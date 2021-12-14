Тревожный звонок: гости Мосбиржи получили худший новогодний подарок

Российский фондовый рынок начал неделю с массовых маржин-коллов, откативших рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) на уровень конца февраля. Одновременно стремительный рост ценных бумаг некоторых крупнейших компаний фактически вернулся в ноль, если не считать их предстоящие дивиденды. Но некоторые эксперты обращают внимание на то, что в долгосрочной перспективе гораздо хуже для нашего рынка может быть то, что его покинут разочаровавшиеся частные инвесторы — особенно в свете роста привлекательности банковских депозитов на фоне предстоящего повышения ключевой ставки ЦБ. Подробности — в материале «Известий».

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С пятничного закрытия к середине вторника индекс Мосбиржи потерял уже 5,5% и в 14:30 по Москве колебался в районе отметки 3600 пунктов. Таким образом, он откатился к уровню начала мая этого года — момента, с которого российский рынок стабильно рос вплоть до конца октября. А на открытии утренней сессии из-за низкой ликвидности, свойственной временному периоду начала торгов, неподготовленные частные инвесторы и вовсе увидели ужаснувшую их цифру почти в –7% по индексу, который не был на таком уровне с конца февраля, — 3533 пункта.

Причем общая динамика некоторых «голубых фишек» — акций самых крупных и ликвидных российских компаний вроде Сбербанка или «Газпрома» — за непродолжительное время показала еще более страшные цифры , учитывая утреннее падение. Так, люди, купившие обыкновенные акции «Сбера» и «Газпрома» на пиках ноября и октября, увидели по своим бумагами –32,6% и –27,1% соответственно. Причем по этим уровням компании растеряли очень значительную часть своего роста: «Сбер» не был на уровнях сегодняшнего утра с середины февраля, а «Газпром» — с конца августа.

Тревожный звонок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин в беседе с «Известиями» объяснил обвал на российском рынке тем, что в ходе утренней сессии сработал эффект маржин-коллов (принудительное закрытие позиций по ценным бумагам клиентов, купленных на непокрытые брокерские кредиты).

— Если в предыдущий день рынок сильно упал и закрывался на минимумах, то на следующий день в первые часы акции традиционно ускоряются на фоне принудительного дозакрытия длинных маржинальных позиций участников. Только сейчас всё это было помножено на низкую ликвидность утренней сессии, которая стартовала в бумагах индекса Мосбиржи на прошлой неделе , — подчеркивает Карпунин.

Никаких фундаментальных оснований для этого не было. Конечно, фактор геополитики в российско-украинских отношениях по-прежнему продолжает давить на российский рынок, но именно о технической составляющей биржевого обвала говорит тот факт, что ни рубль, ни российские гособлигации аналогичного обвала не пережили и остались на тех же позициях. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразила финансовый эксперт и сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

— Утреннее падение можно считать продолжением понижательной тенденции нескольких последних сессий, которое, вероятно, было усилено принудительным закрытием маржинальных позиций некоторых участников рынка в связи резкой коррекцией рынка, — соглашается с Самойловой портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Илья Купреев.

Тревожный звонок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Коррекция может продолжиться

По мнению Василия Карпунина из «БКС Мир инвестиций», случившаяся распродажа — повод присмотреться к покупкам российских «голубых фишек» широким фронтом.

— Если отбросить геополитические риски, то фундаментальная оценка нашего рынка выглядит неоправданно заниженной. На горизонте 12 месяцев ожидаемая дивидендная доходность превышает 10% по многим наиболее ликвидным бумагам. К таким относится: «Лукойл», «Газпром», «Алроса», ВТБ, Сбербанк, «Норникель» и акции стальных компаний, — говорит он.

Однако не все опрошенные «Известиями» эксперты смотрят на ситуацию так же оптимистично. В частности, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров отмечает, что дополнительными факторами распродаж бумаг российского развивающегося рынка остаются неопределенность в мировой экономике из-за продолжения пандемии, рост инфляции в странах ЕС и США, из-за чего уже в скором времени ожидается ужесточение ДКП со стороны ФРС и ЕЦБ. Это, по словам Сидорова, вызовет еще больший отток капиталов с развивающихся рынков.

— Вероятнее всего, индексы Мосбиржи и РТС покажут слабое восстановление, но затем новый виток снижения наверняка произойдет. Однако до уровня 3200 по индексу Мосбиржи показатель вряд ли дойдет, — говорит собеседник «Известий», отвечая на вопрос о том, может ли индекс Мосбиржи вернуться на уровень 3200 пунктов, где он находился ровно год назад — в середине декабря 2020-го.

Светлана Самойлова соглашается с этой позицией, отмечая, что, хотя падение в начале недели было паническим и уже сейчас многие акции выглядят сильно перепроданными, с покупками на российском рынке торопиться не стоит.

Тревожный звонок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Предполагаю, что нисходящее движение продолжится, так как не вижу драйверов роста. 17 декабря ожидаем повышение ставки, и ее рост не способствует инвестированию в акции , — говорит Самойлова. — Реальные доходы продолжают падать, и в целом российская экономика еще отстает от мировых темпов. Инвесторы большую часть портфелей переложили в перспективные рынки. Подождут еще падения российского рынка и уже тогда откупят.

Сохранения повышенной волатильности в ближайшие недели и, возможно, месяцы, ожидает и Илья Купреев из «Сбер Управление Активами», добавляя, что нельзя исключать ни движение индекса Мосбиржи к 3200 пунктам, ни его отскока до 4000 пунктов.

Тем, кто выжил

Опаснее всего для российского фондового рынка сейчас не столько падение котировок, сколько разочарование частных инвесторов , которые массово вышли на него в этом году, считают некоторые аналитики. Такое мнение, в честности, приводит профильный Telegram-канал РДВ, подчеркивающий, что «в ноябре на Мосбиржу пришли рекордные 1,6 млн новых инвесторов, а рынок встретил их падением индекса Мосбиржи на 15%» . При этом авторы канала соглашаются с тем, что предстоящий рост ключевой ставки ЦБ приведет к росту депозитных ставок в банках, которые от этого будут выглядеть еще привлекательнее в сравнении с покупкой активов на фондовом рынке.

Тем же, кто морально выдержит нынешнее падение рынка, опрошенные «Известиями» эксперты напоминают, что инвестпортфели необходимо диверсифицировать как по классу активов, так и по их географии. Так, Федор Сидоров рекомендует защищаться от подобных ситуаций корпоративными облигациями и частичным выходом в рублевый и валютный кэш. Светлана Самойлова — формировать портфели с добавлением облигаций и ETF-фондов.

Мнения аналитиков, приведенные в этом материале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).