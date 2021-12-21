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Со щитом или на щите: инвесторам обещают непростой год

Крупнейшие фонды уходят из рисковых активов и перекладываются в бонды и акции медсектора
Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett
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Со щитом или на щите: инвесторам обещают непростой год
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2021-12-17 18:36:06
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Последний опрос управляющих фондами, проведенный Bank of America (BofA), сигнализирует о резком оттоке средств из рисковых активов и их переходе в защитные активы. Среди них — валюты, бонды, а также в ценные бумаги сектора здравоохранения. Аналитики рассказали «Известиям», означает ли это, что мировой экономике в следующем году не поздоровится.

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Страшно, вырубай

Перед неделей веерных заседаний мировых центробанков управляющие фондов массово вышли из рисковых активов, таких как акции и сырье, переместив средства в бонды и твердую валюту. Причем доля последней, по данным Bloomberg, в общем объеме активов достигла 36%, прибавив 14 п. п. с ноября. Это самый высокий показатель с мая 2020 года.

По словам руководителя департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилла Комарова, в целом это выглядит как переход инвестфондов в защитные позиции под конец года.

— Учитывая, что в декабре рынок ожидал от ФРС серьезных новостей, многие управляющие, вероятно, решили зафиксировать свой годовой результат и уйти спокойно на предновогодний шопинг, — уверен аналитик.

Со щитом или на щите
биржа
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Воспринимать это как негативный сигнал, свидетельствующий о том, что управляющие фондами опасаются очередного шторма в мировой экономке, чем бы он ни был вызван, Комаров считает неправильным. По его словам, действия управляющих носят чисто тактический характер: нынешние перетоки вызваны бегством из акций роста в акции стоимости, а сама ребалансировка вызвана тем, что инвесторам с долгосрочными стратегиями опасно находиться в активах высокого риска.

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Управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров добавляет, что сейчас на рынках наблюдается рождественское ралли, и фонды, как и частные инвесторы, стараются разместить оставшийся кеш на длинные праздники. Но с другой стороны, отмечает Александров, рынок находится в нестабильном состоянии, ожидая роста ключевых ставок в целом по миру на фоне растущей инфляции. Так что бегство в защитные активы может быть вызвано и этим фактором.

Фонды, скорее всего, переходят к защитным активам на фоне коронакризисных новостей и неопределенности по инфляции. Я не думаю, что в данном случае это сигнал о ближайшем шторме, скорее это здоровая осторожность. При этом в среднесрочной перспективе до полугода я бы ждал определенного разочарования от политики центробанков в части борьбы с инфляцией, — отмечает собеседник «Известий».

Ставки сделаны

В беседе с «Известиями» основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров отмечает, что переход фондов на защитные стратегии вызван в первую очередь стремительно растущей по всему миру инфляцией, из-за которой центробанки вынуждены повышать ставки. При такой финансовой конъюнктуре доходность рисковых активов становится менее привлекательной. И есть риск, что дальше будет только хуже.

Со щитом или на щите
покупки
Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay
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— Перспективы повышения ставок со стороны центральных банков развитых стран вполне очевидны — ФРС гораздо быстрее намерена свернуть программу количественного смягчения и повысить ставку уже до конца первого полугодия 2022 года, ЕЦБ также наверняка будет вынужден это сделать, Банк Англии накануне ставку уже поднял, что стало неожиданностью для многих, — говорит Сидоров.

Он добавил, что в целом при переходе регуляторов к увеличению ставок растет привлекательность американского и европейского рынка, где будет идти вверх и доходность гособлигаций. Отток средств с развивающихся рынков в такой ситуации означает перспективу стагнации экономик этих стран, что и приводит к уходу инвесторов в защитные активы, причем надолго.

С ним соглашается и собеседник «Известий» из профильного Telegram-канала РДВ. По его мнению, есть существенный риск, что ФРС придется ускорить повышение в ответ на высокую инфляцию, что особенно усиливает спрос на «защиту». Но какие активы в нынешней экономической ситуации можно действительно считать защитными — большой вопрос.

Со щитом или на щите
чек
Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

— Только в условиях высокой инфляции и растущей ставки довольно мало традиционных активов можно назвать защитными. Пока на эту роль лучше всех подходят компании из секторов производства газа, удобрений, сельхозпродукции и медицинский сектор, — говорит эксперт.

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Одним из самых интересных сдвигов стало то, что наравне с переходом в кеш фонды вложились в активы сектора здравоохранения. По мнению большинства опрошенных «Известиями» экспертов, эта ставка весьма своевременна.

Как говорит представитель РДВ, коронавирус резко повысил политическую и экономическую значимость медицинского сектора. И именно они в ближайшем будущем останутся «законодателями мод» во всей мировой экономике.

Политики могут «вызвать на ковер» Марка Цукерберга, но с руководством, например, Pfizer надо дружить, иначе останешься без вакцины. Ковид создал своего рода «налог», перераспределяющий богатство к медицинскому сектору. И такая власть притягивает инвесторов, — говорит собеседник «Известий».

Со щитом или на щите
pfizer
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cezary Kowalski

К этому, по его мнению, нужно добавить еще и мощный структурный тренд: общества богатых западных стран и Китая стареют. Чем старше человек, тем больше он тратит на медицину, от чего акции соответствующих компаний также выигрывают. Кроме того, медицинский сектор традиционно хорошо перекладывает инфляцию на потребителя. А это особенно актуально сейчас при ее исторически высоких показателях.

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