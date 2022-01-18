Танцы в минус: когда рынок акций может нащупать «дно»

Поводы для обвала российского фондового рынка ещё не исчерпаны, так как главный фактор — ситуация в геополитике — ещё далёк от спокойствия. Такое мнение высказали опрошенные «Известиями» эксперты на фоне просадки биржевых индексов во вторник . По оценкам экспертов, сейчас сложно определить «дно», поскольку выход из рублевых активов происходит одновременно с общерыночным снижением. Во второй половине дня 18 января индекс Мосбиржи падал на 7,28%, РТС — на 8,04% .

Геополитика в действии

Российский фондовый рынок после полудня вторника ушел в сильный минус. Основную сессию индекс Мосбиржи закрыл падением на 6,5% (3328 пунктов), что стало рекордом с марта 2020-го, а РТС — на 7,29% (1367) . Индекс голубых фишек потерял 6,94%. Сильнее других просели бумаги «Тинькофф» (-11,3%), «Роснефти» (-11%), «Сбербанка» (-9,2%), «Газпрома» (-8,7%), «Алросы» (-6,2%). На фоне обвала рынка акций национальная валюта сохраняла относительную стабильность, торгуясь в паре с «американцем» по 76,5 рублей, с «европейцем» — по 87,2 .

Причины снижения российского рынка остаются неизменными: обострение геополитической обстановки после безрезультатных переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ дополняет далеко не позитивный финансовый внешний фон , отметил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По его словам, взаимные жесткие заявления со стороны Москвы и Запада порождают нервозность и желание не сталкиваться с неожиданностями. Масла в огонь подливают также публикации в прессе, подчеркнул он: в результате рынок накапливает негатив, который и толкает индексы вниз.

Дополнительным отрицательным фактором для российского и внешних рынков стал рост доходностей по казначейским обязательствам США , добавил эксперт.

Глобально спрос на рисковые активы снижается — фьючерсы на S&P 500 в минусе, как и ключевые европейские индексы акций, а долларовый, напротив, укрепляется, рассказала руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. Она отметила, что инвесторы также реагируют на рост заболеваемости «Омикроном» и на спекуляции о возможных ограничениях.

— Снижение идет широким фронтом: потери несут тяжеловесные голубые фишки: «Сбербанк», «Газпром» и другие. Переоценка странового риска со стороны нерезидентов продолжается, при всем этом на общерыночный настрой усиливают давление опасения скорого, чем ожидалось, повышения ставок ФРС , — объяснил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

В текущих условиях определить «дно» сложно, поскольку выход из рублевых активов происходит одновременно с общерыночным снижением , продолжил эксперт: потенциал для дальнейшей коррекции еще остается. По словам Андрея Кочеткова, в техническом изложении ситуация смотрится весьма тревожно. Индекс Мосбиржи пробил уровень поддержки 3500 пунктов, а затем сделал заявку на «медвежий» рынок, провалившись ниже 3435 пунктов, или около 20% от своего максимума 4292, пояснил он.

— Пока сложно говорить о том, что «дно» где-то находится рядом, так как не исчерпались поводы для снижения, а геополитическая ситуация далека от разрешения с положительным итогом , — подчеркнул он. — Поэтому «испуг» инвесторов может сохраниться.

Во вторник коррекция наблюдается и на фондовых площадках США, Европы и Великобритании . Так, американский S&P 500 упал на 1,4%, NASDAQ — на 1,49%, а Dow Jones — на 1,46%. Тем временем английский индекс FTSE просел на 0,42%, немецкий DAX — на 0,72%, французский CAC — на 0,6%.

Перспективы рынка

Закрытие индекса Мосбиржи ниже 3435 пунктов открывает перспективу реализации «медвежьего» тренда с падением ещё на 10-15% , считает Андрей Кочетков из «Открытие Инвестиции». В ближайшее время нельзя исключать подхода индекса Мосбиржи к отметке 3000 пунктов, подчеркнул он. Также на рынке акций может возникнуть дополнительное предложение из-за решения перевести капитал из акций в ОФЗ, доходность по которым приближается к 10%, утверждает Наталья Малых.

С другой стороны, текущая ситуация — подарок для долгосрочных инвесторов, поскольку альтернатив по доходности российскому рынку нет , уверен Андрей Кочетков. По оценкам эксперта «БКС Мир инвестиций», с высокой долей уверенности можно прогнозировать, что при получении заметных позитивных сигналов со стороны геополитики отечественные активы могут быстро наверстать упущенное, игнорируя какое-то время общерыночный пессимизм. Потому что в целом рынок РФ выглядит уже ощутимо перепроданным, объяснил он.

В условиях обвала рынка самое главное — не паниковать и стараться мыслить рационально , напоминает Александр Бахтин. По его словам, исходить нужно из сроков инвестиций и из конкретного состава портфеля. К примеру, краткосрочно позиции банков менее уверенны, чем у сырьевых компаний, в пользу которых работают повышенные цены на ресурсы. Однако, если рассматривать долгосрочный горизонт, то перспективы и тех, и других выйти из просадки в плюс одинаково хороши , резюмировал он. Тогда как, по словам Натальи Малых, сейчас цены на некоторые акции кто-то может счесть низкими. Но «ножи ловить» не стоит : для краткосрочных спекулятивных покупок стоит дождаться стабилизации котировок.