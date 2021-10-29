Расширение вселенной: почему Facebook стал Meta

Марк Цукерберг, глава компании Facebook Inc., владеющей одноименной социальной сетью, сервисами Instagram, WhatsApp и рядом других, заявил о смене ее названия. Теперь компания будет называться Meta. Для чего это было сделано, чем будет заниматься новая структура и чего ждать пользователям — в материале «Известий».

Зачем поменяли название компании

Основатель компании Марк Цукерберг презентовал новый продукт — Metaverse, или метавселенную, и смена названия, пояснил он, нужна для того, чтобы пользователи воспринимали Facebook именно как разработчика метавселенной . Название Facebook, по его словам, больше не отражает то, чем занимается компания.

— Пришло время создать новый бренд, который объединит в себе все, что мы делаем. Он отражает нашу сущность и то, что мы хотим построить, – заявил он. — Наша миссия остается прежней — мы объединяем людей. Наши приложения и внутренние бренды остаются прежними. И мы по-прежнему компания, которая создает технологии, отталкиваясь от человеческих потребностей.

Официальная страница Facebook в социальной сети 29 октября была переименована после ребрендинга компании, сменившей название на Meta.

Что будет с Instagram и WhatsApp

Помимо соцсети Facebook, компании принадлежит Instagram и мессенджер WhatsApp. Все эти популярные сервисы пока продолжат работать под прежними названиями. Переименование касается только компании, которая владеет ими.

Расширение вселенной Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Чем будет заниматься Meta

Метавселенная, по замыслу разработчиков, станет не просто сайтом, где люди общаются и добавляют друг друга в друзья, она объединит в себе все существующие цифровые технологии, в том числе, VR и AR — виртуальной и дополненной реальности.

Разработка метавселенной, как предполагает Цукерберг, займет 5-10 лет . По его прогнозам, к концу этого десятилетия аудитория нового цифрового мира, где люди будут не только общаться, но и работать, развлекаться, создавать свой контент и просто жить, достигнет 1 миллиарда пользователей. Он подчеркнул, что после ребрендинга продолжит управлять объединенной компанией Meta.

Чего ждать пользователям

Глава Meta обещает дать всем желающим бесплатный доступ в свою вселенную. Там пользователь сможет создать аватар по своему реальному образу , выбрать понравившуюся одежду, поменять прическу, сделать татуировку и разными другими способами проапгрейдить свою внешность. Также можно будет появиться в метавселенной в виде любого другого существа — животного, робота, выдуманного персонажа. Жить ему предстоит в виртуальном доме, который можно обставить так же, как реальный или создать себе новое жилое пространство по своему вкусу, не имеющее аналогов в реальном мире.

В настоящее время компания работает над тем, чтобы можно было помещать реальные объекты в метавселенную, а виртуальные — в реальность. Ожидается, что они будут представлять собой голограммы, с которыми можно взаимодействовать. Управлять собой во время нахождения в метавселенной можно будет не только с помощью рук и голоса. Разработчики обещают, что там можно будет создавать сообщения силой мысли.

Также Цукерберг обещает, что в образовательных целях можно будет перемещаться в разные места и эпохи, удаленно играть в командные спортивные игры, ходить в офис и общаться с сотрудниками так, как будто все находятся в одном помещении, тренироваться в любом спортивном зале или пригласить виртуального тренера к себе домой, покупать и продавать реальные и виртуальные предметы. На все это, естественно, потребуются финансы, поэтому создается система, в которой пользователи смогут зарабатывать.

Расширение вселенной Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг во время презентации Meta Фото: REUTERS/Facebook

Насколько реально появление метавселенной

Эксперты отмечают, что разговоры о создании метавселенной ходят давно, многие уже работают над реализацией этой идеи, однако до этого еще далеко. А проведенная Цукербергом презентация — это только прогноз того, как могут развиваться технологии дополненной и виртуальной реальности, если попытаться их объединить.

Однако скорой революции в этой сфере не произойдет — основными потребителями такого сервиса могут стать молодые люди, а необходимые для существования в метавселенной устройства слишком дороги и не обладают надлежащим качеством. Цукерберг же, считают специалисты, решил зафиксировать себя в качестве первооткрывателя, а свою разработку в качестве основы для создания такой системы.

В американских соцсетях новую компанию уже сравнивают с предприятием по продаже бумаги из сериала «Офис», которая придумала собственную систему с логотипом в виде ленты Мёбиуса и девизом «бесконечная бумага в безбумажном мире».

Что думают люди о причине ребрендинга

Некоторые аналитики полагают, что с помощью ребрендинга Цукерберг пытается дистанцироваться от скандалов, которые в последнее время преследовали его компанию и его лично.

Интернет-платформа, рыночная капитализация которой приближается к триллиону долларов, уже не первый год подвергается масштабной критике, к которой подключился конгресс США и ведущие американские СМИ. Соцсеть обвиняют в недостаточных усилиях по борьбе с политической дезинформацией, цензурировании консервативного контента, соблазнении детей и пропаганде насилия, а также во многих других грехах.

Расширение вселенной Вывеска у штаб-квартиры Meta, ранее известной как Facebook Фото: REUTERS/Carlos Barria