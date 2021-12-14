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Тревожный звонок: гости Мосбиржи получили худший новогодний подарок

Обвал российского рынка может привести к возврату частных инвесторов в депозиты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Тревожный звонок: гости Мосбиржи получили худший новогодний подарок
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2021-12-14 15:59:23
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Российский фондовый рынок начал неделю с массовых маржин-коллов, откативших рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) на уровень конца февраля. Одновременно стремительный рост ценных бумаг некоторых крупнейших компаний фактически вернулся в ноль, если не считать их предстоящие дивиденды. Но некоторые эксперты обращают внимание на то, что в долгосрочной перспективе гораздо хуже для нашего рынка может быть то, что его покинут разочаровавшиеся частные инвесторы — особенно в свете роста привлекательности банковских депозитов на фоне предстоящего повышения ключевой ставки ЦБ. Подробности — в материале «Известий».

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С пятничного закрытия к середине вторника индекс Мосбиржи потерял уже 5,5% и в 14:30 по Москве колебался в районе отметки 3600 пунктов. Таким образом, он откатился к уровню начала мая этого года — момента, с которого российский рынок стабильно рос вплоть до конца октября. А на открытии утренней сессии из-за низкой ликвидности, свойственной временному периоду начала торгов, неподготовленные частные инвесторы и вовсе увидели ужаснувшую их цифру почти в –7% по индексу, который не был на таком уровне с конца февраля, — 3533 пункта.

Причем общая динамика некоторых «голубых фишек» — акций самых крупных и ликвидных российских компаний вроде Сбербанка или «Газпрома» — за непродолжительное время показала еще более страшные цифры, учитывая утреннее падение. Так, люди, купившие обыкновенные акции «Сбера» и «Газпрома» на пиках ноября и октября, увидели по своим бумагами –32,6% и –27,1% соответственно. Причем по этим уровням компании растеряли очень значительную часть своего роста: «Сбер» не был на уровнях сегодняшнего утра с середины февраля, а «Газпром» — с конца августа.

Тревожный звонок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин в беседе с «Известиями» объяснил обвал на российском рынке тем, что в ходе утренней сессии сработал эффект маржин-коллов (принудительное закрытие позиций по ценным бумагам клиентов, купленных на непокрытые брокерские кредиты).

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— Если в предыдущий день рынок сильно упал и закрывался на минимумах, то на следующий день в первые часы акции традиционно ускоряются на фоне принудительного дозакрытия длинных маржинальных позиций участников. Только сейчас всё это было помножено на низкую ликвидность утренней сессии, которая стартовала в бумагах индекса Мосбиржи на прошлой неделе, — подчеркивает Карпунин.

Никаких фундаментальных оснований для этого не было. Конечно, фактор геополитики в российско-украинских отношениях по-прежнему продолжает давить на российский рынок, но именно о технической составляющей биржевого обвала говорит тот факт, что ни рубль, ни российские гособлигации аналогичного обвала не пережили и остались на тех же позициях. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразила финансовый эксперт и сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

— Утреннее падение можно считать продолжением понижательной тенденции нескольких последних сессий, которое, вероятно, было усилено принудительным закрытием маржинальных позиций некоторых участников рынка в связи резкой коррекцией рынка, — соглашается с Самойловой портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Илья Купреев.

Тревожный звонок
прогноз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Коррекция может продолжиться

По мнению Василия Карпунина из «БКС Мир инвестиций», случившаяся распродажа — повод присмотреться к покупкам российских «голубых фишек» широким фронтом.

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— Если отбросить геополитические риски, то фундаментальная оценка нашего рынка выглядит неоправданно заниженной. На горизонте 12 месяцев ожидаемая дивидендная доходность превышает 10% по многим наиболее ликвидным бумагам. К таким относится: «Лукойл», «Газпром», «Алроса», ВТБ, Сбербанк, «Норникель» и акции стальных компаний, — говорит он.

Однако не все опрошенные «Известиями» эксперты смотрят на ситуацию так же оптимистично. В частности, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров отмечает, что дополнительными факторами распродаж бумаг российского развивающегося рынка остаются неопределенность в мировой экономике из-за продолжения пандемии, рост инфляции в странах ЕС и США, из-за чего уже в скором времени ожидается ужесточение ДКП со стороны ФРС и ЕЦБ. Это, по словам Сидорова, вызовет еще больший отток капиталов с развивающихся рынков.

— Вероятнее всего, индексы Мосбиржи и РТС покажут слабое восстановление, но затем новый виток снижения наверняка произойдет. Однако до уровня 3200 по индексу Мосбиржи показатель вряд ли дойдет, — говорит собеседник «Известий», отвечая на вопрос о том, может ли индекс Мосбиржи вернуться на уровень 3200 пунктов, где он находился ровно год назад — в середине декабря 2020-го.

Светлана Самойлова соглашается с этой позицией, отмечая, что, хотя падение в начале недели было паническим и уже сейчас многие акции выглядят сильно перепроданными, с покупками на российском рынке торопиться не стоит.

Тревожный звонок
подождать
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Предполагаю, что нисходящее движение продолжится, так как не вижу драйверов роста. 17 декабря ожидаем повышение ставки, и ее рост не способствует инвестированию в акции, — говорит Самойлова. — Реальные доходы продолжают падать, и в целом российская экономика еще отстает от мировых темпов. Инвесторы большую часть портфелей переложили в перспективные рынки. Подождут еще падения российского рынка и уже тогда откупят.

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Сохранения повышенной волатильности в ближайшие недели и, возможно, месяцы, ожидает и Илья Купреев из «Сбер Управление Активами», добавляя, что нельзя исключать ни движение индекса Мосбиржи к 3200 пунктам, ни его отскока до 4000 пунктов.

Тем, кто выжил

Опаснее всего для российского фондового рынка сейчас не столько падение котировок, сколько разочарование частных инвесторов, которые массово вышли на него в этом году, считают некоторые аналитики. Такое мнение, в честности, приводит профильный Telegram-канал РДВ, подчеркивающий, что «в ноябре на Мосбиржу пришли рекордные 1,6 млн новых инвесторов, а рынок встретил их падением индекса Мосбиржи на 15%». При этом авторы канала соглашаются с тем, что предстоящий рост ключевой ставки ЦБ приведет к росту депозитных ставок в банках, которые от этого будут выглядеть еще привлекательнее в сравнении с покупкой активов на фондовом рынке.

Тем же, кто морально выдержит нынешнее падение рынка, опрошенные «Известиями» эксперты напоминают, что инвестпортфели необходимо диверсифицировать как по классу активов, так и по их географии. Так, Федор Сидоров рекомендует защищаться от подобных ситуаций корпоративными облигациями и частичным выходом в рублевый и валютный кэш. Светлана Самойлова — формировать портфели с добавлением облигаций и ETF-фондов.

Мнения аналитиков, приведенные в этом материале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

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