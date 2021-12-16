В Кремле прокомментировали рост инфляционных ожиданий в России

Президент России Владимир Путин делает всё возможное, чтобы вернуть показатели инфляции к запланированным ожиданиям. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем, собственно, кабмин и занимается. Инфляция высокая, и установка президента — делать всё возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее», — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что происходит давление и внешних, и внутренних факторов, и оно не ослабевает.

«И это давление в мировой экономике также ощущается, не менее, а может быть даже где-то еще более сильно», — сказал Песков.

8 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что темпы роста инфляции к концу текущего года превысят 8%. Он пояснил, что таким образом темпы роста цен превысят как официальный прогноз Минэкономразвития — 7,4%, так и ожидания Банка России — 7,4–7,9%.

Кроме того, он указал на то, что мировая инфляция продолжает разгоняться и темпы роста цен увеличиваются почти во всех странах.

Ранее в этот же день ЦБ обнародовал бюллетень «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования, в котором говорится, что рост потребительских цен в России в ноябре с учетом сезонности замедлился, но остался высоким.

В регуляторе добавили, что проводимая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка ограничит избыточный рост спроса, а постепенная ликвидация логистических проблем и расширение производства постепенно увеличат предложение товаров и услуг в течение 2022 года.

7 декабря Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что главная проблема российской экономики и жителей страны на сегодня кроется в росте инфляции, которая на конец ноября составила 8,4%. Он подчеркнул, что в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к уровню в 4%. Президент отметил, что в данный момент правительство предпринимает «энергичные меры».