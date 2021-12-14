После обвала: что стоит за рекордной просадкой фондового рынка

Сильное падение российского рынка акций в начале недели обусловлено обострением геополитических рисков, ужесточением монетарной политики в разных странах и техническими факторами , отметили опрошенные «Известиями» аналитики. Рынок уже нащупал дно, упав на утренней сессии во вторник до 7%. Далее такого обвала не следует ожидать даже при накале отношений между Россией и странами Запада, оценивают специалисты. При этом аналитики уверены: пока рынок бьет антирекорды, розничным инвесторам не стоит паниковать, им, напротив, лучше воспользоваться ситуацией и нарастить позиции , докупив перспективные акции гигантов. Поскольку в краткосрочном периоде есть шансы на восстановительный отскок, а в долгосрочном — полное оправдание вложений.

«Медвежье» наступление

В начале недели российский рынок акций продемонстрировал сильнейший обвал более чем за полтора года . По итогам основных торгов 13 декабря индекс Мосбиржи просел на 3,77%, до 3613 пунктов, а РТС — почти на 3,98%, до 1548. Столь рекордное снижение индикаторов фиксировалось в апреле прошлого года в разгар пандемии коронавируса и локдаунов во всем мире, турбулентности на биржевых рынках и рекордного снижения цен на нефть до $37,6 за баррель.

Бить антирекорды рынок продолжил и 14 декабря. Так, на утренних торгах индекс Мосбиржи в моменте терял более 7%, падая до отметки 3350 пунктов, таким образом он откатился к уровням февраля нынешнего года . Голубые фишки демонстрировали снижение на 5–10%: например, акции «Газпрома» упали до 289 рублей, а Сбербанка — до 261,5 рубля. К открытию основных торгов рынок отыграл часть потерь, а к 17:30 по Москве индикаторы Мосбиржи и РТС вышли в плюс, увеличившись на 0,35% и 0,55% соответственно. Рубль во вторник утром незначительно менялся к доллару и евро, но оставался в диапазоне предыдущих дней и торговался по 73,52 и 83,11 соответственно.

После обвала Фото: REUTERS/ Sumaya Hisham

В то же время 14 декабря азиатские рынки торгуются в минусе, так же как и большинство европейских и американских индексов, кроме FTSE и Dow Jones соответственно.

Против рынка РФ сейчас играют жесткая антироссийская риторика со стороны Запада и рост санкционных рисков , отметил аналитик «Финама» Игорь Додонов, говоря о главных факторах давления. Всё это обусловливает повышенную нервозность инвесторов, как российских, так и зарубежных, пояснил он. По оценкам эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, причины панических распродаж российских бумаг имеют как фундаментальную подоплеку, так и техническую составляющую. Вместе с усилением геополитических факторов нервозности рынку добавляют ожидание сворачивания количественной программы ФРС США и монетарное ужесточение глобальных центробанков, а также распространение штамма «Омикрон» , обозначил эксперт.

Справка «Известий» Мосбиржа 6 декабря запустила утреннюю сессию: торги проводятся 17 часов в сутки — с 6:50 до 23:50 мск. В течение основной сессии (9:50–18:50) индекс Мосбиржи рассчитывается и публикуется с использованием тикера IMOEX. А для всего торгового дня — IMOEX2.

Главной причиной сильной просадки на утренних торгах 14 декабря стали низкая ликвидность рынка в ходе ранней сессии и срабатывание маржин-коллов (сокращение ликвидного портфеля ниже минимальной маржи. — «Известия»), объяснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Открытие торгов на фоне крайне низкой ликвидности привело к столь серьезному движению котировок вниз, согласился эксперт «Альфа-Капитала» Владимир Брагин: обычно такие просадки всегда связаны с техническими факторами. Многие активные участники в погоне за доходностью набирали бумаги с использованием маржинального кредитования, рассказал Михаил Зельцер: в итоге в последние дни наблюдается так называемое схлопывание больших кредитных плеч — маржин-коллов.

После обвала Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Впрочем, если учитывать, что рубль и Кредитный дефолтный своп России в последние недели стабильны, то причинами распродаж среди инвесторов стала геополитика, полагает Михаил Васильев. Он пояснил, что жесткая риторика между РФ и Западом относительно «красных линий» сохраняется, а давление на «Северный поток – 2» усиливается.

Мосбиржа обсудит с участниками рынка возможные дополнительные меры для поддержки ликвидности на утренней сессии на рынке акций после обвала на торгах 14 декабря , сообщили на площадке журналистам в ходе брифинга во вторник.

Обратить в плюс

События утра 14 декабря могут ознаменовать собой достижение дна по падению индексов , полагает аналитик Совкомбанка. Сейчас рынок будет больше смотреть на фундаментальные вещи, и если новостной фон окажется спокойным, то есть возможности для роста, уверен Владимир Брагин. В противном случае стоит ждать снижения, но уже не в виде такого обвала, заверил он.

Текущие уровни выглядят привлекательными для входа в рынок акций РФ, учитывая его недооцененность, рекордную дивидендную доходность компаний и поддержку рынка в виде максимальных цен на сырье , полагает аналитик. Нынешнее падение можно обратить в плюс, нарастив позиции по акциям крупнейших компаний. Новичкам лучше продолжить держать просевшие акции и не паниковать, а заодно использовать это время на углубление знаний о работе бирж , советует руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

В кризисной ситуации инвестор должен соблюдать риск- и мани-менеджмент: не злоупотреблять кредитными ресурсами и диверсифицироваться , распределяя средств в акции, облигации, инвалюту, защитные товары, например, золото, рекомендует Михаил Зельцер. По оценкам аналитиков, наиболее перспективными сейчас выглядят акции сырьевых и финансовых компаний.

После обвала Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По данным Центробанка, в III квартале 2021-го численность клиентов на брокерском обслуживании достигла 17,1 млн человек, а стоимость активов розничных инвесторов, размещенных на счетах, равна 7,7 трлн рублей.