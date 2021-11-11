Масса индекса: что стало катализатором распродаж на рынках

Предпосылок для сильного падения фондовых рынков и смены растущего тренда в ближайшее время пока нет , полагают опрошенные «Известиями» эксперты. В последние дни триггерами снижения биржевых индексов повсеместно стали рекордные значения инфляции в США и ряде других стран , пояснили специалисты. В текущих условиях благоприятная макросреда и мягкая политика регуляторов поддержат рынки акций. Хотя козыри для роста в краткосрочной перспективе уже исчерпаны , а дальнейшее повышение цен и закручивание центробанками гаек ухудшит положение на биржах, допускают эксперты. Также поводы для беспокойства создают декабрьские заседания ЦБ и ФРС по пересмотру ставок .

Козыри исчерпаны

Российский рынок акций 11 ноября в ходе торгов демонстрировал снижение , открывшись на негативном внешнем фоне индекс Мосбиржи обновил двухнедельный минимум, а РТС — недельный. К 15:30 мск индикаторы просели на 0,83%, до 4137 пунктов и на 1,07%, до 1835 пунктов соответственно. Однако к 18:00 рублевый и долларовый индексы вышли в плюс.

Колебания на рынке РФ были вызваны снижением индексов на биржах США и Азии. Причиной отрицательной динамики стали опубликованные статданные, свидетельствующие о рекордной инфляции в США в октябре впервые за последние 30 лет (+6,2% год к году), а также сильный рост производственной инфляции в Китае. В результате в среду индекс S&P 500 завершил торги откатом на 0,54%, Dow Jones — на 0,46%, Nasdaq — на 1,17%. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона также закрылись в минусе, за исключением Гонконга. В четверг в ходе торгов американские и азиатские показатели демонстрируют положительную динамику, за исключением ряда индексов.

Масса индекса_1 Фото: Global Look Press/Xinhua

Сейчас основным поводом для беспокойства инвесторов остается инфляция и неясность с вопросом действий центральных банков, подчеркнул ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. В США в октябре рост потребительских цен оказался на максимуме за более чем 30 лет, превысив отметку 6%. В стандартной ситуации столь рекордные показатели привели бы к повышению ставки ФРС, но американская экономика все еще находится в процессе восстановления после пандемии , об окончании которой пока сложно что-либо говорить. Впрочем, скачки инфляции наблюдаются не только в Штатах, но и в еврозоне, в Китае и подавляющем большинстве стран , добавил он.

— Рост потребительских цен оказался выше, чем к этому были готовы инвесторы. Рынки были перегреты после ралли, а фиксация прибыли на хороших отчетах и данные по инфляции в США выступили триггером к снижению котировок, — объясняет руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. — В дальнейшем все это может подтолкнуть Федрезерв к более скорому сворачиванию программы количественного смягчения и повышения ставки.

Последствия могут проявиться в более быстром ужесточении денежно-кредитной политики, что негативно для рынка акций , полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Также есть риски и в Азии, конкретно в Китае, где проблемы с обслуживанием долгов испытывают девелоперы, указал он. Экономисты недооценили эффект энергокризиса в США, Европе и Китае на промышленность и ВВП, что может ухудшить экономические показатели, добавила Наталья Малых.

По мнению эксперта, фондовый рынок уже исчерпал козыри для роста в краткосрочной перспективе. В дальнейшем можно ожидать углубления коррекции, однако пока условий для сильного падения и перехода в полноценный медвежий тренд нет , уверена Наталья Малых. Макросреда остается, по большому счету, поддерживающей для рынка акций: денежно-кредитная политика по-прежнему мягкая, в США одобрен инфраструктурный пакет около $1 трлн, подытожила она.

Поводы для беспокойств

Впрочем, до конца года у рынков ещё будут поводы для беспокойства , считает Андрей Кочетков. В частности, речь идет о предстоящих в декабре заседаниях Центробанка России и ФРС США. Если американский регулятор всё же начнёт выражать обеспокоенность по поводу неконтролируемого роста цен, то до конца 2021-го рынки могут развернуться вниз, допустил эксперт, отметив, что в РФ ситуация уже складывается в пользу рынка облигаций .

— Дивидендная прибыль стала ниже доходности облигаций и дальнейшее повышение ставки ЦБ лишь усилит отток капитала из акций в долговые инструменты. Соответственно, перспективы российского рынка уже не столь однозначные, — полагает Андрей Кочетков.

Аналитик «Финама» не согласилась с коллегой. Не стоит ожидать массового выхода инвесторов из акций по причине высоких корпоративных прибылей в 2022-м и дивидендов как в России, так и в США , подчеркнула Наталья Малых. Акции в долгосрочном плане защищают от инфляции и сейчас предлагают положительную реальную доходность, в отличие от облигаций, резюмировала она.

По словам аналитика «Альфа-Капитала» Максима Бирюкова, российские активы преимущественно представлены сырьевыми компаниями, и учитывая, что цены на них сейчас находятся на близких к максимальным значениях, отечественные акции с большой вероятностью будут чувствовать себя хорошо. Между тем рынки США по-прежнему отрабатывают сезон отчетности компаний за третий квартал, поэтому в ближайший месяц они продолжат рост, уверен эксперт. Он добавил: многое будет зависеть от сезона праздников, его успешность определит дальнейшую динамику американской площадки.

Говоря о значении биржевых индексов РФ к концу года, аналитик «Альфа-Капитал» отметил: затруднительно строить прогнозы, добавив, что как рублевый, так и долларовый индикаторы продолжат рост. О том, что пока говорить о точных оценках крайне сложно, заявил и Андрей Кочетков. По его словам, при относительно спокойном сценарии индекс Мосбиржи может завершить год вблизи рекордных максимумов 4300 пунктов, а, если же рост инфляции и ужесточение политики регуляторов станут главным вектором, то он может откатиться к уровню 4000 .