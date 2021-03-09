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Даешь капитализм: в России около 10 млн частных инвесторов

В руках россиян ценные бумаги на сумму более 5 трлн рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Даешь капитализм: в России около 10 млн частных инвесторов
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2021-03-05 15:05:49
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По итогам 2020 года общее число частных инвесторов в стране выросло до 9,9 млн человек. Такие данные опубликовал ЦБ в информационно-аналитическом отчете. Насколько массовым станет приход «физиков» на фондовую биржу — ответили опрошенные «Известиями» эксперты.

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Центробанк обнародовал подготовленный по итогам 2020 года «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг». Один из неожиданных итогов коронакризиса — более чем двукратный рост открытых брокерских счетов. По оценке аналитиков ЦБ, владельцы этих счетов составляют 12% экономически активного населения России.

В отчете также проанализированы объемы вложений. На руках частных инвесторов — ценные бумаги на общую сумму 5,3 трлн рублей. В 2020 году инвестиций прибавилось на 1,3 трлн рублей за год, что в полтора раза выше, чем за докризисный 2019 год. Россияне вкладывались в акции российских и иностранных компаний, а также в иностранные облигации. При этом средний размер портфеля снизился на 200 тыс. рублей, до 700 тыс.рублей. Вероятно, это связано с входом новой массы инвесторов, оперирующих небольшими суммами.

Естественные причины

Главная и основная причина переброса личных накоплений в ценные бумаги — рекордное снижение ставок по депозитам в российских банках, говорит аналитик компании SoftLink Дмитрий Лукашов:

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В среднем процентная ставка по депозитам сократилась с 8% в начале 2019 года до нынешних 5%. За эти же два года индекс Московской биржи вырос почти в полтора раза. Это гораздо больше повышения курса евро и доллара США в рублях на 10–11%.

По мнению Лукашова, рост числа розничных инвесторов — процесс естественный:

— Повышенный интерес связан с развитием биржевых технологий и с ростом финансовой грамотности населения.

Вместе с тем аналитик отмечает слишком бурный рост: в 2019 и в 2020 годах число открытых брокерских счетов удваивалось.

— Многие частные инвесторы решили сократить вложения не только в рублевые депозиты, но и в валюту. Вероятно, что вместо этого они решили попытать счастья на фондовом рынке. Полагаю, что такая стратегия оправдана, так как мировой опыт свидетельствует о том, что владение акциями в долгосрочном периоде приносит больший доход в сравнении с депозитами и тем более с валютой, — считает эксперт.

Даешь капитализм
фондовый рынок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При этом собственно банковский сектор пострадал мало: рост числа биржевых счетов не сильно сказался на реальном объеме вкладов, в 2020 году средств на вкладах даже стало больше на 4,2%.

— К тому же сомнительно, что все вкладчики смогут стать игроками, — резюмирует Лукашов.

С тем, что банковские вклады остаются главным средством приумножения накоплений, согласен аналитик Газпромбанка Андрей Клапко:

— В структуре сбережений населения по-прежнему значительную долю занимают депозиты и наличные деньги, а это свыше 20 трлн рублей. Инвестиции в финансовые активы пока на более скромном уровне, всего 6 трлн рублей, согласно отчету НАУФОР по итогам 2020 года, и это несмотря на рост за последние годы.

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Глобальный тренд

Процентные ставки по банковским депозитам снижаются не только в России, ситуация характерна для многих развитых и развивающихся стран, отмечает декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ, профессор Сергей Пекарский.

— Причиной принято считать ультрамягкую политику центральных банков, снижающих свои ключевые ставки.

Однако эксперт считает, что проблема глубже, и она отражает глобальную тенденцию снижения так называемого «естественного» уровня процентной ставки, которая, в свою очередь, является симптомом долгосрочного замедления темпов роста мировой экономики.

— Глобальный финансовый кризис 2007–2009 годов и текущая рецессия, обусловленная пандемией, только усугубляют этот процесс, который берет начало в 1990-х. Низкие ставки процента по безрисковым активам, включая банковские депозиты, заставляют как квалифицированных инвесторов, так и простых людей искать альтернативные возможности для получения более высоких доходностей. Но это практически всегда связано с большим риском.

Даешь капитализм
котировки акций на московской бирже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению Пекарского, в текущих условиях «от центральных банков стран требуется принимать меры, ограждающие простых людей от высокого риска потери накоплений, а финансовые рынки — от возникновения «пузырей» в ценах активов».

Объективно растет и число брокеров. Помимо традиционных участников рынка, в эту нишу плотно заходят банковские организации, отмечает Андрей Клапко.

— Для банков брокерский бизнес и бизнес по управлению активами становятся важной составляющей бизнес-модели с учетом большого потенциала для дальнейшего роста и безрискового комиссионного дохода, который он обеспечивает.

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Кроме снижения процентных ставок, на рост популярности частного инвестирования влияют и другие факторы, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Во-первых, политика Центробанка. Например, страхование вкладов на сумму до 1,4 млн рублей или вводимый налог на вклады. Во-вторых, доступность обучения. Многие брокеры разрабатывают обучающие программы, в которых знакомят потенциальных инвесторов с основными инструментами и рисками. Эти курсы — в бесплатном общем доступе. В-третьих, реклама. Брокерские организации разворачивают масштабные маркетинговые кампании: инвестиции на слуху. В-четвертых, доступность. Каждый, у кого есть смартфон, теоретически может инвестировать деньги через приложение. В отдельных случаях инвестором можно стать удаленно, не выходя из дома. В-пятых, брокеры разрабатывают технически удобные приложения и гибкие продукты для инвестирования, которые подойдут и опытным, и начинающим игрокам, — заключает Косарева.

Даешь капитализм
здание Банка России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

О перспективах

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Тенденция такова, что число инвесторов, как и объем инвестиций, будет только расти.

— Это объясняется низким порогом входа: имея 10 тыс. рублей, уже можно стать акционером нескольких компаний. Да и те, кто только пробует себя в инвестировании, начинает с небольших сумм, затем, разобравшись, со временем переместит в фондовые инструменты больше средств, — отмечает аналитик WMT Consult.

В то же время, по мнению Косаревой, нельзя забывать о рисках для рынка.

Большое количество игроков безопасно для общей обстановки, пока размещают средства так, как считают нужным. Но пример американской компании GameStop доказал, что с мелкими и начинающими игроками рынка тоже стоит считаться. Будучи организованной силой, они могут стать проблемой для крупных инвесторов и компаний.

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