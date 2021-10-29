Расширение вселенной: почему Facebook стал Meta
Марк Цукерберг, глава компании Facebook Inc., владеющей одноименной социальной сетью, сервисами Instagram, WhatsApp и рядом других, заявил о смене ее названия. Теперь компания будет называться Meta. Для чего это было сделано, чем будет заниматься новая структура и чего ждать пользователям — в материале «Известий».
Зачем поменяли название компании
Основатель компании Марк Цукерберг презентовал новый продукт — Metaverse, или метавселенную, и смена названия, пояснил он, нужна для того, чтобы пользователи воспринимали Facebook именно как разработчика метавселенной. Название Facebook, по его словам, больше не отражает то, чем занимается компания.
— Пришло время создать новый бренд, который объединит в себе все, что мы делаем. Он отражает нашу сущность и то, что мы хотим построить, – заявил он. — Наша миссия остается прежней — мы объединяем людей. Наши приложения и внутренние бренды остаются прежними. И мы по-прежнему компания, которая создает технологии, отталкиваясь от человеческих потребностей.
Официальная страница Facebook в социальной сети 29 октября была переименована после ребрендинга компании, сменившей название на Meta.
Что будет с Instagram и WhatsApp
Помимо соцсети Facebook, компании принадлежит Instagram и мессенджер WhatsApp. Все эти популярные сервисы пока продолжат работать под прежними названиями. Переименование касается только компании, которая владеет ими.
Чем будет заниматься Meta
Метавселенная, по замыслу разработчиков, станет не просто сайтом, где люди общаются и добавляют друг друга в друзья, она объединит в себе все существующие цифровые технологии, в том числе, VR и AR — виртуальной и дополненной реальности.
Разработка метавселенной, как предполагает Цукерберг, займет 5-10 лет. По его прогнозам, к концу этого десятилетия аудитория нового цифрового мира, где люди будут не только общаться, но и работать, развлекаться, создавать свой контент и просто жить, достигнет 1 миллиарда пользователей. Он подчеркнул, что после ребрендинга продолжит управлять объединенной компанией Meta.
Чего ждать пользователям
Глава Meta обещает дать всем желающим бесплатный доступ в свою вселенную. Там пользователь сможет создать аватар по своему реальному образу, выбрать понравившуюся одежду, поменять прическу, сделать татуировку и разными другими способами проапгрейдить свою внешность. Также можно будет появиться в метавселенной в виде любого другого существа — животного, робота, выдуманного персонажа. Жить ему предстоит в виртуальном доме, который можно обставить так же, как реальный или создать себе новое жилое пространство по своему вкусу, не имеющее аналогов в реальном мире.
В настоящее время компания работает над тем, чтобы можно было помещать реальные объекты в метавселенную, а виртуальные — в реальность. Ожидается, что они будут представлять собой голограммы, с которыми можно взаимодействовать. Управлять собой во время нахождения в метавселенной можно будет не только с помощью рук и голоса. Разработчики обещают, что там можно будет создавать сообщения силой мысли.
Также Цукерберг обещает, что в образовательных целях можно будет перемещаться в разные места и эпохи, удаленно играть в командные спортивные игры, ходить в офис и общаться с сотрудниками так, как будто все находятся в одном помещении, тренироваться в любом спортивном зале или пригласить виртуального тренера к себе домой, покупать и продавать реальные и виртуальные предметы. На все это, естественно, потребуются финансы, поэтому создается система, в которой пользователи смогут зарабатывать.
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг во время презентации Meta
Насколько реально появление метавселенной
Эксперты отмечают, что разговоры о создании метавселенной ходят давно, многие уже работают над реализацией этой идеи, однако до этого еще далеко. А проведенная Цукербергом презентация — это только прогноз того, как могут развиваться технологии дополненной и виртуальной реальности, если попытаться их объединить.
Однако скорой революции в этой сфере не произойдет — основными потребителями такого сервиса могут стать молодые люди, а необходимые для существования в метавселенной устройства слишком дороги и не обладают надлежащим качеством. Цукерберг же, считают специалисты, решил зафиксировать себя в качестве первооткрывателя, а свою разработку в качестве основы для создания такой системы.
В американских соцсетях новую компанию уже сравнивают с предприятием по продаже бумаги из сериала «Офис», которая придумала собственную систему с логотипом в виде ленты Мёбиуса и девизом «бесконечная бумага в безбумажном мире».
Что думают люди о причине ребрендинга
Некоторые аналитики полагают, что с помощью ребрендинга Цукерберг пытается дистанцироваться от скандалов, которые в последнее время преследовали его компанию и его лично.
Интернет-платформа, рыночная капитализация которой приближается к триллиону долларов, уже не первый год подвергается масштабной критике, к которой подключился конгресс США и ведущие американские СМИ. Соцсеть обвиняют в недостаточных усилиях по борьбе с политической дезинформацией, цензурировании консервативного контента, соблазнении детей и пропаганде насилия, а также во многих других грехах.
Вывеска у штаб-квартиры Meta, ранее известной как Facebook
Из последнего — главу Facebook и его жену Присциллу Чан обвинили в сексуальных домогательствах и дискриминации два человека, которые работали на них. Девушка по имени Миа Кинг, которая трудилась в службе безопасности, заявила, что получала в свой адрес язвительные замечания, связанные с ее половой принадлежностью, цветом кожи и размером груди, кроме того, ей якобы недоплачивали за переработки. Мужчина, который предпочел скрыться за вымышленным именем Джон Доу, управлявший домашним хозяйством, утверждает, что подвергался насмешкам из-за своей сексуальной ориентации и домогательствам и никогда не получал оплату за переработки, которые приводили к ухудшению его физического состояния.