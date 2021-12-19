Фондовый рывок: брокеры готовы создать фонд для страхования инвестиций

В России следует страховать вложения граждан в фондовый рынок только от рисков банкротства компании-брокера или от его мошеннических действий. Такое мнение «Известиям» высказали представители крупных брокерских и инвестиционных организаций . Для внедрения подобного механизма необходимо создать специальный фонд за счет средств брокеров, а размер компенсаций ввести по аналогии со вкладами (1,4 млн рублей), полагают профучастники. Эксперты уверены, что внедрение защиты повысит доверие частных лиц к рынку. В ЦБ допускают создание добровольного механизма гарантирования ИИС .

Приемлемая модель

Потенциальная система страхования инвестиций граждан в фондовый рынок может быть распространена только на риски банкротства компании-брокера или его мошеннических действий, отметили профучастники. По словам замглавы «Открытие Брокер» Андрея Салащенко, вопрос защиты вложений граждан обсуждается уже не первый год. На сегодня предлагается модель, в рамках которой за счет средств-взносов брокерских организаций будет создан специальный фонд , подчеркнул он.

— Надо понимать, что страхование будет осуществляться только от рисков несостоятельности профучастника и от потерь клиентом средств в результате недобросовестных, мошеннических действий с его стороны . Мировая практика предполагает именно такую модель страхования, — пояснил Андрей Салащенко. — От реализации рыночного риска, например, от падения индексов защиты не будет.

В Европе и США уже существует подобная практика , отметил руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов. Он уточнил: согласно ее условиям, в случае отзыва лицензии у брокера выплаты клиенту производятся из страхового фонда. По аналогии с развитыми странами должен страховаться не рыночный риск, а остатки денег и бумаг на счетах, согласился директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. По его словам, крайне сложно представить, как можно реализовать защиту от рыночных убытков.

Фондовый рывок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Между тем в «Открытии Брокер» и «Финаме» считают, что пока рано говорить о критериях потенциальной системы страхования, так как точные параметры могут быть определены только в процессе обсуждения между профучастниками и регулятором. В «Сбере» добавили, что подход к защите розничного инвестора должен быть взвешенным, при этом предоставление налоговых льгот от срока держания портфеля кажется также важным его механизмом. При обсуждении предельной суммы возмещения, скорее всего, речь пойдет о сумме, плюс-минус эквивалентной гарантиям по вкладам — 1,4 млн рублей , допустил Андрей Салащенко: в США лимит возмещения составляет $500 тыс., Японии — 10 млн иен, Китае — 100 тыс. юаней + 10% от суммы, превышающей ее .

Впрочем, для создания полноценной системы страхования понадобится три-пять лет , полагает Андрей Салащенко. Нужно, чтобы в фонде накопилось достаточно средств и первый страховой случай не опустошил его , подчеркнул он. При негативном сценарии — исчерпании бюджета — также следует предусмотреть механизмы пополнения фонда. Во многих странах кредитором последней инстанции выступают финансовые власти, резюмировал эксперт.

Донести риски

Клиентам появление дополнительных гарантий даст уверенность в своих действиях и чувство защищенности, а рынку — увеличение количества инвесторов, а, следовательно, и ликвидности , подчеркнул Дмитрий Леснов из «Финама». Внедрение защитного механизма повысит доверие частных лиц к рынку, которые будут чувствовать себя стабильнее и защищеннее, считает руководитель управления координации бизнеса и развития продаж «Атон» Евгений Никитин. По его словам, система страхования должна распространяться как на ценные бумаги, так и на денежные средства инвесторов.

Основным минусом новой системы страхования может стать заблуждение инвестора — непонимание того, что при падении цен купленных им акций или дефолте эмитента облигаций ничего не будет возмещаться , отметил Андрей Салащенко. Крайне важно, чтобы каждый знал, какие риски застрахованы, иначе все позитивные эффекты будут сведены к нулю, пояснил он. Риски в основном могут коснуться мелких брокеров, поскольку реализация этой инициативы влечет за собой увеличение расходов для финансирования компенсационного фонда, считает Дмитрий Леснов. Рост трат может затронуть и самих клиентов, не исключили в «Атоне».

В то же время случаи выплаты компенсации инвесторам, как показывает практика, могут происходить реже, чем в системе страхования депозитов , уверены эксперты. Они аргументируют это нечастыми историями банкротств брокеров за последние 10 лет.

Фондовый рывок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Идея законодательно закрепленного защитного механизма с автоматическими выплатами в пределах 1,4 млн рублей, как и при страховании вкладов, вполне оправданна , отметил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. У частных инвесторов повысится уровень доверия, а конъюнктура рынка изменится, так как граждане начнут дробить свои активы как с депозитами. По мнению руководителя представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергея Григоряна, основная проблема не в том, что инвестиции в ценные бумаги не страхуются, а в том, что граждане в большинстве своем не видят отличий между брокерским счетом и депозитом .

— Необходимо повышать уровень финграмотности населения, чтобы каждый понимал, куда и зачем он вкладывает деньги. Тогда не придется создавать дополнительных страховых систем, что в конечном счете отразится и на кармане розничных инвесторов, поскольку брокеры будут компенсировать страховые взносы повышением комиссий за операции, — уверен он.

Центробанк сейчас не рассматривает вопрос создания обязательной системы страхования инвестиций, осуществляемых через брокера, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора . Там полагают, что компромиссом в этом вопросе может стать добровольный механизм гарантирования ИИС в форме создания компенсационных фондов СРО . Такой подход будет способствовать защите прав частных инвесторов, открывших ИИС у профучастников рынка, и в то же время не будет создавать им излишние обременения.

По данным Центробанка, в III квартале 2021-го численность розничных клиентов на брокерском обслуживании достигла 17,1 млн человек, а стоимость их активов — 7,7 трлн рублей.

В Минфине не ответили на запрос «Известий».