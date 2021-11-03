Минтруд назвал лидирующие по удаленке регионы

Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области стали регионами, в которых больше всего распространен удаленный режим работы, рассказали «Известиям» в Минтруде.

В ведомстве также добавили, ссылаясь на данные оперативного мониторинга портала «Работа в России», что в режиме удаленной занятости трудятся около 5% работников, и данный показатель практически не меняется на протяжении длительного времени. Это примерно 3 млн россиян, как недавно сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Удаленный режим работы наиболее активно используется в финансовых и образовательных организациях, в сфере компьютерного и программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологиях и связи», — отметили в Минтруде.

Внесение изменений в Трудовой кодекс с 1 января нынешнего года позволило упорядочить взаимодействие работодателей и сотрудников в ситуации пандемии, когда работодатель имеет право отправлять людей на удаленку, отметили в Госдуме. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) также подчеркнули, что благодаря поправкам в законодательстве люди на удаленке стали более защищенными.

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