин и только после этого начать выращивать новое поголовье. Пострадавшие предприятия могут сократить поставки на 200 тыс. т в 2022 году, предполагает Минсельхоз. Этот объем придется импортировать. Для сравнения: в 2020 году Россия ввезла 4,4 тыс. т свинины, на конец октября 2021 года — 2,5 тыс. т.

Пошлина при ввозе свинины составляет 25%, хотя цены на это мясо в мире снижаются: в Бразилии — на 16% за год, к октябрю 2021-го до $1,9, в Европе — на 7%. Если пошлину обнулить, то Россия может получить импортную продукцию по ценам, сопоставимым с отечественными. В сентябре это 182 рубля/кг ($2,2).

В Минсельхозе дополнительных комментариев не предоставили. Любые меры будут приниматься с учетом ситуации по ценам и насыщенности рынка продукцией, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Социальные интересы

Российские производители могут воспринять предлагаемые меры как несправедливые, сказал «Известиям» председатель правления Мясного союза Мушег Мамиконян. Ведь компании инвестировали в развитие производства, имели стратегические планы, которые учитывали таможенно-тарифную политику государства, добавил эксперт.

Но в этой ситуации есть социальный импульс, который необходимо учитывать ведомствам и правительству, они должны иметь в виду меняющуюся динамику цен на продовольствие в стране и мире.

— В этом случае социальный импульс имеет большое значение, тем более предложенные Минсельхозом меры помогут притормозить рост цен, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в регулировании экспортных и импортных операций максимально эффективной может стать тарифная эскалация. Она предполагает, что страна устанавливает высокие экспортные пошлины на сырье и низкие — на готовую продукцию. Плюс низкие пошлины на импорт сырья и более высокие — на продукцию высоких переделов. Это стимулирует локальное производство.

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Производители свинины ожидают отложенного роста производства в следующем году, сказал «Известиям» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его мнению, уровень инвестиций в отрасль позволяет предположить, что эти планы реализуются. В итоге может получиться, что импортная продукция по низким ценам создаст конкуренцию отечественной. Обнуление пошлин для ввоза говядины тоже может быть противоречивым для отрасли, допустил он. Хотя для покупателей такая новость может оказаться положительной.

Кроме того, Минсельхоз в письме в правительство уточнил, что пока ситуация с ценами на тепличные овощи стабильна, но существует риск подорожания этой продукции за рубежом. Мировые цены могут увеличиться из-за растущей стоимости газа. В итоге экспортировать более дешевые российские овощи станет выгоднее. Поэтому правительство может ввести ограничение на вывоз этой продукции.