Работа не волк: как россиян обманывают при приеме на работу

Три четверти россиян сталкивались с дезинформацией в вакансиях от работодателей, следует из опроса, проведенного по всем регионам страны. По словам адвокатов, как правило, самую «черную» и ненадежную зарплату и самые сомнительные условия труда предлагают по рабочим специальностям. О том, как защититься от непорядочных работодателей при трудоустройстве на новое место, — в материале «Известий».

Как «ошибаются» в вакансиях

В России, как и во многих странах Европы, пока нет законодательства, запрещающего давать ложную информацию в рекламе о вакансиях. Правда, уже сейчас возникают отдельные инициативы для решения этого вопроса, сообщили «Известиям» в международной компании Kelly Services.

— В последнее время различными общественными организациями высказываются инициативы обязать рекламные площадки проверять достоверность информации в объявлениях о найме персонала, — рассказала «Известиям» директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова. — Например, в случае если указывается размер дохода, то должна содержаться информация о минимальном, гарантированном окладе либо вообще не следует указывать никаких сумм. Обязательно включать в объявления информацию о типе трудовых отношений: трудовой договор или подрядные отношения (самозанятые), и другие предложения. В настоящее время ответственность за контроль инициаторы предлагают отдать надзорным органам (например, Роспотребнадзору).

В Минтруде и Федеральной службе по труду и занятости не прояснили ситуацию с отсутствием законодательства, направленного на защиту работников от действий недобросовестных работодателей при рекламировании вакансий. Во ВНИИ труда (структура Минтруда) сообщили, что «если соискатель имеет дело с агентством по трудоустройству, которое за свои услуги берет оплату, он должен заключить договор и при этом внимательно изучить его условия, однако если оплаченная услуга по трудоустройству оказана некачественно, соискатель может апеллировать к Закону о защите прав потребителя». В пресс-службе Роструда добавили, что «если после подписания трудового договора в процессе трудовой деятельности выясняется, что работодатель не исполняет свои обязательства, то работник может обратиться в инспекцию труда с жалобой на нарушение трудовых прав».

Работа не волк Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Тот факт, что законодательством РФ, к сожалению, не предусмотрена ответственность работодателя за публикацию недостоверной информации в объявлениях о вакансиях и что этим весьма часто пользуются недобросовестные работодатели, подтвердил, ссылаясь на практику, адвокат Тимур Харди.

— Таких работодателей надо привлекать к ответственности, — говорит Тимур Харди. — Однако большинство претендентов сами ничего не предпринимают. Только самая малая часть пытается поговорить с потенциальным работодателем и указать на несоответствие публикации и реального предложения. Но максимум, что можно сделать по поводу публикации, — пожаловаться на нее на площадке размещения, либо, если вы попали туда через центр занятости, — инспектору, который вас туда направил.

Что рассказали россияне

Как показал последний опрос сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Известий»), в котором приняли участие 5 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны, 74% респондентов признались, что им приходилось сталкиваться с ложью в вакансиях от работодателей. Социологическое изучение мнений выявило, что 79% опрошенных сталкивались с неправдивой информацией в вакансиях о размере заработной платы, а 71% — о списке рабочих обязанностей. Еще 64% отметили, что встречали откровенную ложь об условиях труда, а 45% участников исследования встречали неправдивую информацию об официальном оформлении выплат.

36% опрошенных указали, что работодатели могли преувеличивать в вакансии карьерные перспективы, а 29% респондентов сталкивались с неверной информацией о графике работы. 14% участников исследования отметили, что встречали ложную информацию об оформлении по ТК РФ или о дружном коллективе. 12% опрошенных работодатели обманули информацией о месте работы. Еще 10% респондентов были обмануты информацией о размере соцпакета в компании, а 5% — информацией о командировках.

Работа не волк Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

— Ошибки в вакансиях у компаний, конечно, могут появиться случайно из-за неграмотной работы с информацией. Работодатель в таких случаях не хочет ввести в заблуждение соискателя и исправляет неточность сразу, как она найдена. Но иногда работодатели пишут ложные сведения преднамеренно, — объяснил «Известиям» коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. — Цели могут быть разные. Например, работодатель не хочет платить сотрудникам рыночную зарплату, скрывает реальный график или объем работы. Если у соискателя какие-либо пункты в предложении вызывают недоверие, необходимо уточнить их при общении с работодателем.

По данным опроса «Работа.ру», 38% опрошенных узнавали о том, что информация в вакансии была ложной, уже в ходе собеседования. 21% респондентов отметили, что изучали отзывы сотрудников о компании, чтобы проверить данные из вакансии. 41% участников исследования рассказали, что узнавали об обмане уже после трудоустройства в компанию.

— Частая история, когда работодатель в объявлении указывает доход (с бонусами и премиями), а соискатель понимает это как фиксированный оклад и потом считает, что его обманули. Является ли это случайностью? Нет, конечно, это лукавство, — говорит руководитель проектов отдел маркетинга КА «Визави Консалт» Юлия Лифанова. — Большие цифры и больше соискателей, а на месту можно уже и «доработать». Но признать информацию о намерениях (а объявление о работе всегда только планы — пока не выставлен офер) ложью — практически нереально.

В свою очередь, заместитель генерального директора Ancor по работе с профессиональным сообществом Татьяна Баскина замечает, что далеко не всегда проблема в недобросовестности работодателя. Ведь порой у самого соискателя возникает ложное ощущения обмана из-за ошибочной интерпретации им информации в объявлении о вакансии от надежного и ответственного работодателя. Прежде чем негодовать и заявлять об обмане, необходимо проверить, всё ли вы правильно поняли.

Работа не волк Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

HR-специалист Московского финансово-юридического университета МФЮА Екатерина Катаева подчеркивает, что ряд работодателей стремятся довольно часто умалчивать про удержание налога, поэтому важно, чтобы соискатель уточнял, какая итоговая сумма будет начислена в качестве зарплаты.

— Что касается объявлений без указания зарплаты, их ни в коем случае не стоит огульно относить к недобросовестным — успокаивает Татьяна Баскина. — Не хотят разглашать эту информацию ни среди своих сотрудников, ни среди конкурентов. Обсуждение уровня вознаграждения в зависимости от опыта кандидата — нормальная практика.

Правила хорошего рекрутинга

Соискателю лучше проявить бдительность уже на этапе мониторинга вакансий. «Сказочные» варианты с зарплатой выше рыночной, необременительными обязанностями, хорошей атмосферой и т. д. надо проверять особенно тщательно, объясняет генеральный директор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина.

— Например, на сайтах с отзывами о работодателях, либо изучить информацию о бизнесе, которую можно найти в открытых источниках, — говорит Ирина Никулина. — Также полезно почитать отзывы, узнать о ценностях компании, что для компании важно, что не важно. Например опоздания, дресс-код, график работы и т. д. На собеседовании нужно задавать больше вопросов, сопоставлять и анализировать полученную информацию.

Работа не волк Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Примеры грамотных вопросов: В связи с чем открыта вакансия? Как будет проходить процесс моего выхода на работу, адаптация? Можно ли посмотреть рабочее место? Как выплачивается заработная плата, как рассчитываются премиальные?

— Самый надежный способ уберечь себя от обмана со стороны работодателя — оформить свои рабочие отношения с компанией через официальный трудовой договор, — говорит старший менеджер по развитию бизнеса Coleman Services Екатерина Панова. — Перед подписанием его следует тщательно изучить на предмет того, чтобы все важные для вас договоренности с работодателем были в нем учтены и зафиксированы. Если кандидат трудоустроился в компанию и ему пообещали часть заработной платы выплачивать в виде премии, но не зафиксировали это в трудовом договоре, то человек изначально должен понимать, что идет на риск.

По ее словам, при подписании трудового договора нередко единственное, что волнует будущего работника в документе, — это раздел об оплате труда. Однако такое легкомыслие может впоследствии дорого стоить. Екатерина Панова настоятельно рекомендует внимательно изучить и другие положения трудового договора. Дело в том, что предварительные договоренности об условиях работы, которые обсуждались с работодателем на собеседовании, могут по-разному быть отражены в тексте трудового договора. Или, например, на собеседовании обсуждалась ваша квалификация, при этом без внимания остались вопросы режима рабочего времени и трудовых обязанностей.

— Именно поэтому, в трудовом договоре необходимо подробно закрепить все условия трудовых отношений между работником и работодателем, чтобы впоследствии избежать споров и недопонимания, — говорит Екатерина Панова. — Некоторые условия трудового договора, на которые, по нашему мнению, стоит обратить внимание до его подписания: срок трудового договора, испытательный срок, характер работы.

Если объявленные условия не соблюдаются в компании, то с большой вероятностью будет отклонено предложение официального офера (трудового договора), что говорит о непорядочности приглашающей стороны и должно насторожить работника в выборе данной компании, указывает директор по персоналу SBS Consulting Анастасия Усанова.

Работа не волк Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Рекомендую помимо внимательно изучения сайта компании зайти на социальные страницы, изучить, чем живет компания и о чем пишут сотрудники, — говорит Анастасия Усанова. — На любом сайте работодателя так или иначе упоминаются фамилии руководства и ведущих сотрудников, а профили в соцсетях расскажут о том, как сами сотрудники реагируют на компанию, делятся ли своими профессиональными успехами, говорят ли о рабочей жизни.

Как правило, в компаниях с хорошей атмосферой есть коллективные фото с корпоративных мероприятий, отмечают успехи команды, делятся достижениями работников, а это многое говорит о порядочности руководства и здоровом коллективе, а значит, и предложенные условия будут выполнены, заключила Анастасия Усанова.