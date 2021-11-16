Украинский суд вызвал Марка Цукерберга на заседание 2 декабря

Коростенский суд Житомирской области (Украина) принял решение привлечь Марка Цукерберга — владельца компании Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, соответчиком по иску мэра города Овруч Ивана Коруда о защите чести и достоинства. Об этом 16 ноября сообщает украинское издание «Главком».

«Суд постановил привлечь владельца Facebook, резидента Соединенных Штатов Америки Марка Цукерберга к участию в качестве соответчика в деле по иску Ивана Коруда к Алексею Кравчуку о защите чести, достоинства и деловой репутации должностного лица», — сказано в опубликованном изданием решении суда.

Уточняется, что подготовительное заседание по данному делу назначено на 2 декабря.

25 июля 2019 года мэр Овруча Иван Коруд подал иск в суд на основателя районной ячейки политической партии «Свобода» Алексея Кравчука, потребовав признать распространенные им в Facebook обвинения в коррупции недостоверной информацией, унижающей честь и достоинство. Кроме того, истец потребовал удалить указанные сведения и опровергнуть их, разместив в социальной сети соответствующий текст решения суда.

Ранее, 20 октября, сообщалось, что генпрокурор американского округа Колумбия Карл Рейсин привлек главу Facebook Марка Цукерберга ответчиком по иску к компании из-за скандала с утечкой данных пользователей. По его словам, расследование показало, что Цукерберг лично участвовал в принятии решений, связанных с неспособностью компании защитить конфиденциальность данных пользователей.