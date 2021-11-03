Прямой эфир
Общество
В Иркутской области ужесточили меры против распространения коронавируса
Общество
Побывавший в Киеве рейс Wizz Air прибыл в Москву из Будапешта
Мир
Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго
Мир
Экс-замглавы ВСУ призвал Киев готовиться к объявлению военного положения
Армия
Закупки ФСО и Росгвардии засекретят с 2022 года
Происшествия
На вечеринке в стиле «Игры в кальмара» в Панаме погибли восемь человек
Общество
Научный руководитель ВШЭ Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве
Общество
Все перенаправленные в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву
Экономика
Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции
Мир
В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19 на дрожжах

Более 70% опрошенных россиян хотят работать дистанционно

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство опрошенных россиян (72%) предпочитают работу в дистанционном формате. Это следует из данных исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Результаты опроса 3 ноября опубликовал РБК.

Под крышей дома моего: готовы ли россияне к «гибридному» труду
Возможность удаленной работы по-прежнему безразлична молодежи

Отмечается, что 12% респондентов уже работают удаленно, а 16% — не хотели бы трудиться из дома.

К плюсам дистанционной работы опрошенные отнесли: экономию времени на дорогу, а также денег на транспорт и еду, возможность распоряжаться своим временем и проводить больше часов с близкими.

Противники удаленки объясняют свое решение неподходящей профессией, отсутствием живого общения с коллегами, а также смешиванием работы и личной жизни.

Ранее в этот же день Минтруд РФ назвал лидирующие по удаленке регионы. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области.

Внесение изменений в Трудовой кодекс с 1 января нынешнего года позволило упорядочить взаимодействие работодателей и сотрудников в ситуации пандемии, когда работодатель имеет право отправлять людей на удаленку, отметили в Госдуме. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) также подчеркнули, что благодаря поправкам в законодательстве люди на удаленке стали более защищенными.

В декабре президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, регламентирующий особенности дистанционной работы. Проект разрабатывала группа депутатов и сенаторов при участии председателей Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Документ вводит три ключевых понятия. Первое — дистанционная (удаленная) работа. Второе — временная дистанционная (удаленная) работа. Третье — комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021