Вилами по земле: что покажет сельскохозяйственная микроперепись

За последние 20 лет суммарная площадь земельных участков, которые граждане используют для своих нужд, увеличилась почти на треть: с 6,2 млн га до 8 млн. При этом вдвое сократилась доля продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах: c 53,8% от общего объема сельхозпроизводства до 28,2%, зафиксировал Минсельхоз. В последний год эксперты отмечают возвращение интереса к личным огородам — возможно, из-за пандемии. Верны ли предположения специалистов и что в целом происходит в аграрном комплексе страны, прояснит всероссийская сельскохозяйственная микроперепись, которая будет идти до конца августа. О подробностях исследования «Известиям» рассказал глава Росстата Павел Малков.

Аграрии под микроскопом

С 1 августа и до конца месяца по деревням и дачным поселкам будут ходить посланцы Росстата в зеленых жилетах — всего 34,6 тыс. человек. Всероссийская сельскохозяйственная микроперепись должна выявить, сколько человек и сколько земельных площадей вовлечено сегодня в сельскохозяйственное производство.

— Это масштабное исследование, которое позволит получить сведения обо всем сельхозкомплексе страны, — заявил «Известиям» руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. — И пусть вас не вводит в заблуждение слово «микро». Перепись охватывает все регионы. Отличие в том, что мы задаем более короткий перечень вопросов и не приходим в некоторые территории.

Глава Росстата пояснил, что переписчики не станут посещать труднодоступные районы и деревни, в которых осталось меньше 10 дворов: издержки на обследование таких мест большие, а «вклад в общий массив информации» невелик.

В сельхозкомпании и к фермерам переписчики также заходить не станут. Эти товаропроизводители самостоятельно предоставят информацию в территориальные подразделения Росстата в онлайн-режиме. Переписчики, вооруженные удостоверениями с гербовой печатью и цифровыми планшетами на отечественной операционной системе, сконцентрируются на мелких «частниках», подчеркнул Павел Малков. То есть на сельских жителях, у которых есть личное подсобное хозяйство (ЛПХ), и дачниках.

Клумбы долой

По данным Минсельхоза, в начале 2020 года доля продукции, произведенной в ЛПХ, составила 28,2% от общего объема.

— Личные подсобные хозяйства обеспечивают порядка трети всей сельхозпродукции, — на днях подтвердила актуальность данных директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза Ксения Шевелкина. — В настоящее время мы разрабатываем меры поддержки личных подсобных хозяйств, но отсутствие информации затрудняет эти процессы.

20 лет назад на долю ЛПХ приходилась половина всей произведенной в стране сельхозпродукции. Судя по отчетам Росстата, в 2012 году владельцы таких хозяйств произвели 43,2% продукции, в 2002 году — 53,8%. То есть вклад ЛПХ в «закрома родины» снижается. А площадь земельных участков, находящихся в собственности или в пользовании населения, наоборот, за истекшее 20-летие выросла с 6,2 млн га до 8 млн, свидетельствуют данные государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель в РФ.

Означает ли это, что в скором времени приусадебные и дачные участки избавятся от огородов и курятников и сплошь покроются клумбами и альпийскими горками?

— Рано говорить о цифрах, но из-за пандемии мы наблюдаем обратную тенденцию, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. — В последние два года люди стали интересоваться заброшенными участками, вновь высаживать на них сельхозкультуры.

Главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета Росреестра Андрей Туманов призвал не торопиться с прогнозами.

— Статистики пока нет, а наблюдения такие. Востребованы участки, которые в дальнейшем можно капитализировать: отличающиеся высокой транспортной доступностью, газифицированные, то есть пригодные для постоянного проживания, — поделился он с «Известиями». — Только ради огородов неудобно расположенные участки люди не берут. Но в деревнях действительно многие сейчас больше внимания уделяют огородам. Да что в деревнях, даже на Рублевке. Элитный детский садик завел огород, я им помогал. Настоящий огород, не для игры. Дети помогают, изучают культуры, родителям очень это нравится.

При этом у собеседника «Известий» есть данные, косвенно подтверждающие правоту депутата.

— Примерно на 20% увеличилась продажа семян овощных культур, — утверждает Андрей Туманов. — Семена могут стать дефицитом. Из-за пандемии нарушились связи, поставки семян из-за границы сократились.

По сведениям Андрея Туманова, 90% продаваемых в России семян импортные.

Слишком личное

Сельскохозяйственная микроперепись поможет ответить на вопрос, каков вклад разных типов хозяйств в производство агропродукции и верны ли наблюдения экспертов.

— Переписчики придут в личные подсобные хозяйства и в садовые товарищества, — прокомментировал для «Известий» глава Росстата Павел Малков. — В подсобных хозяйствах переписчику предстоит лично общаться с владельцем. Но дачникам не надо ждать переписчика — он нанесет визит только председателю.

Депутат Госдумы Олег Валенчук убежден, что председателям СНТ нечего скрывать от государства:

— Конечно, председатели знают всё. Кто что выращивает, на каких площадях. С этим не будет проблем.

Андрей Туманов сомневается в достоверности результатов переписи.

— Не надо думать, что председатель встретит переписчика хлебом-солью. Он думает лишь о том, как залатать дыры в своем товариществе, зачем ему выдавать чужие тайны? Расскажи он, у кого сколько гусей и сколько яблонь, а потом введут какой-нибудь налог: вы производите столько-то продукции, потребляете столько-то артезианской воды — вот вам налог на скважину, — рассуждает эксперт.

По словам Павла Малкова, крестьян переписчики будут расспрашивать о количестве людей, занятых в приусадебном хозяйстве, о площади участка, о том, сколько продукции идет на продажу и сколько остается для личного потребления — всего 10 вопросов. Подтверждать свои слова домовладелец не обязан.

— Если респондент захочет показать документы или хозяйство, переписчик может посмотреть, но права требовать подтверждений у него нет и быть не может, — сказал руководитель Росстата.

Он добавил, что переписчики не будут фиксировать имя респондента — все сведения передаются в обезличенной форме.

— При необходимости безопасность переписчиков могут обеспечить сотрудники полиции, — добавили в пресс-службе Росстата. — Традиционно в ходе переписи Росстат рассчитывает на помощь МВД и сопровождение переписчиков. На случай встречи с агрессивными животными переписчикам выдаются отпугиватели для собак.

Росстат в рамках соглашения о сотрудничестве со Сбербанком застраховал всех переписчиков. Выполняют эту работу в основном люди молодые, местные. За месяц переписчик должен обойти примерно 480 респондентов. Зарплата рядового сотрудника составит 18 тыс. рублей, бригадира — 21,1 тыс. рублей.

В сумме сельскохозяйственная микроперепись 2021 года обойдется казне существенно дешевле, чем аналогичное мероприятие 2016-го, — в 4 млрд рублей против 13 млрд. Источник экономии — цифровизация: фермеры и юрлица заполняют анкеты онлайн. Предварительные результаты переписи станут известны в ноябре, окончательные — в 2022 году.