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Филейная участь: птицеводы могут отказаться от премиальной продукции

Это позволит компаниям снизить издержки и сохранить стабильные цены
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Филейная участь: птицеводы могут отказаться от премиальной продукции
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2021-03-09 16:24:16
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Птицефабрики могут отказаться от производства премиальных товаров, например отборного яйца и грудинки. Росптицесоюз предложил производителям сконцентрироваться на изготовлении более дешевой продукции — тушки бройлера и столового яйца С2, то есть максимально бюджетных товаров. Такую рекомендацию организация дала компаниям в начале марта, выяснили «Известия». Новая тактика поможет компаниям сохранить свои и потребительские интересы — сократить затраты на изготовление продукции и предложить покупателям ее недорогой вариант.

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Меньше и дешевле

О том, что Росптицесоюз рекомендовал производителям сконцентрироваться на производстве более бюджетной продукции, например тушки бройлера и столового яйца С2, «Известиям» рассказала гендиректор организации Галина Бобылева. Это предложение союз направил компаниям в начале марта. Такой подход позволит учесть интересы двух сторон — производителей и покупателей, уверены в Росптицесоюзе. Фабрики смогут сократить затраты на изготовление, а потребители получить товар по приемлемой и стабильной цене.

— Мы рекомендовали птицеводческим предприятиям сузить ассортимент, что позволит им уменьшить свои затраты на производство. В первую очередь на переработку, — подчеркнула Галина Бобылева. — Пока компаниям стоит сфокусироваться на изготовлении товаров с меньшей добавленной стоимостью.

Как курица с рублём
яйца
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Таким образом, заводы могут отказаться от изготовления продукции глубокой переработки, так как она более дорогая. Речь о товарах, которые требуют от компаний максимальных затрат на изготовление — это в том числе грудинка и бедрышки.

Ассортиментная политика производителей является исключительно прерогативой бизнеса и определяется рыночными законами спроса и предложения, сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. В министерстве напомнили, что уже разработали новые механизмы поддержки предприятий отрасли, которые позволят сохранить финансовую устойчивость компаний, а также стабилизировать цены на мясо птицы и яйца. Среди них — увеличение предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, пролонгация льготных инвестиционных кредитов на срок до 12 лет предприятиям и другие.

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Вместо заморозки

У производителей всей пищевой продукции выросла стоимость товаров, изготовители мяса птицы и яиц в этой ситуации не исключение, напомнила Галина Бобылева. Первой ласточкой стал рост курса валюты. Так как изготовление птицеводческой продукции зависит от импортных составляющих, то себестоимость продукции начала повышаться. За 2020 год у мяса птицы и яиц она увеличилась на 20–25%, но изготовители «держали» отпускную цену товаров практически без изменений, говорили «Известиям» в союзе ранее. За февраль цены производителей выросли в среднем на 6% к январю.

Как писали «Известия», в феврале торговые сети и производители сообщали в Минпромторг и Минсельхоз об увеличении отпускной стоимости яиц и куриного мяса. Ритейл был готов учесть такие изменения и пересмотреть цены. Стоимость на полке должна была меняться плавно, протяженно во времени, планировали партнеры. Но в начале марта первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен на курятину и яйца. После этого часть крупных производителей и федеральных сетей договорилась зафиксировать цены на тушку бройлера на три недели.

Как курица с рублём
бройлеры
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Птица в общем объеме продаваемых мясных ресурсов составляет 46%, отметила Галина Бобылева. В таких условиях фиксирование единой цены «на всё сразу» не может быть эффективным: производители ни при каких условиях не смогут покрыть свои издержки.

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Росптицесоюз считает, что тактика, при которой компании на время сократят свой ассортимент, более выгодна. Сейчас на рынке отсутствует дефицит птицеводческой продукции, и в перспективе такой проблемы не возникнет, уверена эксперт. Правительство и Минсельхоз оказывают серьезное внимание этой отрасли, а уже принятые меры (например, расширение господдержки) помогают стабилизировать ситуацию, добавила Галина Бобылева.

Время для свинины

Рекомендации союза обусловлены и другими причинами, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Изготовители не успевают удовлетворить возросший спрос на мясо курицы, производство которой сокращается из-за птичьего гриппа в некоторых регионах, считает эксперт. При этом потребитель не должен серьезно пострадать: вместо десяти наименований мяса курицы на полке будет, например, пять, сказал он. Более того, эту продукцию можно заменить индейкой и свининой на какое-то время, добавил Андрей Карпов.

Через два месяца проблема с нехваткой птицеводческой продукции на рынке будет исчерпана, уверен эксперт. Цикл производства мяса курицы составляет 28 дней, и понадобится два периода, чтобы снять напряжение в сложившихся условиях, добавил он.

Как курица с рублём
мясо
Фото: Depositphotos
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Предложенное союзом временное решение действительно позволит производителям снизить свои издержки, сказал «Известиям» директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. Проблема станет менее острой, а значит, стоимость продукции может оставаться стабильной, пояснил он. Это позволит избежать заморозки цен в отрасли, считает эксперт.

Впрочем, покупатели интересуются не только стоимостью продукции, но и ее качеством, заметил Игорь Николаев. Это понятие включает в себя широкий ассортимент товаров, которого на полках как раз и не будет, добавил он.

Предложенный временный шаг вряд ли позволит в перспективе избежать роста цен на товары, усомнился эксперт. В дальнейшем правительству будет всё сложнее обуздать цены, уверен он. По данным Росстата, в феврале инфляция составила 0,8%, а в январе — 0,7%, напомнил Игорь Николаев. Последние годы в конце зимы такой тенденции не было, заметил эксперт.

Правительство занимается проблемой подорожания социально значимых товаров с конца 2020 года. 16 декабря Минпромторг, Минсельхоз и бизнес подписали соглашение о стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла: цены на них зафиксировали до 1 апреля. 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать стоимость товаров и услуг. Постоянный мониторинг и оценку динамики цен на потребительские товары и услуги будет проводить Минэкономразвития совместно с Росстатом и ФАС.

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