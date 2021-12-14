В рост пошли: торговать сельхозпродукцией разрешили «с грядки»

Во второй половине декабря 2021 года вступят в силу долгожданные для россиян, ведущих личные хозяйства, новые нормы сбыта продукции потребителям. Теперь частники смогут использовать для торговли капитальные помещения на собственных земельных участках. Есть и другие важные новации — подробнее читайте в материале «Известий».

С выгодой для сельской России и туризма выходного дня

С 17 декабря вступают в силу поправки к федеральному закону «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», а также к отдельным подзаконным актам РФ, касающимся регулирования сферы прямого сбыта продукции по линии «фермер–потребитель». Новые правила (с ними можно ознакомиться на портале СОЗД ГАС «Законотворчество») открывают широкие возможности сельским предпринимателям для значительного снижения издержек при прямом сбыте собственной продукции.

Покупатели отныне смогут получать самую свежую продукцию без логистических проволочек, а главное — без ценовых накруток. Торговать сельхозпродукцией разрешено отныне в специально оборудованных помещениях непосредственно в домах фермеров или же с нестационарных объектов.

Кроме того, теперь фермеры, включая индивидуальных предпринимателей, смогут получить статус племенного хозяйства и пользоваться государственной поддержкой. Проще говоря, для разведения на продажу мясного и молочного скота больше не требуется статус юридического лица.

Один из авторов законопроекта, первый заместитель комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент АККОР Владимир Плотников, рассказал «Известиям», что на данный момент нерешенным вопросом остается необходимость предоставления аграриям возможности строить хозпостройки на сельскохозяйственных землях, предназначенных под растениеводство.

В рост пошли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— В Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) обращаются фермеры из разных регионов с вопросом о невозможности размещения на их землях производственно-хозяйственных сооружений — складов для хранения инвентаря, амбаров и так далее, — сказал депутат Госдумы. — Таким правом пользуются аграрии, которые занимаются животноводством, и логично предусмотреть это на сельхозземлях для растениеводства.

Плотников уже направил на имя министра сельского хозяйства Д.Н. Патрушева письмо с просьбой поддержать позицию АККОР и обратиться в Росреестр с целью внесения изменений в соответствующий приказ.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Чувашии Сергей Фролов полагает, что новации помогут и развитию внутреннего туризма.

— Сельский туризм только набирает обороты в России и является одним из перспективных направлений развития внутреннего туризма. Данный вид отдыха доступен широким слоям населения и обычно укладывается в рамки 1–2 дней, — разъясняет Фролов. — Возможность продавать свою продукцию «прямо с грядки» открывает новые возможности для развития данного направления, что будет интересно в первую очередь представителям малых форм хозяйствования.

Эксперты отмечают, что новые правила дадут новые возможности для бизнеса.

— Любое послабление для предпринимательской деятельности важно поддерживать: современность требует снимать ограничения, для чего была задумана регуляторная гильотина, — подчеркивает директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда. — Благодаря новым правилам, фермеры смогут продавать свою продукцию наиболее удобным для себя и для покупателей способом, если, конечно, этим не нарушается общественный порядок.

В рост пошли Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов сказал в беседе с «Известиями», что новые правила дадут возможность упростить сбыт произведенной продукции, снизить логистические издержки, а для потребительских кооперативов дадут дополнительную возможность закупать у фермеров продукцию по более низким ценам .

«Продаются кони и яблоки»

Пока остается проблемой необходимость развития сети пунктов санитарного и ветеринарного надзора, способной не допустить нежелательных последствий для жизни и здоровья потребителей, полагает председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка, президент — генеральный директор Московской Международной Бизнес Ассоциации Александр Борисов. «Это такая же необходимость и для растущего сегмента доставки фермерских продуктов потребителям через интернет», — отметил Борисов.

Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов напоминает, что у фермеров-частников и ранее была возможность реализации своей продукции не только на ярмарках. Они могли сдавать ее поставщику или напрямую в рестораны и торговые сети. В последнее время многие организовывали и собственные интернет-магазины.

— Но основная проблема фермерства в нашей стране, препятствующая и организации страхования малых и средних сельхозпроизводителей, — это слабый уровень внутренней самоорганизации, стандартов и нормативов в сегменте малых хозяйств, — рассказывает Корней Биждов. — В зарубежной практике аграрии практически повсеместно организованы в кооперативные структуры, и именно они, а не каждый фермер в отдельности, ведут переговоры со страховыми компаниями, с торговыми сетями, с органами власти по получению субсидий.

В рост пошли Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В России же пока малое фермерство очень раздроблено, и именно поэтому во многих направлениях сельхозпроизводства уже начинают доминировать крупные компании. «Возможно, для улучшения ситуации и развития производства в секторе малых сельхозпроизводителей следует двигаться именно в сторону развития кооперативных механизмов», — сказал Биждов.

— Разрешение торговать «с грядки» — отличное подспорье, но надо помнить, что это не гарантия стать ближе к конечному потребителю, — замечает завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. — Те фермеры, которые имели физическую возможность торговать продукцией в местах производства, давно этим занимаются, но тем, кто работает в более удаленных районах, такая мера вряд ли поможет. Хорошая новость прежде всего в том, что фермерам и подсобным хозяйствам теперь можно заниматься племенным животноводством без образования юрлица. А это позволит нарастить собственное поголовье.

При этом, сетует Завьялов, сельское хозяйство до сих пор остается наименее развитой сферой по развитию сетевых платформ и маркетплейсов.

— Казалось бы, технологии электронной коммерции и экспресс-доставки прочно проникли во все сферы деятельности, но в отношении реализации фермерской продукции здесь в прямом смысле непаханое поле», — отметил специалист.