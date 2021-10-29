 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Глава OMV рассказал о заполнении газом второй нитки СП-2 до конца года
Мир
В Кремле прокомментировали заявление США о притеснении СМИ в России
Мир
Песков рассказал об ожиданиях Москвы от саммита G20
Общество
Блокпосты для проверки QR-кодов начали устанавливать на въезде в Севастополь
Общество
В оперштабе рассказали о росте коллективного иммунитета в России
Мир
Украина начала поставлять газ Молдавии
Общество
В Кремле оценили слова председателя КС об ограничениях в пандемию
Мир
Политолог оценил заявление Пентагона о военной мощи Китая
Общество
В Минздраве рассказали о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию женщин
Интернет
Глава Avast в России и СНГ дал рекомендации по кибербезопасности
/

Расширение вселенной: почему Facebook стал Meta

Пользователям пообещали окончательное переселение в виртуальный мир
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Главный слайд
Начало статьи
Расширение вселенной: почему Facebook стал Meta
2021-10-29 12:46:22">
2021-10-29 12:46:22
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Марк Цукерберг, глава компании Facebook Inc., владеющей одноименной социальной сетью, сервисами Instagram, WhatsApp и рядом других, заявил о смене ее названия. Теперь компания будет называться Meta. Для чего это было сделано, чем будет заниматься новая структура и чего ждать пользователям — в материале «Известий».

Зачем поменяли название компании

Основатель компании Марк Цукерберг презентовал новый продукт — Metaverse, или метавселенную, и смена названия, пояснил он, нужна для того, чтобы пользователи воспринимали Facebook именно как разработчика метавселенной. Название Facebook, по его словам, больше не отражает то, чем занимается компания.

— Пришло время создать новый бренд, который объединит в себе все, что мы делаем. Он отражает нашу сущность и то, что мы хотим построить, – заявил он. — Наша миссия остается прежней — мы объединяем людей. Наши приложения и внутренние бренды остаются прежними. И мы по-прежнему компания, которая создает технологии, отталкиваясь от человеческих потребностей.

Официальная страница Facebook в социальной сети 29 октября была переименована после ребрендинга компании, сменившей название на Meta.

Что будет с Instagram и WhatsApp

Помимо соцсети Facebook, компании принадлежит Instagram и мессенджер WhatsApp. Все эти популярные сервисы пока продолжат работать под прежними названиями. Переименование касается только компании, которая владеет ими.

Расширение вселенной
компания
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Чем будет заниматься Meta

Метавселенная, по замыслу разработчиков, станет не просто сайтом, где люди общаются и добавляют друг друга в друзья, она объединит в себе все существующие цифровые технологии, в том числе, VR и AR — виртуальной и дополненной реальности.

Разработка метавселенной, как предполагает Цукерберг, займет 5-10 лет. По его прогнозам, к концу этого десятилетия аудитория нового цифрового мира, где люди будут не только общаться, но и работать, развлекаться, создавать свой контент и просто жить, достигнет 1 миллиарда пользователей. Он подчеркнул, что после ребрендинга продолжит управлять объединенной компанией Meta.

Чего ждать пользователям

Глава Meta обещает дать всем желающим бесплатный доступ в свою вселенную. Там пользователь сможет создать аватар по своему реальному образу, выбрать понравившуюся одежду, поменять прическу, сделать татуировку и разными другими способами проапгрейдить свою внешность. Также можно будет появиться в метавселенной в виде любого другого существа — животного, робота, выдуманного персонажа. Жить ему предстоит в виртуальном доме, который можно обставить так же, как реальный или создать себе новое жилое пространство по своему вкусу, не имеющее аналогов в реальном мире.

В настоящее время компания работает над тем, чтобы можно было помещать реальные объекты в метавселенную, а виртуальные — в реальность. Ожидается, что они будут представлять собой голограммы, с которыми можно взаимодействовать. Управлять собой во время нахождения в метавселенной можно будет не только с помощью рук и голоса. Разработчики обещают, что там можно будет создавать сообщения силой мысли.

Также Цукерберг обещает, что в образовательных целях можно будет перемещаться в разные места и эпохи, удаленно играть в командные спортивные игры, ходить в офис и общаться с сотрудниками так, как будто все находятся в одном помещении, тренироваться в любом спортивном зале или пригласить виртуального тренера к себе домой, покупать и продавать реальные и виртуальные предметы. На все это, естественно, потребуются финансы, поэтому создается система, в которой пользователи смогут зарабатывать.

Расширение вселенной
Цукерберг

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг во время презентации Meta

Фото: REUTERS/Facebook

Насколько реально появление метавселенной

Эксперты отмечают, что разговоры о создании метавселенной ходят давно, многие уже работают над реализацией этой идеи, однако до этого еще далеко. А проведенная Цукербергом презентация — это только прогноз того, как могут развиваться технологии дополненной и виртуальной реальности, если попытаться их объединить.

Однако скорой революции в этой сфере не произойдет — основными потребителями такого сервиса могут стать молодые люди, а необходимые для существования в метавселенной устройства слишком дороги и не обладают надлежащим качеством. Цукерберг же, считают специалисты, решил зафиксировать себя в качестве первооткрывателя, а свою разработку в качестве основы для создания такой системы.

В американских соцсетях новую компанию уже сравнивают с предприятием по продаже бумаги из сериала «Офис», которая придумала собственную систему с логотипом в виде ленты Мёбиуса и девизом «бесконечная бумага в безбумажном мире».

Что думают люди о причине ребрендинга

Некоторые аналитики полагают, что с помощью ребрендинга Цукерберг пытается дистанцироваться от скандалов, которые в последнее время преследовали его компанию и его лично.

Интернет-платформа, рыночная капитализация которой приближается к триллиону долларов, уже не первый год подвергается масштабной критике, к которой подключился конгресс США и ведущие американские СМИ. Соцсеть обвиняют в недостаточных усилиях по борьбе с политической дезинформацией, цензурировании консервативного контента, соблазнении детей и пропаганде насилия, а также во многих других грехах.

Расширение вселенной
вывеска

Вывеска у штаб-квартиры Meta, ранее известной как Facebook

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Из последнего — главу Facebook и его жену Присциллу Чан обвинили в сексуальных домогательствах и дискриминации два человека, которые работали на них. Девушка по имени Миа Кинг, которая трудилась в службе безопасности, заявила, что получала в свой адрес язвительные замечания, связанные с ее половой принадлежностью, цветом кожи и размером груди, кроме того, ей якобы недоплачивали за переработки. Мужчина, который предпочел скрыться за вымышленным именем Джон Доу, управлявший домашним хозяйством, утверждает, что подвергался насмешкам из-за своей сексуальной ориентации и домогательствам и никогда не получал оплату за переработки, которые приводили к ухудшению его физического состояния.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021