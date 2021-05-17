Ясно, понятно: как развиваются брокерские приложения в России

Агентство Markswebb опубликовало исследование цифровых сервисов для инвестирования, которыми могут воспользоваться обычные россияне. Компания сформировала топ лучших брокерских приложений: первую строчку заняли «Тинькофф Инвестиции», следом разместились «БКС Мир Инвестиций», а третье место разделили «ВТБ Мои Инвестиции» и «Открытие Брокер». Они находятся на разном уровне развития, подчеркивает Markswebb. В чем сильные и слабые стороны сервисов и в каком направлении они движутся — в материале «Известий».

Новый тип клиента

Рынок инвестирования меняется: в сферу все чаще приходят массовые клиенты без специальных знаний. По словам авторов исследования, многие пользователи инвестиционных сервисов — бывшие вкладчики банков, но при этом сами сервисы изначально были инструментами для трейдеров с возможностями для профессиональной торговли бумагами.

По словам тимлида Markswebb Марии Борукаевой, в 2020 году брокеры, как и весь рынок, столкнулись с новым типом клиентов: они активные пользователи цифровых сервисов и не разбираются в инвестициях, но хотят начать зарабатывать здесь и сейчас. Многих создателей приложений это застало врасплох: интерфейсы не рассчитаны на новичков.

— Это выражается в следующем. Во-первых, после открытия брокерского счета пользователь не понимает, что ему делать дальше, чтобы начать инвестировать: брокер не предоставляет никакой поддержки. Во-вторых, на витрине вместо названия пользователь видит либо сокращенные наименования, либо вовсе тикеры — нельзя сразу понять, где какая бумага. В-третьих, на экране сложные, непонятные графики и термины: пользователь без опыта не понимает, что они значат, куда смотреть и как принять решение. И в-четвертых, в форме покупки/продажи бумаги тоже неясно, что нужно сделать: что такое «лимитная заявка» или «стоп-лосс», что такое «лот», — пояснила она «Известиям».

Борукаева добавила, что основные направления улучшения сервисов — упрощение интерфейса и предоставление поддержки клиенту на всех этапах, с момента открытия счета до принятия решения, что делать с текущими бумагами.

— Большинству брокерских приложений сейчас важно начать смотреть на себя глазами пользователя и проработать взаимодействие так, чтобы оно было максимально понятным и повторяло паттерны, с которыми клиенты сталкиваются в других сервисах, например мобильных банках. У пользователя не должно быть вопросов «А что это такое?», «Что мне нужно здесь сделать?», — подчеркнула тимлид Markswebb.

Первые шаги

Брокерские приложения в рейтинге агентства находятся на разном уровне развития, отмечают в агентстве. Одним все еще нужно упростить интерфейс, другие уже так или иначе оказывают поддержку новичкам.

Лучшим брокерским приложением для массового инвестора по версии Markswebb стали «Тинькофф Инвестиции», набрав 65,1 балла. В компании отметили, что сервис обладает качественным онбордингом: клиент знакомится с инструментом, обучается и получает подсказки и советы по управлению портфелем.

— Для нас самое важное, чтобы клиентам нравилось взаимодействовать с сервисом. Наши клиенты проводят много времени (в среднем 27 минут ежедневно) в приложении: проходят бесплатный образовательный курс для новичков, читают новости и мнения других инвесторов в «Пульсе». Пользователи повышают свою финансовую грамотность, а мы таким образом вносим свой вклад в развитие культуры инвестиций. Мы постоянно совершенствуемся — дополняем приложение «Тинькофф Инвестиций», делая его максимально функциональным, но при этом простым и понятным, удобным для всех категорий инвесторов — от начинающих до продвинутых трейдеров и премиальных клиентов, — рассказал руководитель отдела развития клиентских продуктов «Тинькофф» Сергей Рябов.

По словам product owner финтех-стартапа Vivid Money Игоря Кузнецова, повышение грамотности клиентов и обучение внутри приложений становится трендом. Задача, отметил он, не просто предоставлять информацию, но и выводы аналитиков, которые объясняют причинно-следственные связи, как те или иные события на рынке могут влиять на цену акций.

— С приходом массовой аудитории в инвестиции, все больше и больше ресурсов будет тратиться на образование и простые, понятные способы донесения этой информации. В эру Tik-Tok и Instagram люди не готовы читать лонгриды, они хотят короткой формы и аудио- и видеоформатов, которые будут и развлекать их, и обучать. На российском рынке в этом направлении лучше всего работает «Тинькофф» с их новостной лентой и соцсетью «Пульс», в Европе мы с Vivid постепенно занимаем эту еще неосвоенную нишу. У нас каждый день выходит несколько редакторских материалов, мы много инвестируем в обучение и разные форматы подачи контента, — сказал он «Известиям».

«БКС Мир Инвестиций» набрал в рейтинге Markswebb 47,9 балла. Агентство отметило уникальный онбординг новичков в виде отдельного интерфейса. «Пользователи без опыта инвестирования могут узнать об основных принципах и получить полноценные ответы на вопросы о первых шагах», — написали авторы исследования.

Заместитель руководителя брокерского бизнеса по консультационным продуктам «БКС Мир инвестиций» Алексей Евсютин рассказал «Известиям», что специалисты сервиса тоже трудятся над максимальной доступностью приложения.

— Наша команда сфокусирована сейчас на добавлении новых видов контента в приложение, развитии социальной сети «Профит». Мы работаем над новыми аналитическими инструментами для наших клиентов, которые позволят им самостоятельно проводить анализ привлекательности ценной бумаги при включении ее в портфель. Другим направлением нашей работы на ближайшие несколько месяцев будет совершенствование процесса выбора и приобретения ценных бумаг и других активов, доступных в приложении. Новые виды заявок, новые инструменты поиска и выбора активов для покупки станут доступны наших клиентам уже этим летом.

Перспективы

Как отметил в беседе с «Известиями» основатель сервиса Yango, генеральный директор компании Septem Capital Денис Кучкин, обучение — не единственная вещь, которая может помочь новичкам освоить инструменты инвестирования. В перспективе клиенты будут взаимодействовать с брокерскими приложениями иначе.

— Обилие информации, текстовой и графической, может отодвинуть клиента от рынка, заслонить его. Здесь важно найти баланс между желанием рассказать все, все детали, и необходимостью не переборщить с этим, чтобы пользователь не ушел. Можно привести аналогию. Перед вами космический корабль. Вам говорят: прочтите инструкцию и взлетайте. Вы находитесь в ситуации, когда вроде прочитали и всё поняли, но как-то стремно. Сейчас пользование продуктами и получение удовольствия от них происходят по методу проб и ошибок. Скорее всего, такая же история будет на рынке инвестиций, — сказал он изданию.

Метод проб и ошибок в инвестировании — это, объяснил Кучкин, возможность вкладывать небольшие суммы денег в разные инструменты и наблюдать, как они работают.

Тимлид MarksWeb Мария Борукаева добавила, что клиенты-новички привыкли к удобству и многофункциональности мобильных банков, поэтому ожидают того же от брокерских приложений.

— Соответственно, брокерское приложение будущего — это полноценный канал взаимодействия с сервисом, в котором можно решить все свои вопросы, а не только те, которые напрямую связаны с торговлей на бирже.

Она отметила, что большая часть приложений пока только начинает смотреть в сторону адаптации сервиса под новый тип клиента — непрофессионалов и бывших вкладчиков банков. Одна из главных задач — создание полноценного онбординга (знакомство с продуктом), который погружает пользователя в новую для него сферу и помогает преодолеть страх перед первыми шагами.

— Мы видим, что популярность набирает формат обучающих курсов внутри приложения брокера: в начале нашего исследования оно присутствовало только в «Тинькофф Инвестиции», затем оно также появилось в «Альфа-Инвестиции». Кроме того, сейчас упрощается подбор ценных бумаг за счет тематических подборок: например, «Акции с высоким потенциалом роста», «Высокодоходные облигации» и прочее. В приложениях отказываются и от сложных графиков, профессиональных терминов и показателей, некоторые начали персонализировать сервисы, то есть дали возможность настроить главный экран в зависимости от своих потребностей и опыта инвестирования.