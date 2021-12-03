Прямой эфир
Общество
Усталость и слабость назвали симптомами штамма-​​​​​«Омикрон»
Общество
Адвокаты фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» обжаловали их арест
Мир
Китай не увидел сдерживающих факторов для сотрудничества с Россией
Общество
Жители Кузбасса почтили память погибших на шахте «Листвяжная»
Общество
Протокол составили на депутата в Асбесте из-за отсутствия QR-кода
Общество
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
Общество
Адвокат рассказал об оставленных наследникам долгах Градского
Общество
Прокуратура Якутии начала проверку по факту отравления 10 человек
Мир
Экс-советник конгресса США заявил о добровольном отказе Украины от Крыма
Экономика
Одежда и обувь подорожали в 2021 году на 10–15%

В Минэке назвали причины ускорения инфляции и условия ее стабилизации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ускорение мировой инфляции и ограниченное предложение некоторых товаров на внутреннем рынке стали главными факторами ускорения роста цен в последние месяцы. Об этом «Известиям» заявили в Минэкономразвития. Динамика инфляции будет зависеть прежде всего от сроков стабилизации цен на энергоресурсы в Европе, стоимости перевозок и ситуации на сырьевых рынках, оценили в министерстве.

Пункт и значение: по итогам года инфляции прописали рост выше 8%
Удастся ли вдвое замедлить ее в 2022-м

«Основные факторы инфляции в последние месяцы носят немонетарный характер — это ускорение мировой инфляции, а также ограниченное предложение отдельных товаров на внутреннем рынке», — сообщили в пресс-службе Минэка в ответ на запрос «Известий».

В ведомстве подчеркнули, что для сдерживания инфляции и насыщения рынка необходимой продукцией правительство реализует комплекс мер — субсидии, льготные кредиты, экспортные квоты и пошлины. Эти меры дополняют инструменты денежно-кредитной политики ЦБ, отметили в Минэке. Там указали на эффективность госрегулирования цен на ряд продовольственных товаров.

«Отдельно стоит отметить долгосрочные демпферные механизмы (по зерновым и подсолнечному маслу), которые уже в значительной степени позволили снизить зависимость цен внутри РФ от мировых», — подчеркнули в министерстве.

В Минэке считают, что динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет в первую очередь зависеть «от масштаба влияния внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок, ситуации на ключевых сырьевых рынках».

Ранее «Известия» со ссылкой на аналитиков писали о высокой вероятности инфляции выше 8% по итогам 2021 года. При этом эксперты называют нереалистичным ее возвращение к целевому показателю в 4% в следующем году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021