В Минэке назвали причины ускорения инфляции и условия ее стабилизации

Ускорение мировой инфляции и ограниченное предложение некоторых товаров на внутреннем рынке стали главными факторами ускорения роста цен в последние месяцы. Об этом «Известиям» заявили в Минэкономразвития. Динамика инфляции будет зависеть прежде всего от сроков стабилизации цен на энергоресурсы в Европе, стоимости перевозок и ситуации на сырьевых рынках, оценили в министерстве.

«Основные факторы инфляции в последние месяцы носят немонетарный характер — это ускорение мировой инфляции, а также ограниченное предложение отдельных товаров на внутреннем рынке», — сообщили в пресс-службе Минэка в ответ на запрос «Известий».

В ведомстве подчеркнули, что для сдерживания инфляции и насыщения рынка необходимой продукцией правительство реализует комплекс мер — субсидии, льготные кредиты, экспортные квоты и пошлины. Эти меры дополняют инструменты денежно-кредитной политики ЦБ, отметили в Минэке. Там указали на эффективность госрегулирования цен на ряд продовольственных товаров.

«Отдельно стоит отметить долгосрочные демпферные механизмы (по зерновым и подсолнечному маслу), которые уже в значительной степени позволили снизить зависимость цен внутри РФ от мировых», — подчеркнули в министерстве.

В Минэке считают, что динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет в первую очередь зависеть «от масштаба влияния внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок, ситуации на ключевых сырьевых рынках».

Ранее «Известия» со ссылкой на аналитиков писали о высокой вероятности инфляции выше 8% по итогам 2021 года. При этом эксперты называют нереалистичным ее возвращение к целевому показателю в 4% в следующем году.