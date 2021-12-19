Фондовый рывок: брокеры готовы создать фонд для страхования инвестиций
В России следует страховать вложения граждан в фондовый рынок только от рисков банкротства компании-брокера или от его мошеннических действий. Такое мнение «Известиям» высказали представители крупных брокерских и инвестиционных организаций. Для внедрения подобного механизма необходимо создать специальный фонд за счет средств брокеров, а размер компенсаций ввести по аналогии со вкладами (1,4 млн рублей), полагают профучастники. Эксперты уверены, что внедрение защиты повысит доверие частных лиц к рынку. В ЦБ допускают создание добровольного механизма гарантирования ИИС.
Приемлемая модель
Потенциальная система страхования инвестиций граждан в фондовый рынок может быть распространена только на риски банкротства компании-брокера или его мошеннических действий, отметили профучастники. По словам замглавы «Открытие Брокер» Андрея Салащенко, вопрос защиты вложений граждан обсуждается уже не первый год. На сегодня предлагается модель, в рамках которой за счет средств-взносов брокерских организаций будет создан специальный фонд, подчеркнул он.
— Надо понимать, что страхование будет осуществляться только от рисков несостоятельности профучастника и от потерь клиентом средств в результате недобросовестных, мошеннических действий с его стороны. Мировая практика предполагает именно такую модель страхования, — пояснил Андрей Салащенко. — От реализации рыночного риска, например, от падения индексов защиты не будет.
В Европе и США уже существует подобная практика, отметил руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов. Он уточнил: согласно ее условиям, в случае отзыва лицензии у брокера выплаты клиенту производятся из страхового фонда. По аналогии с развитыми странами должен страховаться не рыночный риск, а остатки денег и бумаг на счетах, согласился директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. По его словам, крайне сложно представить, как можно реализовать защиту от рыночных убытков.
Между тем в «Открытии Брокер» и «Финаме» считают, что пока рано говорить о критериях потенциальной системы страхования, так как точные параметры могут быть определены только в процессе обсуждения между профучастниками и регулятором. В «Сбере» добавили, что подход к защите розничного инвестора должен быть взвешенным, при этом предоставление налоговых льгот от срока держания портфеля кажется также важным его механизмом. При обсуждении предельной суммы возмещения, скорее всего, речь пойдет о сумме, плюс-минус эквивалентной гарантиям по вкладам — 1,4 млн рублей, допустил Андрей Салащенко: в США лимит возмещения составляет $500 тыс., Японии — 10 млн иен, Китае — 100 тыс. юаней + 10% от суммы, превышающей ее.
Впрочем, для создания полноценной системы страхования понадобится три-пять лет, полагает Андрей Салащенко. Нужно, чтобы в фонде накопилось достаточно средств и первый страховой случай не опустошил его, подчеркнул он. При негативном сценарии — исчерпании бюджета — также следует предусмотреть механизмы пополнения фонда. Во многих странах кредитором последней инстанции выступают финансовые власти, резюмировал эксперт.
Донести риски
Клиентам появление дополнительных гарантий даст уверенность в своих действиях и чувство защищенности, а рынку — увеличение количества инвесторов, а, следовательно, и ликвидности, подчеркнул Дмитрий Леснов из «Финама». Внедрение защитного механизма повысит доверие частных лиц к рынку, которые будут чувствовать себя стабильнее и защищеннее, считает руководитель управления координации бизнеса и развития продаж «Атон» Евгений Никитин. По его словам, система страхования должна распространяться как на ценные бумаги, так и на денежные средства инвесторов.
Основным минусом новой системы страхования может стать заблуждение инвестора — непонимание того, что при падении цен купленных им акций или дефолте эмитента облигаций ничего не будет возмещаться, отметил Андрей Салащенко. Крайне важно, чтобы каждый знал, какие риски застрахованы, иначе все позитивные эффекты будут сведены к нулю, пояснил он. Риски в основном могут коснуться мелких брокеров, поскольку реализация этой инициативы влечет за собой увеличение расходов для финансирования компенсационного фонда, считает Дмитрий Леснов. Рост трат может затронуть и самих клиентов, не исключили в «Атоне».
В то же время случаи выплаты компенсации инвесторам, как показывает практика, могут происходить реже, чем в системе страхования депозитов, уверены эксперты. Они аргументируют это нечастыми историями банкротств брокеров за последние 10 лет.
Идея законодательно закрепленного защитного механизма с автоматическими выплатами в пределах 1,4 млн рублей, как и при страховании вкладов, вполне оправданна, отметил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. У частных инвесторов повысится уровень доверия, а конъюнктура рынка изменится, так как граждане начнут дробить свои активы как с депозитами. По мнению руководителя представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергея Григоряна, основная проблема не в том, что инвестиции в ценные бумаги не страхуются, а в том, что граждане в большинстве своем не видят отличий между брокерским счетом и депозитом.
— Необходимо повышать уровень финграмотности населения, чтобы каждый понимал, куда и зачем он вкладывает деньги. Тогда не придется создавать дополнительных страховых систем, что в конечном счете отразится и на кармане розничных инвесторов, поскольку брокеры будут компенсировать страховые взносы повышением комиссий за операции, — уверен он.
Центробанк сейчас не рассматривает вопрос создания обязательной системы страхования инвестиций, осуществляемых через брокера, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там полагают, что компромиссом в этом вопросе может стать добровольный механизм гарантирования ИИС в форме создания компенсационных фондов СРО. Такой подход будет способствовать защите прав частных инвесторов, открывших ИИС у профучастников рынка, и в то же время не будет создавать им излишние обременения.
По данным Центробанка, в III квартале 2021-го численность розничных клиентов на брокерском обслуживании достигла 17,1 млн человек, а стоимость их активов — 7,7 трлн рублей.
В Минфине не ответили на запрос «Известий».