Филейная участь: птицеводы могут отказаться от премиальной продукции

Птицефабрики могут отказаться от производства премиальных товаров, например отборного яйца и грудинки. Росптицесоюз предложил производителям сконцентрироваться на изготовлении более дешевой продукции — тушки бройлера и столового яйца С2, то есть максимально бюджетных товаров. Такую рекомендацию организация дала компаниям в начале марта, выяснили «Известия». Новая тактика поможет компаниям сохранить свои и потребительские интересы — сократить затраты на изготовление продукции и предложить покупателям ее недорогой вариант.

Меньше и дешевле

О том, что Росптицесоюз рекомендовал производителям сконцентрироваться на производстве более бюджетной продукции, например тушки бройлера и столового яйца С2, «Известиям» рассказала гендиректор организации Галина Бобылева. Это предложение союз направил компаниям в начале марта. Такой подход позволит учесть интересы двух сторон — производителей и покупателей, уверены в Росптицесоюзе. Фабрики смогут сократить затраты на изготовление, а потребители получить товар по приемлемой и стабильной цене.

— Мы рекомендовали птицеводческим предприятиям сузить ассортимент, что позволит им уменьшить свои затраты на производство. В первую очередь на переработку, — подчеркнула Галина Бобылева. — Пока компаниям стоит сфокусироваться на изготовлении товаров с меньшей добавленной стоимостью.

Как курица с рублём Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Таким образом, заводы могут отказаться от изготовления продукции глубокой переработки, так как она более дорогая. Речь о товарах, которые требуют от компаний максимальных затрат на изготовление — это в том числе грудинка и бедрышки.

Ассортиментная политика производителей является исключительно прерогативой бизнеса и определяется рыночными законами спроса и предложения, сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. В министерстве напомнили, что уже разработали новые механизмы поддержки предприятий отрасли, которые позволят сохранить финансовую устойчивость компаний, а также стабилизировать цены на мясо птицы и яйца. Среди них — увеличение предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, пролонгация льготных инвестиционных кредитов на срок до 12 лет предприятиям и другие.

Вместо заморозки

У производителей всей пищевой продукции выросла стоимость товаров, изготовители мяса птицы и яиц в этой ситуации не исключение, напомнила Галина Бобылева. Первой ласточкой стал рост курса валюты. Так как изготовление птицеводческой продукции зависит от импортных составляющих, то себестоимость продукции начала повышаться. За 2020 год у мяса птицы и яиц она увеличилась на 20–25% , но изготовители «держали» отпускную цену товаров практически без изменений, говорили «Известиям» в союзе ранее. За февраль цены производителей выросли в среднем на 6% к январю.

Как писали «Известия», в феврале торговые сети и производители сообщали в Минпромторг и Минсельхоз об увеличении отпускной стоимости яиц и куриного мяса. Ритейл был готов учесть такие изменения и пересмотреть цены. Стоимость на полке должна была меняться плавно, протяженно во времени, планировали партнеры. Но в начале марта первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен на курятину и яйца. После этого часть крупных производителей и федеральных сетей договорилась зафиксировать цены на тушку бройлера на три недели.

Как курица с рублём Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Птица в общем объеме продаваемых мясных ресурсов составляет 46%, отметила Галина Бобылева. В таких условиях фиксирование единой цены «на всё сразу» не может быть эффективным: производители ни при каких условиях не смогут покрыть свои издержки.

Росптицесоюз считает, что тактика, при которой компании на время сократят свой ассортимент, более выгодна. Сейчас на рынке отсутствует дефицит птицеводческой продукции, и в перспективе такой проблемы не возникнет, уверена эксперт. Правительство и Минсельхоз оказывают серьезное внимание этой отрасли, а уже принятые меры (например, расширение господдержки) помогают стабилизировать ситуацию, добавила Галина Бобылева.

Время для свинины

Рекомендации союза обусловлены и другими причинами, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Изготовители не успевают удовлетворить возросший спрос на мясо курицы, производство которой сокращается из-за птичьего гриппа в некоторых регионах, считает эксперт. При этом потребитель не должен серьезно пострадать: вместо десяти наименований мяса курицы на полке будет, например, пять, сказал он. Более того, эту продукцию можно заменить индейкой и свининой на какое-то время, добавил Андрей Карпов.

Через два месяца проблема с нехваткой птицеводческой продукции на рынке будет исчерпана , уверен эксперт. Цикл производства мяса курицы составляет 28 дней, и понадобится два периода, чтобы снять напряжение в сложившихся условиях, добавил он.

Как курица с рублём Фото: Depositphotos

Предложенное союзом временное решение действительно позволит производителям снизить свои издержки, сказал «Известиям» директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. Проблема станет менее острой, а значит, стоимость продукции может оставаться стабильной, пояснил он. Это позволит избежать заморозки цен в отрасли, считает эксперт.

Впрочем, покупатели интересуются не только стоимостью продукции, но и ее качеством, заметил Игорь Николаев. Это понятие включает в себя широкий ассортимент товаров, которого на полках как раз и не будет, добавил он.

Предложенный временный шаг вряд ли позволит в перспективе избежать роста цен на товары , усомнился эксперт. В дальнейшем правительству будет всё сложнее обуздать цены, уверен он. По данным Росстата, в феврале инфляция составила 0,8%, а в январе — 0,7%, напомнил Игорь Николаев. Последние годы в конце зимы такой тенденции не было, заметил эксперт.

Правительство занимается проблемой подорожания социально значимых товаров с конца 2020 года. 16 декабря Минпромторг, Минсельхоз и бизнес подписали соглашение о стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла: цены на них зафиксировали до 1 апреля. 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать стоимость товаров и услуг. Постоянный мониторинг и оценку динамики цен на потребительские товары и услуги будет проводить Минэкономразвития совместно с Росстатом и ФАС.