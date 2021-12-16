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Глава ЦСР спрогнозировал уровень инфляции в 2022 году в России

Глава ЦСР Онищенко спрогнозировал уровень инфляции в 2022 году в России
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В 2022 году в России годовая инфляция при благоприятных условиях достигнет 5–6%, она не вернется к показателю в 4%, заложенному в официальных прогнозах Центробанка и Минэкономразвития. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко на встрече с журналистами.

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По его мнению, по итогам следующего года инфляция будет находиться на уровне, который существенно превышает таргет Банка России.

«Конечно, могут быть шоки, которые этому могут препятствовать. Это при хорошем раскладе», — добавил он.

Ранее в четверг пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин делает всё возможное, чтобы вернуть показатели инфляции к запланированным ожиданиям. По его словам, происходит давление и внешних, и внутренних факторов, и оно не ослабевает.

8 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что темпы роста инфляции к концу текущего года превысят 8%. Темпы роста цен превысят как официальный прогноз Минэкономразвития — 7,4%, так и ожидания Банка России — 7,4–7,9%, уточнил он.

За день до этого на совещании по экономическим вопросам Путин заявил, что главная проблема российской экономики и жителей страны на сегодня кроется в росте инфляции, которая на конец ноября составила 8,4%. Он подчеркнул, что в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к уровню в 4%.

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