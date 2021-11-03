Более 70% опрошенных россиян хотят работать дистанционно

Большинство опрошенных россиян (72%) предпочитают работу в дистанционном формате. Это следует из данных исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Результаты опроса 3 ноября опубликовал РБК.

Отмечается, что 12% респондентов уже работают удаленно, а 16% — не хотели бы трудиться из дома.

К плюсам дистанционной работы опрошенные отнесли: экономию времени на дорогу, а также денег на транспорт и еду, возможность распоряжаться своим временем и проводить больше часов с близкими.

Противники удаленки объясняют свое решение неподходящей профессией, отсутствием живого общения с коллегами, а также смешиванием работы и личной жизни.



Ранее в этот же день Минтруд РФ назвал лидирующие по удаленке регионы. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области.

Внесение изменений в Трудовой кодекс с 1 января нынешнего года позволило упорядочить взаимодействие работодателей и сотрудников в ситуации пандемии, когда работодатель имеет право отправлять людей на удаленку, отметили в Госдуме. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) также подчеркнули, что благодаря поправкам в законодательстве люди на удаленке стали более защищенными.

В декабре президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, регламентирующий особенности дистанционной работы. Проект разрабатывала группа депутатов и сенаторов при участии председателей Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Документ вводит три ключевых понятия. Первое — дистанционная (удаленная) работа. Второе — временная дистанционная (удаленная) работа. Третье — комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.