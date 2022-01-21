Покой им и не снится: почему рынок акций и рубль продолжит трясти

Колебания рынка акций и курса рубля продолжатся , считают опрошенные «Известиями» аналитики. Итоги встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена существенного влияния на биржи не оказали, но дали инвесторам надежду на продолжение переговоров, которые всё так же будут давить на рынки . В ближайший месяц индекс Мосбиржи может просесть до 3000–3200 пунктов, а рубль до конца января останется в диапазоне 75–78 к доллару и 85–88 к евро, прогнозируют эксперты.

Реакция рынков

Основную сессию пятницы российский рынок акций вновь начал со снижения. После открытия торгов индекс Мосбиржи провалился на 2,56%, а РТС — на 3,18% . Причиной такой реакции стал геополитический фон. В центре внимания инвесторов была встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве, запланированная на 13:00 мск. Тем временем в моменте нацвалюта вплотную приближалась к отметке 77 рублей за доллар.

В результате на итоговые заявления дипломатов рынок отреагировал разнонаправленно: в начале индексы продемонстрировали снижение, а после пошли вверх, превысив 3500 пунктов. В то же время рубль укрепился до 76,5 за доллар, или на 40 копеек . По итогам переговоров глава МИД РФ обозначил прошедшую встречу с американским коллегой как промежуточную, заявив, что США на следующей неделе передадут письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.

Покой им и не снится Фото: REUTERS/Alex Brandon

Исход встречи существенного влияния на биржи не оказал , оценили опрошенные «Известиями» эксперты. Эффект от итогов переговоров на рынок невелик, отметила руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. По ее словам, ожидания были небольшие, поэтому отсутствие прогресса не стало разочарованием. Российские активы отреагировали на результаты встречи положительно, но довольно вяло , оценил и ведущий аналитик «Открытие Брокер» Олег Сыроваткин: рубль и биржа РФ остались внутри сформированных в последние дни диапазонов.

— Это неудивительно, учитывая, что сближения позиций не состоялось, но инвесторы, видимо, с оптимизмом восприняли перспективы продолжения диалога между РФ и США. Вероятно, кто-то опасался и полного разрыва, поэтому в сложившейся ситуации отсутствие плохих новостей — уже хорошо, — считает он.

Основная торговая сессия 21 января завершились снижением индекса Мосбиржи на 2,18%, до 3439 пунктов, а РТС — на 3,36%, до 1401 .

Геополитика на радарах

Лучшим сценарием в ситуации, при которой договоренности не будут достигнуты, можно считать некие несистемные локальные санкции наподобие тех, что вводились с 2013 года, считает Наталья Малых. Но обстановка нестандартная, и разброс возможных вариантов широкий: отключение от SWIFT и разрыв связей выглядит наихудшим, но пока маловероятным в среднесрочной перспективе сценарием, отметила она, допуская расширение санкций на госдолг, отдельные зарубежные проекты компаний, должностных лиц и некоторые некрупные банки.

Покой им и не снится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Рынок акций, по мнению эксперта, ждет дальнейшая просадка: индекс Мосбиржи может упасть до 3000–3200 пунктов в ближайший месяц даже без учета возможных жестких санкций . Пока сигналов к развороту нет, констатировала Наталья Малых. Скоро появится новая порция словесных интервенций, не исключает директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Он спрогнозировал высокую турбулентность на российском рынке на краткосрочном горизонте, а если негативный сценарий не будет реализован, то умеренно позитивную динамику в среднесрочной перспективе.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, в текущей ситуации даже краткосрочные прогнозы динамики рубля и других российских активов не имеют значимой практической ценности, поскольку фактор геополитики очень непредсказуем. Он добавил: из-за высокой неопределенности российская денежная единица в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США находится на предпоследнем месте.

— Нацвалюта до конца января останется в диапазоне 75–78 к доллару и 85–88 к евро. Поддерживать рубль будут многолетние пики по ценам на нефть, газ и другое экспортное сырье, период январских налоговых выплат и высокие процентные ставки , — указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. — Вместе с возросшими геополитическими рисками на российские активы продолжит давить распродажа на мировых финансовых рынках на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС.

Покой им и не снится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Покупать нельзя ждать

В период повышенной волатильности на рынках разумнее придерживаться защитной стратегии инвестирования , напоминает Михаил Васильев. Говоря о выгодных вложениях в текущий момент, он отметил, что сырьевой сектор выигрывает от высоких цен и слабого курса рубля , поэтому можно ожидать ралли в российских активах при стабилизации геополитического фона.

Тогда как, по мнению Дмитрия Бабина, сейчас не самое лучшее время для активных вложений в рисковые активы, поскольку мировые рынки также проявляют нестабильность из-за неотвратимого ужесточения монетарной политики ФРС и других крупных центробанков, обусловленного ускорением инфляции. Желательно хотя бы часть сбережений держать в защитных инструментах, таких как швейцарский франк, золото , добавил он.