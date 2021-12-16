Всюду деньги, господа: экономика восстанавливается после кризиса

Порядка 60% российских компаний планируют увеличить зарплаты своим сотрудникам в 2022 году, свидетельствуют данные рекрутинговой компании Hays. Эксперты считают, что на это могли повлиять рост экономики, изменения на рынке труда, отток мигрантов, инфляция, новые крупные инфраструктурные проекты и финансовая возможность у крупных компаний поднимать зарплаты работникам. Подробности — в материале «Известий».

Экономика и новые отрасли

Примерно 56% опрошенных компаний в России и странах СНГ увеличили доходы своих сотрудников в 2021 году. Это больше, чем в 2020 году (48%), но пока меньше, чем в 2019 году (74%). Более трети (37%) работодателей сохранили сотрудникам доходы на уровне 2020 года , следует из исследования Hays.

Экономика восстановила позиции после ковидного провала 2020 года. Отчасти это связано с инфраструктурными проектами государства, а отчасти — с высокими ценами на энергоресурсы, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

Всюду деньги, господа Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

« Нужны рабочие руки. Появились трудности связанные с пересечением границы трудовыми мигрантами, особенно в сфере ЖКХ, в сфере строительства. Чтобы заместить мигрантов, работодатели поднимают зарплаты и будут поднимать дальше. Давать какие-то прогнозы по сфере занятности — дело неблагодарное. Экономика сырьевая, и ситуация в ту или иную сторону может качнуться очень быстро. В долгосрочном плане зеленый энергетический переход неизбежен так же, как неизбежно развитие сектора IT и телекоммуникаций. И специалисты, занятые в этих сферах, могут быть уверены не только в индексации зарплат, но и в их повышении», — утверждает Андрей Верников.

Экономика все-таки восстанавливается после кризиса 2020 года. Этот процесс достаточно активно шел в 2021 году, но охватил еще не все отрасли , считает старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анна Лукьянова.

По ее мнению, в 2022 году рост продолжится, но это будет восстановительный рост.

«Мы сталкиваемся с другими проблемами, которые воздействуют на ряд отраслей. Количество мигрантов сейчас значительно меньше, чем было в «доковидные» годы, и в ряде отраслей это сказывается существенным образом. Например, в строительстве или ЖКХ», — считает Анна Лукьянова.

Также серьезную роль играет демографический фактор, подчеркнула Анна Лукьянова. « С одной стороны, количество молодых людей уменьшилось вдвое по сравнению с тем, что было 10–15 лет назад. Меньше молодых людей, оканчивающих учебные заведения, выходят на рынок труда. Следующая когорта, 25–30 лет, по численности меньше, чем была 10 лет назад. С другой стороны, демографическое давление на занятость оказывают люди старших возрастов. С рынка труда уходят те, кто родился в послевоенные годы », — рассказала эксперт.

Рынок труда

По данным Лукьяновой, ежегодно наша экономика теряет по полмиллиона работников за счет демографического фактора . «Эти потери начались в 2010 году. Довольно давно. Сейчас мы уже даже начинаем проходить пик потерь. Если раньше мы позволяли себе этого не замечать, то сейчас о дефиците кадров всё чаще и чаще говорят работодатели. Этот фактор, естественно, также тянет вверх заработные платы», — считает эксперт из НИУ ВШЭ.

С ней согласна руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. « Рост зарплат связан с быстрым восстановлением рынка труда в России — так, по данным Росстата, безработица снизилась с пиковых 6,4% в августе 2020 года до 4,3% в октябре 2021 года, это близко к историческому минимуму », — рассказала она.

Ряд секторов — например, строительство, розничная торговля, сельское хозяйство, гостиницы и рестораны — испытывали в этом году дефицит рабочих рук, в том числе из-за закрытых после начала пандемии границ и сокращения трудовой миграции, считает Ольга Беленькая.

По ее словам, после пандемии ускорилось развитие информационных технологий, где также не хватает квалифицированных специалистов. «Выстрелила» онлайн-торговля со спросом на водителей, курьеров, работников складов. Сильный рынок труда увеличивает конкуренцию компаний за персонал, и усиливает переговорные позиции сотрудников по зарплатам , говорит Ольга Беленькая.

Роль инфляции

Она также отметила рекордную с 2016 года инфляцию в России — по итогам ноября 8,4%. Поэтому даже при высоких темпах роста номинальных зарплат (по последним данным, в сентябре он составил 9,6% год к году), в реальном выражении средняя начисленная зарплата растет значительно медленнее. «Это также учитывается работодателями. К тому же финансовое положение бизнеса в целом значительно улучшилось в 2021 году благодаря восстановлению внутреннего спроса и весьма благоприятной конъюнктуре мировых рынков — по данным Росстата, сальдированный финансовый результат нефинансовых компаний за девять месяцев 2021 года в 2,8 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года », — резюмировала Ольга Беленькая.

Анна Лукьянова также считает, что одним из важных факторов является инфляция. «Это совершенно естественно. Инфляция достигла максимума за последние десять лет и цены растут примерно на 8% в год. В большинстве компаний, по крайней мере крупных, есть документы, которые регулируют индексацию заработных плат. Этот фактор существенно влияет на рост зарплат и объясняет готовность работодателей их поднимать», — подчеркнула она.

Что дает удаленка

Работодатели повышают зарплату не просто так, а для того, чтобы не было оттока сотрудников, отметил Андрей Верников.

Он напомнил, что в 2020 году многие организации перешли на удаленную работу и в связи с этим нужны были новые программные решения.