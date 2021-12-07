Президент РФ заявил о необходимости вернуть инфляцию к 4% в 2022 году

Основная проблема российской экономики и жителей страны на сегодня — рост инфляции, в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к уровню в 4%. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что рост цен носит глобальный характер.

«Его основные причины — это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран развитых экономик. С учетом этого нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции, и основной акцент все-таки прошу сделать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке, в первую очередь это касается продовольственных товаров», — подчеркнул президент.

По словам Путина, в данный момент правительство предпринимает «энергичные меры».

«Надеюсь, они будут эффективными так же, как удавалось это делать по некоторым другим направлениям в предыдущее время. Имею в виду в том числе, что в 2022 году должно существенно увеличиться производство и поставка мяса, сахара, овощей», — заявил он.

Днем ранее «Известия», проанализировав данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь, выяснили, что стоимость самых популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — за год существенно выросла. Картофель подорожал на почти 80%, морковь и свекла — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%, селедка — на 11%. Минимальный рост в 9% был у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы.

До этого, 3 декабря, в Минэкономразвития сообщили «Известиям», что главными факторами ускорения роста цен в последние месяцы стали ускорение мировой инфляции и ограниченное предложение некоторых товаров на внутреннем рынке. В ведомстве подчеркнули, что для сдерживания инфляции и насыщения рынка необходимой продукцией правительство реализует комплекс мер — субсидии, льготные кредиты, экспортные квоты и пошлины. В Минэке считают, что динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет в первую очередь зависеть «от масштаба влияния внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок, ситуации на ключевых сырьевых рынках».

За день до этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент и правительство работают, чтобы амортизировать ситуацию и не допустить резких скачков цен. По словам Пескова, вопрос о ценах на продукты постоянно находится в их повестке дня.