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В Минэкономразвития заявили об ожидании инфляции выше 8% по итогам года

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Темпы роста инфляции к концу текущего года превысят 8%. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в среду, 8 декабря.

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«Понятно, что по итогам 2021 года инфляция будет в диапазоне «8% плюс». Говорить о конкретных цифрах не хочу, так как скоро будут итоги года и всё станет понятно», — заявил министр.

Решетников пояснил, что таким образом темпы роста цен превысят как официальный прогноз Минэкономразвития — 7,4%, так и ожидания Банка России — 7,4–7,9%.

«Понимая это, в сентябре-октябре были приняты решения об индексации пособий по фактической инфляции и защиты населения от дополнительного роста цен», — констатировал глава ведомства.

Он пояснил, что причиной всплеска инфляции в ноябре стало подорожание туристических услуг. Кроме того, он указал на то, что мировая инфляция продолжает разгоняться, и темпы инроста цен увеличиваются почти во всех странах.

Ранее в этот же день ЦБ обнародовал бюллетень «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования, в котором говорится, что рост потребительских цен в России в ноябре с учетом сезонности замедлился, но остался высоким. В регуляторе добавили, что проводимая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка ограничит избыточный рост спроса, а постепенная ликвидация логистических проблем и расширение производства постепенно увеличат предложение товаров и услуг в течение 2022 года.

Аналитики ЦБ ожидают, что усиление эффекта от нормализации бюджетной и ужесточения денежно-кредитной политики приведет к снижению инфляционного давления и замедлению инфляции до 4,0–4,5% к концу следующего года.

Накануне президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что главная проблема российской экономики и жителей страны на сегодня кроется в росте инфляции, которая на конец ноября составила 8,4%. Он подчеркнул, что в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к уровню в 4%. Президент отметил, что в данный момент правительство предпринимает «энергичные меры».

3 декабря в Минэкономразвития сообщили «Известиям», что главными факторами роста цен в последние месяцы стали ускорение мировой инфляции и ограниченное предложение некоторых товаров на внутреннем рынке. Там считают, что динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет в первую очередь зависеть «от масштаба влияния внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок, ситуации на ключевых сырьевых рынках».

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