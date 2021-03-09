Панические войны: за распространение фейков о росте цен накажут по УК

В России хотят ввести уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты питания . Как выяснили «Известия», такой законопроект разработал депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. Новыми нормами предлагается ввести наказание для физических и юридических лиц за распространение ложной информации, которая ведет к стихийному ажиотажу, и предусмотреть за это ответственность в виде штрафов от 200 до 800 тыс. рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет . Представители бизнеса инициативу раскритиковали. Эксперты признают, что нужны нормы, регулирующие стихийный рост цен, однако пока не понимают, как механизм будет работать.

Вопрос нацбезопасности

В Госдуме разработали поправки в Уголовный кодекс, согласно которым предлагается наказывать тех, кто провоцирует рост цен на продукты питания. Новые нормы дополняют статью УК 185.3. «Манипулирование рынком» новой третьей частью , в которой появляется ответственность за «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

В виде наказания за это преступление автор законопроекта депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предлагает предусмотреть штраф для физических лиц от 200 до 500 тыс. или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц от 500 до 800 тыс. рублей .

— Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Панические войны1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его словам, спекулянты и недобросовестные торговцы нередко сеют панику, размещая фейки с целью создать ажиотажный спрос на товар, а затем поднимают на него цены, объясняя подорожание сумасшедшим спросом . По его мнению, не стоит также сбрасывать со счетов тот факт, что в России работают иностранные торговые сети . Поэтому нередко подорожание связано с их попытками подогнать наши внутренние цены под мировую конъюнктуру. Так что это еще и вопрос национальной безопасности, считает депутат.

— Наживаться на кризисе — цинично. А зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений — не только цинично, но и преступно. И это должно караться по закону. Сразу оговорюсь, наказывать нужно тех, кто запускает фейки, а не тех, кто их репостит , — уточнил Анатолий Выборный.

Он собирается в ближайшее время внести законопроект в парламент.

Идея депутата созвучна предложению ФАС , где рассматривают как преступление распространение сведений, способных вызвать рост цен или создание дефицита товаров. В прошлом году начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев заявил, что за умышленные продуктовые ценовые фейки необходимо ввести наказание: административную, а может и уголовную ответственность, по аналогии наказания за фейки про коронавирус. Однако на законодательном уровне это реализовано не было.

— Ведомство в целом поддерживает введение ответственности за умышленные ценовые фейки. ФАС отмечает, что недостоверные сообщения об изменениях цен могут провоцировать ажиотажный спрос и, как следствие, рост цен . Поэтому ведомство активно использует механизм предостережений в порядке, предусмотренном ст. 25.7 Закона о защите конкуренции, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

Панические войны4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ФАС также привели примеры заявлений, которые потом приходилось опровергать. Так, предостережение было выдано гендиректору ООО «Информационное агентство по рыболовству» в связи с заявлениями в эфире ТК «Москва 24» о прогнозируемом росте цен на рыбном рынке.

Нужен механизм

Во фракциях Госдумы к законопроекту отнеслись по-разному. С одной стороны, депутаты признают, что механизм регулирования стихийного роста цен нужен, однако возникает вопрос: как он будет работать.

— Безусловно, такая проблема существует, и ее надо решать. Но будет очень сложно доказать, что то или иное недостоверное высказывание привело к росту цен . Возможно, просто надо вести с населением разъяснительную работу, чтобы люди понимали, что их обманывают, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Аналогичного мнения придерживается зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

— Надо более конкретно понимать, за что вводить уголовную ответственность и в отношении кого? Дополнительные механизмы контроля роста цен нужны, но без каких-либо перегибов. Сейчас мы ведем речь о декриминализации УК, предлагается ввести такое понятие, как уголовный проступок, а тут мы видим жесткие меры за высказывания . Надо привлекать к ответственности тех, кто эти цены взвинчивает, и наводить порядок с торговыми сетями, которые пользуются таким ситуациями,— пояснил «Известиям» депутат.

В КПРФ считают, что иногда для роста цен есть вполне объективные причины.

Панические войны2 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Подсолнечного масла действительно в России не хватает, потому что урожай низкий . И сахарной свеклы посеяли меньше, да еще и неурожай, поэтому сахар в дефиците и подорожал. За это надо не наказывать, а больше производить и осуществлять закупки за рубежом , если свой продукции не хватает, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

По его мнению, разумнее обратить внимание на то, что иностранные торговые сети заинтересованы продавать свою продукцию, а российскую не берут. Поэтому снижаются посевы, а цены растут.

В торговых сетях — X5 retail group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Ленте» «Магните», «Ашане», Metro Cash & Carry от комментариев «Известиям» воздержались. Однако президент «Опоры России» Александр Калинин уверен, что бизнес будет против принятия законопроекта .

— Если мы будем наказывать за слухи, то это путь в никуда. Штрафы у нас и так большие. За последнее время они уже неадекватно выросли. Если еще за каждое слово будут наказывать, то это не выдерживает вообще никакой критики , — пояснил он «Известиям».

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин заявил «Известиям», что пока с инициативой не знаком. Но он полагает, что будет очень сложно отличить провокатора от эксперта .

— Этот законопроект сначала нужно более глубоко изучить, чтобы дать на него какой-то отзыв. Лично мне интересно, как будет проходить оценка таких высказываний: спровоцировала она рост цен или нет? Например, если наш премьер скажет, что мы ожидаем рост цен в пределах инфляции или у нас неурожай гречки и зерновых , — рассуждает он.

По словам эксперта, наверное, паникеров и провокаторов нужно наказывать, но как четко определить эту грань?

Панические войны3 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев готов законопроект поддержать .

— У нас очень чувствительный рынок, и любое неосторожное заявление чиновников, даже если они высказывают свое мнение, оказывает моментальное влияние на рост цен, а вот их падение происходит крайне медленно и тяжело. Однозначно, люди должны понимать ответственность за все слова, которые они произносят, — пояснил представитель бизнеса.

При этом гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк более категоричен. Он считает, что такой законопроект не нужен . Однако, по его мнению, информировать людей о провокациях, которые способны привести к росту цен, необходимо.

— Метод кнута у нас, как всегда, преобладает. Но лично мне это кажется атавизмом. Безусловно, нужно развеивать любые паникерские и глупые заявления, пусть лучше депутаты потратят время на аналитическую работу , как объяснить это людям, — пояснил он «Известиям».