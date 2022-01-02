Кому на бирже жить хорошо: самые успешные инвестиции 2021-го

За 11 месяцев 2021 года число счетов физических лиц, открытых на Мосбирже, выросло на 11,9 млн единиц — плюс 81,5% к прошлому году. Окончательные итоги будут понятны уже после того, как организация опубликует данные за декабрь, но уже сейчас вполне очевидно, что 2021-й можно назвать годом частного инвестора в России. «Известия» совместно с биржевыми аналитиками подвели итоги года и выяснили, на чем российские инвесторы заработали больше всего (от начала года к закрытию 27 декабря).

Родные края

Среди российских «голубых фишек» — самых крупных и ликвидных компаний — наибольшую доходность инвесторам принесли акции TCS Group (в которую входит банк Тинькофф), «Газпрома», «Роснефти», НОВАТЭКа и «Лукойла» , подсчитал для «Известий» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Так, TCS Group подорожала на 150% с начала года , причем рост бизнеса и финансовых показателей компании заметно превышал средние показатели по сектору. В этом TCS Group помогло развитие множества новых направлений, но также свою роль сыграло появление планов по международной экспансии.

Доходность «Газпрома» с учетом дивидендов с начала года составила 66%. После 13 лет бумагам удалось выйти на новые исторические максимумы и во многом благодаря этому компания на год раньше плана перешла к выплате 50% чистой прибыли в виде дивидендов.

— В этом же году был фактически достроен «Северный поток – 2». Цены на газ в Европе держатся на рекордных уровнях. И еще один важный факт: акции «Газпрома» практически в течение всего года занимали первое место в портфеле частного инвестора, рассчитываемого Московской биржей, — поясняет Василий Карпунин.

Кому на бирже Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

«Роснефть» с начала года дала доходность 40% с учетом дивидендов благодаря росту цен на нефть, снижению долга компании, позитивных сигналов от развития проекта «Восток Ойл», а также наращиванию добычи в рамках ОПЕК+.

Газовый гигант НОВАТЭК с учетом дивидендов показал доходность 39% благодаря высоким ценам на газ и перспективам роста операционных показателей в будущем на фоне масштабных инвестпроектов.

«Лукойл» с учетом дивидендов показал доходность 34% благодаря росту цен на нефть и добычи в рамках ОПЕК+, а также в силу привлекательной дивидендной политики: весь денежный поток распределяется между инвесторами, а в конце года возобновился buyback.

— В 2022-м, особенно в его первом полугодии, жду опережающей динамики в целом от индекса «голубых фишек» по сравнению с бумагами второго и третьего эшелона. После падения октября–декабря на рынке акций уровни по «голубым фишкам» стали крайне привлекательными, учитывая позитивную конъюнктуру на сырьевых площадках, — оценивает дальнейшие перспективы российского рынка Василий Карпунин. — Дивидендная доходность по многим бумагам может быть рекордной («Газпром», Сбербанк и др.), что вкупе с более высокой ликвидностью выгодно их отличает по сравнению с акциями компаний средней малой капитализации.

На западном фронте

Самые высокие показатели на американском фондовом рынке среди компаний индекса S&P 500 в 2021-м были у энергетического и технологического секторов, а также у одного автопроизводителя. Эти данные для «Известий» подсчитал и прокомментировал старший аналитик «Фридом Финанс» Михаил Степанян.

Наибольшую доходность инвесторам дали акции компаний Devon Energy Corporation и Marathon Oil Corporation — 182% и 148% соответственно. В целом, как отмечает собеседник «Известий», с начала года сектор энергетических компаний индекса S&P 500 оказался лучшим — прирост котировок составил 50%. Поддержку котировкам сектора оказал рост нефтяных цен и маржи нефтепереработки на фоне восстановления спроса по сравнению с 2020 годом, а также эффект низкой базы предыдущего года.

— Среди специфических факторов можно отметить повышение дивидендов Devon Energy, также нужно отметить, что компания начала платить базовый и плавающий дивиденд. Положительный эффект на динамику котировок Marathon Oil оказала высокая бета компании, — объясняет Степанян. — Но из-за эффекта высокой базы мы не ожидаем, что Devon Energy и Marathon Oil продемонстрируют схожий результат в 2022 году. В числе перспективных эмитентов в секторе мы выделяем Energy Transfer (ET), Valero Energy (VLO) и HollyFrontier (HFC).

Кому на бирже жить хорошо Фото: Global Look Press/Omar Marques

Третью и четвертую позиции по доходности с начала года заняли компании сектора IT — доходности Fortinet и NVIDIA. С начала 2021 года сентимент в отношении акций Fortinet изменился — инвесторы признали устойчивость рыночных позиций как в традиционных нишах (брандмауэры), так и в активно растущем направлении облачной безопасности (Fortinet агрессивно расширял портфель облачных сервисов в течение всего года). Ряд кибератак и сохраняющийся тренд на организацию гибридного формата работы многих компаний стимулировал рост расходов на кибербезопасность, что позволило ускорить темпы роста бизнеса Fortinet.

— NVIDIA в течение 2021 года подтвердила статус одной из самых выдающихся компаний полупроводникового сектора: в течение 2021 года эмитент расширил рыночную долю в сегменте пользовательских GPU на фоне сильного спроса на новую линейку решений с поддержкой трассировки лучей и ИИ-обработки данных, — добавляет Степанян. — В числе других импульсов роста NVIDIA можно отметить рост рынка ПК и ноутбуков, рост спроса со стороны майнеров, а также успешное предложение GPU для серверного рынка.

Но тех же показателей от них, скорее всего, в следующем году ожидать не стоит, добавляет Степанян. Дело в том, что ключевыми бенифициарами рынка, согласно прогнозу «Фридом Финанс», станут компании «стоимости» и «качества», поэтому динамика Fortinet и NVIDIA будет либо на уровне, либо хуже рынка.

Пятое место занял автопроизводитель Ford, который вырос почти в 2,5 раза, даже несмотря на ограничения в цепочке поставок. Львиная часть роста обусловлена улучшением состояния рынка по сравнению с 2020 годом и новой стратегией компании. Так, инвесторы вдохновились разворотом Ford в сторону электромобилей: была запущена модель Mustang Mach-E, ожидается запуск E-Transit, пикапа F-150 Lightning. Также инвесторам были представлены планы по развитию нового подразделения Ford Pro и облачной системы Blue Oval Intelligence. Но из-за того что сейчас оценки компании существенно оторвались от исторических средний значений, котировки ее акций в следующем году могут оказаться под давлением.

Взгляд в будущее

Несколько аналитиков из опрошенных «Известиями» поделились своими взглядами на перспективы фондового рынка в 2022-м году. Так, управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров рассказал, что ожидает продолжения роста инфляции и начала возврата центробанков к высоким ставкам.

— Российские инвесторы почувствовали эти тенденции уже в IV квартале 2021-го, когда рост ключевой ставки спровоцировал обвал облигационного рынка. В свою очередь, такое падение чревато заморозкой денег: инвесторы зачастую не готовы фиксировать убыток в облигациях, а потому не имеют ресурса выхода из этих активов для инвестирования в других направлениях. Я не вижу предпосылок для резкого снижения инфляции на западе, поэтому мы можем увидеть переоценку валютного долга в мире, — говорит Александров.

По мнению собеседника «Известий», главная задача инвестора в 2022 году — как минимум не проиграть инфляции. Во-первых, это потребует более активного поиска инструментов вложения валюты: сами по себе доллары и евро становятся инвестицией с отрицательной доходностью. Александров считает, что выходом из ситуации могут стать высокодоходные облигации и дивидендные акции с относительно невысокой оценкой P/E (соотношение цена — прибыль).

Кому на бирже Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Компании, которые исторически показали свое умение стабильно генерировать прибыль, имеют наименьшие риски переоценки и способны дать наиболее прогнозируемый денежный поток благодаря выплате дивидендов, — добавляет эксперт.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева считает, что частному инвестору в следующем году стоит присмотреться к массовому выходу компаний на IPO — такая тенденция уже активно проявлялась в 2021-м и дальше будет только усиливаться.

— На фондовый рынок приходят обычные граждане, разумеется, с деньгами. И компании будут стремиться получить финансирование таким образом, причем из разных отраслей и направлений: IT, возможно, пищевой промышленности. С этим связаны огромные риски, рекомендуем перед покупкой акций или облигаций изучить компанию, — предупреждает Косарева.

Во-вторых, по мнению собеседницы «Известий», важно продолжать следить за показателями темпов вакцинации и ревакцинации от коронавируса — чем больший процент привитых и перепривитых, тем проще странам двигаться к восстановлению экономики.

Третий весьма важный тренд — «зеленая» повестка. Крупные компании разрабатывают продукцию с оглядкой на экологию, и частному инвестору, как и крупным институционалам, финансирующим крайне капиталоемкие проекты, нужно принимать во внимание ESG-направленность компании при оценке ее перспектив.