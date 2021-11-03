Санкционированный пакет: в Минсельхозе допустили подорожание молочки

Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию. Об этом сказано в докладе ведомства в правительство, с которым ознакомились «Известия». Министерство указало, что себестоимость изготовления молочных продуктов растет. Плюс к этому в отрасли с 1 сентября ввели маркировку продукции, что может спровоцировать дополнительные затраты. Поэтому возможно отложенное, экономически обоснованное подорожание, предположили в ведомстве. В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что производители весь год сдерживали «взрывной» рост себестоимости продукции. Для решения проблемы ведомство планирует направить компаниям 10 млрд рублей субсидий на компенсацию затрат на подорожавшие корма для скота. В Минпромторге уточнили, что для молочной отрасли разработаны меры, которые помогут избежать роста цен из-за маркировки. Тем не менее ритейлеры уже получают от некоторых производителей уведомления о подорожании продукции с 1 декабря на 5%.

Местами подорожание

Министерство сельского хозяйства направило в правительство свой доклад «О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)» за подписью замглавы ведомства Оксаны Лут. «Известия» ознакомились с документом. В нем ведомство рассмотрело сложившуюся ситуацию по всем категориям продовольствия: сахару, подсолнечному маслу, зерновым, хлебу, муке, макаронам, мясу, молоку, яйцам, рыбе и овощам. В докладе указано, как продукты подорожали за год, перечислены уже принятые меры по стабилизации их стоимости и обозначены шаги, которые еще можно предпринять.

Молочная продукция — единственная категория, в которой Минсельхоз допустил рост цен . В министерстве подчеркнули, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов. По данным Минсельхоза, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла — 526,3 руб./кг (5,9%), сыров — 391,5 руб./кг (4,1%) .

Ценный продукт Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

— С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию , — отмечено в докладе ведомства.

Величина предполагаемого подорожания в документе не указана.

С начала осени под идентификацию попала ультрапастеризованное и стерилизованное молоко, сливки, сухие молочные продукты, сгущенное молоко, масло и десерты со сроками годности более 40 суток.

В докладе Минсельхоза сказано, что средства, которые поступили от экспортной пошлины на зерновые, можно направить на компенсацию затрат молочного скотоводства на корма . Речь идет о сумме в 10 млрд рублей в год.

Взрывной рост

С 2020 года производители растениеводческой и молочной продукции работают в условиях удорожания основных составляющих себестоимости, сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

— При этом производители сдерживают взрывной рост цен на продукцию за счет собственной прибыли , — подчеркнули в ведомстве. — На протяжении всего года стоимость молочной продукции оставалась стабильной, рост цен на эту продукцию не превышал уровень инфляции.

По данным Росстата, с начала года по конец октября инфляция составила 6,28%. Годовая инфляция, по данным Минэкономразвития, ускорилась до 7,97%.

Ценный продукт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В этом году Минсельхоз дополнительно направит в отрасль 10,6 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства , добавили в ведомстве.

Минпромторг постоянно ведет работу, которая позволит не допустить роста цен на маркируемую молочную продукцию , сказали «Известиям» в министерстве. Например, предприятия могут наносить коды на упаковку типографским способом, а значит, им не нужно покупать оборудование. Плюс при маркировке используют бесплатное ПО для обеспечения работы с электронным документооборотом. Весь комплекс мер минимизирует риск увеличения цен на продукцию из-за обязательной маркировки, считают в ведомстве. По данным НИФИ Минфина, вклад маркировки в увеличение стоимости продукции за шесть лет может составить в среднем до 1,02% , напомнили в Минпромторге.

За последний год (к октябрю 2021 года) себестоимость производства молочной продукции выросла в среднем на 10–12%, а в отдельных случаях — на 27% , сказали «Известиям» в «Союзмолоке» (объединяет крупнейших изготовителей в стране). Дорожает как сырье, так и переработка, уточнили в организации.

— Повышение себестоимости производства и переработки молока не было компенсировано повышением цен реализации ни в сырьевом, ни в перерабатывающем секторах, — подчеркнул гендиректор организации Артем Белов. — В связи с чем многие предприятия отрасли столкнулись с существенным снижением прибыли, а в ряде случаев деятельность стала убыточной.

Он добавил, что у компаний возникают сложности с реализацией проектов по маркировке на практике. Предприятия фиксируют серьезное подорожание стоимости упаковки для тех предприятий, которые выбирают типографский способ нанесения кодов маркировки, сказал эксперт.

Ценный продукт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Лента» начала получать уведомления от поставщиков о повышении закупочных цен в пределах 5% с 1 декабря, сказали в компании. Эти заявки находятся на рассмотрении, отметил представитель ритейлера. С начала года закупочные цены на молочную продукцию выросли почти на 10–15%, добавил он.

Уведомления о повышении цен от региональных и федеральных производителей получали и в «Утконос Онлайн», сказали в компании.