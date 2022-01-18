Танцы в минус: когда рынок акций может нащупать «дно»
Поводы для обвала российского фондового рынка ещё не исчерпаны, так как главный фактор — ситуация в геополитике — ещё далёк от спокойствия. Такое мнение высказали опрошенные «Известиями» эксперты на фоне просадки биржевых индексов во вторник. По оценкам экспертов, сейчас сложно определить «дно», поскольку выход из рублевых активов происходит одновременно с общерыночным снижением. Во второй половине дня 18 января индекс Мосбиржи падал на 7,28%, РТС — на 8,04%.
Геополитика в действии
Российский фондовый рынок после полудня вторника ушел в сильный минус. Основную сессию индекс Мосбиржи закрыл падением на 6,5% (3328 пунктов), что стало рекордом с марта 2020-го, а РТС — на 7,29% (1367). Индекс голубых фишек потерял 6,94%. Сильнее других просели бумаги «Тинькофф» (-11,3%), «Роснефти» (-11%), «Сбербанка» (-9,2%), «Газпрома» (-8,7%), «Алросы» (-6,2%). На фоне обвала рынка акций национальная валюта сохраняла относительную стабильность, торгуясь в паре с «американцем» по 76,5 рублей, с «европейцем» — по 87,2.
Причины снижения российского рынка остаются неизменными: обострение геополитической обстановки после безрезультатных переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ дополняет далеко не позитивный финансовый внешний фон, отметил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По его словам, взаимные жесткие заявления со стороны Москвы и Запада порождают нервозность и желание не сталкиваться с неожиданностями. Масла в огонь подливают также публикации в прессе, подчеркнул он: в результате рынок накапливает негатив, который и толкает индексы вниз.
Дополнительным отрицательным фактором для российского и внешних рынков стал рост доходностей по казначейским обязательствам США, добавил эксперт.
Глобально спрос на рисковые активы снижается — фьючерсы на S&P 500 в минусе, как и ключевые европейские индексы акций, а долларовый, напротив, укрепляется, рассказала руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. Она отметила, что инвесторы также реагируют на рост заболеваемости «Омикроном» и на спекуляции о возможных ограничениях.
— Снижение идет широким фронтом: потери несут тяжеловесные голубые фишки: «Сбербанк», «Газпром» и другие. Переоценка странового риска со стороны нерезидентов продолжается, при всем этом на общерыночный настрой усиливают давление опасения скорого, чем ожидалось, повышения ставок ФРС, — объяснил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
В текущих условиях определить «дно» сложно, поскольку выход из рублевых активов происходит одновременно с общерыночным снижением, продолжил эксперт: потенциал для дальнейшей коррекции еще остается. По словам Андрея Кочеткова, в техническом изложении ситуация смотрится весьма тревожно. Индекс Мосбиржи пробил уровень поддержки 3500 пунктов, а затем сделал заявку на «медвежий» рынок, провалившись ниже 3435 пунктов, или около 20% от своего максимума 4292, пояснил он.
— Пока сложно говорить о том, что «дно» где-то находится рядом, так как не исчерпались поводы для снижения, а геополитическая ситуация далека от разрешения с положительным итогом, — подчеркнул он. — Поэтому «испуг» инвесторов может сохраниться.
Во вторник коррекция наблюдается и на фондовых площадках США, Европы и Великобритании. Так, американский S&P 500 упал на 1,4%, NASDAQ — на 1,49%, а Dow Jones — на 1,46%. Тем временем английский индекс FTSE просел на 0,42%, немецкий DAX — на 0,72%, французский CAC — на 0,6%.
Перспективы рынка
Закрытие индекса Мосбиржи ниже 3435 пунктов открывает перспективу реализации «медвежьего» тренда с падением ещё на 10-15%, считает Андрей Кочетков из «Открытие Инвестиции». В ближайшее время нельзя исключать подхода индекса Мосбиржи к отметке 3000 пунктов, подчеркнул он. Также на рынке акций может возникнуть дополнительное предложение из-за решения перевести капитал из акций в ОФЗ, доходность по которым приближается к 10%, утверждает Наталья Малых.
С другой стороны, текущая ситуация — подарок для долгосрочных инвесторов, поскольку альтернатив по доходности российскому рынку нет, уверен Андрей Кочетков. По оценкам эксперта «БКС Мир инвестиций», с высокой долей уверенности можно прогнозировать, что при получении заметных позитивных сигналов со стороны геополитики отечественные активы могут быстро наверстать упущенное, игнорируя какое-то время общерыночный пессимизм. Потому что в целом рынок РФ выглядит уже ощутимо перепроданным, объяснил он.
В условиях обвала рынка самое главное — не паниковать и стараться мыслить рационально, напоминает Александр Бахтин. По его словам, исходить нужно из сроков инвестиций и из конкретного состава портфеля. К примеру, краткосрочно позиции банков менее уверенны, чем у сырьевых компаний, в пользу которых работают повышенные цены на ресурсы. Однако, если рассматривать долгосрочный горизонт, то перспективы и тех, и других выйти из просадки в плюс одинаково хороши, резюмировал он. Тогда как, по словам Натальи Малых, сейчас цены на некоторые акции кто-то может счесть низкими. Но «ножи ловить» не стоит: для краткосрочных спекулятивных покупок стоит дождаться стабилизации котировок.
Говоря о ситуации вокруг рубля, Александр Бахтин отметил, что нацвалюта уже «впитала» в себя основную часть внешнего негатива и теперь предпринимает попытки стабилизироваться в районе 76-76,5 за доллар. В пользу российской денежной единицы играют высокие цены на нефть, газ и другое сырье, а также начало налогового периода, указал он. При появлении признаков улучшения геополитического фона курс рубля к доллару при поддержке сырьевых цен сдвинется в направлении 74,5, к евро — в сторону 85, подытожил эксперт.