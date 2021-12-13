Исследование показало главные тенденции на рынке труда РФ в 2021 году

Основная тенденция на рынке труда в 2021 году в России — его выравнивание и постепенный возврат к показателям доковидных 2018–2019 годов. Об этом свидетельствуют данные «Исследования рынка труда России в 2021 году» международной рекрутинговой компании Hays.

Больше половины (56%) компаний рассказали об увеличении доходов своих сотрудников — это больше, чем в 2020-м (48%), но меньше, чем в 2019-м (74%). В большинстве случаев (46%) повышение составило 5–10%, у профессионалов из 8% компаний доходы выросли на 11–20%, и 2% работодателей заявили о росте доходов сотрудников более чем на 21%. Среди основных причин роста доходов — увеличение окладной (80%) или премиальной (32%) части.

Еще 37% работодателей смогли сохранить сотрудникам доходы на уровне прежнего года. В 2020-м и 2019 годах таких было 42% и 25% соответственно. Снизились доходы у специалистов только в 7% компаний.

Половина работодателей отметили увеличение штата. В подавляющем большинстве случаев (45%) зафиксирован рост численности сотрудников в пределах 25%. Сократили штат 16% компаний (почти везде сокращение не превысило 25%), а 30% сохранили его на прежнем уровне, ограничившись только набором сотрудников на замену ушедшим.

Сами специалисты о динамике собственных доходов говорят несколько иначе, но общая картина примерно та же.

О росте доходов говорят 52% опрошенных сотрудников, на 5–10% выросли доходы у 29% опрошенных, на 11–20% — у 11% и более чем на 21% — у 12%. В 2020-м о таком росте сообщили соответственно 16%, 8% и 6% респондентов. В основном причиной роста доходов профессионалы называют повышение окладной части (44%), смену места работы (28%) и повышение премиальной части (20%).

Немало профессионалов отмечают, что не против смены работы. Так, в этом году 33% активно искали работу, 12% — подработку, а 23% и сейчас находятся в неактивном поиске работы. 56% всерьез рассматривают возможность смены работы в обозримом будущем (в течение года). Наиболее частые причины — недостаточное

финансовое вознаграждение (55%), отсутствие перспектив карьерного роста (43%) или профессионального развития (32%).

Больше половины работодателей (60%) сообщили, что планируют увеличить доход своим сотрудникам, рост доходов специалистов на 5–10% прогнозируют в 50% компаний, на 11–20% — в 8%, более чем на 21% — в 2%.

Работодатели прогнозируют рост дохода более чем на 21% представителям следующих индустрий: ИТ — 23% респондентов; фармацевтика — 15%; строительство и девелопмент — 15% респондентов.

Сохранить доходы персонала планируют 37% руководителей, а сократить — только 3% (год назад было соответственно 48% и 9%).

Увеличить штат собираются 48% работодателей, набирать персонал только на замену — 39%, заморозить все текущие проекты по найму новых сотрудников — 7%, сократить численность персонала — 5%.

«Большинство отраслей нуждается в квалифицированных кадрах. Развитие онлайн-процессов во время пандемии привело к росту компаний, связанных с Digital, доставкой. У этих направлений и индустрий наблюдается очень сильная потребность в персонале, что в том числе приводит к росту зарплат. В 2022 году мы ожидаем, что тенденция сохранится — во многих отраслях, особенно в IT и Digital, рынок будет кандидатским и рост зарплат продолжится», — отметила директор практик Legal, HR, Office Support, Financial Institutions и Accountancy & Finance международной рекрутинговой компании Hays Анна Михеева.

Ранее, 3 ноября, были опубликованы результаты исследования сервиса «Работа.ру», согласно которому 72% опрошенных россиян предпочитают работу в дистанционном формате.

К плюсам дистанционной работы опрошенные отнесли экономию времени на дорогу, а также денег на транспорт и еду, возможность распоряжаться своим временем и проводить больше часов с близкими.