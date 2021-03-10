Новичкам везет: 80% частных инвесторов получили прибыль

Почти 80% российских частных инвесторов, торгующих больше года, оказались в плюсе. При этом среди тех, кто пришел на рынок в 2020-м, их доля составляет 71%, говорится в исследовании «Тинькофф» (есть у «Известий»). Представители других крупнейших брокеров подтвердили, что большинство розничных трейдеров в прошлом году получили прибыль, однако более выгодные вложения совершают опытные клиенты. В феврале число брокерских счетов на Мосбирже достигло рекордных 10 млн, а доля розничных инвесторов составила 47%. Опрошенные «Известиями» эксперты убеждены, что россиянам обязательно проходить обучение, чтобы не разочароваться в инвестициях.

Ученым — прибыль

Среди частных инвесторов, которые начали вкладывать деньги в ценные бумаги в 2020 году через сервис «Тинькофф Инвестиции», 71% клиентов получили прибыль. Об этом сообщается в исследовании банка, которое есть у «Известий». В группе трейдеров, торгующих более года, доля оказавшихся в плюсе значительно выше — 79%. Всего клиенты «Тинькофф» заработали 30 млрд рублей и заплатили 4 млрд рублей налогов.

У более опытных инвесторов выше доход, отмечается в исследовании. Среди тех, кто начал инвестировать в прошлом году, доля заработавших от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на 10% меньше, чем среди ранее зарегистрировавшихся пользователей. Судя по статистике, люди стремятся учиться и повышать свою финансовую грамотность: с начала 2020 года свыше 1,2 млн клиентов выполнили все задания учебника «Тинькофф Инвестиций», подчеркнул представитель банка.

Прибыль от сделок по брокерскому счету получили 66% клиентов «ВТБ Капитал Инвестиции», рассказал «Известиям» главный исполнительный директор компании Владимир Потапов. Он отметил, что средняя доходность составила 16,3%, но не уточнил, сколько клиентам удалось заработать в абсолютных цифрах.

Доля клиентских счетов в плюсе в «Финам» составляет более 65%, подсчитал директор по стратегии инвесткомпании Ярослав Кабаков. Он подчеркнул: доходность розничных трейдеров, пользующихся обучающими услугами, в среднем выше прибыли самостоятельно изучающих рынок клиентов.

Биржевая торговля — это, по сути, профессия: чтобы достичь в ней успехов, нужны не только знания, но и практические навыки, которые нарабатываются только с опытом, считает аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева.

В «Открытие Брокер» более 75 тыс. клиентов торговали с прибылью по итогам 2020 года, рассказал представитель сервиса. Он оценил, что налог с доходов инвесторов составил более 3 млрд рублей — в два раза больше, чем в предшествующем году.

Тест на деньги

По словам главного экономиста информационно-аналитического центра TeleTrade Марка Гойхмана, 70% «прибыльных» новичков — исключительно позитивный показатель, обычно редкий в этой сфере. В текущих условиях такие результаты увеличивают риски, так как рост фондовых индексов связан во многом с эйфорией постепенного выхода из пандемии и стимулированием экономики. Взлет акций по динамике многократно опережает повышение ВВП, что создает немалые риски падения и возможных потерь начинающих инвесторов. Вопрос знаний сферы фондового рынка и используемых там инструментов становится как никогда актуальным.

Важно, чтобы клиенты были осведомлены обо всех рисках инвестирования и правильно оценивали их, уверен директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. Он подчеркнул: поэтому регулятор, биржа и брокеры активно развивают образовательные проекты, способствуют формированию культуры инвестиций. Это особенно значимо на фоне резкого роста числа клиентов. «Известия» направили запрос в Санкт-Петербургскую биржу.

По данным Мосбиржи, в феврале 2021 года количество брокерских счетов физлиц перевалило за 10 млн. По числу зарегистрированных клиентов, а также по размеру активной аудитории лидирует «Тинькофф» (4,3 млн и 1 млн человек соответственно). За ним следует Сбербанк (4,25 млн и 250 тыс. клиентов) и ВТБ (1,2 млн и 230 тыс. пользователей). В ЦБ ранее отчитались, что розничные инвесторы заняли 47% рынка акций и депозитарных расписок, тогда как годом ранее их доля составляла 34%.

В связи с резким увеличением числа частных инвесторов в январе 2021 года в Госдуму внесен законопроект, который запрещает продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала введения обязательного тестирования. Его планируют проводить с 1 октября 2021 года. До этого времени клиенты, не подтвердившие свой статус, смогут совершать только сделки по покупке ряда ценных бумаг, ПИФов, облигаций российских и иностранных эмитентов.

В Центробанке «Известиям» заявили, что порядок проведения тестирования розничных инвесторов устанавливается базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг. В регуляторе добавили, что тест будет состоять из двух блоков, а вопросы будут известны заранее. Это позволит клиенту оценить свои возможности перед тестированием и подготовиться к нему в случае, если имеющихся знаний ему покажется недостаточно.

Курс на омоложение

Согласно исследованию «Тинькофф», абсолютное большинство частных трейдеров (87%) придерживаются стратегии «покупать и держать». Портфель розничного инвестора на 24% состоит из российских акций, на 8% — из облигаций отечественных компаний и на 9% — из биржевых ПИФов. Еще 59% портфеля приходится на зарубежные ценные бумаги. Самыми популярными акциями в 2020 году оказались российские «Аэрофлот» и «Газпром».

Средний возраст частного инвестора в прошлом году снизился до 34 лет, говорится в исследовании. В то же время в два раза увеличилась доля женщин-инвесторов — с 14 до 31%. В отчете отмечается, что 30% розничных трейдеров ежемесячно зарабатывают 50 тыс. рублей, еще 35% — до 100 тыс. рублей. Больше всего частных инвесторов проживает в Москве (37%), Санкт-Петербурге (16%) и Краснодаре (12%).

В современном мире средний возраст инвестора в 34 года логичен, так как в этот период человек уже достигает определенных успехов в карьере и у него есть свободные деньги для инвестиций, считает младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Чернов. Он уверен, что в перспективе тренд на небольшое омоложение инвестора продолжится.

По словам эксперта, большая доля мужчин на фондовом рынке — данность на всех мировых площадках, что, вероятно, корнями уходит в психологические различия между полами. Существенный рост доли женщин-инвесторов в России — достаточно удивительный феномен, хотя и отражает общий тренд в мире на усиление их позиции, подчеркнул Игорь Чернов. Он предположил, что приход на биржу женщин может быть связан с переносом депозитов в банках, которые они открыли, в ИИС.