Хорошая инвестиция: доходы банков от брокерских услуг выросли в 1,5–3 раза
Рекордный приток частных инвесторов на фондовый рынок и рост активных сделок в 2020-м увеличили доход банков от предоставления брокерских услуг физлицам в 1,5–3 раза. Это следует из бухгалтерской отчетности (РСБУ) топ-10 кредитных организаций, которую проанализировали «Известия». Рост доходов обусловлен историческим снижением ставок по депозитам и внедрением цифровых сервисов, позволяющих открыть брокерский счет не выходя из дома, объясняют в кредитных организациях. Впрочем, эксперты считают текущие показатели с учетом количества частных инвесторов незначительным, отмечая, что обороты в этом сегменте продолжат увеличиваться.
Вектор роста
Доходы банков от оказания брокерских услуг физлицам включают в себя комиссии за проведение операций на бирже, где кредитные организации выступают посредниками между гражданами и площадкой. Ставки участников рынка находятся в интервале от 0,035 до 0,6%.
ВТБ от брокерской деятельности в прошлом году заработал 8,9 млрд рублей, что на 166% больше, чем в 2019-м (3,4 млрд), следует из его бухгалтерской отчетности по РСБУ, с которой ознакомились «Известия». В Сбербанке этот показатель вырос на 74%, составив по итогам 2020 года 5 млрд рублей против предыдущих 2,9 млрд.
За год выручка от брокерских услуг в Альфа-банке увеличилась до 2,9 млрд рублей (+185%), в Газпромбанке — до 319,8 млн (+90%), в Росбанке — до 32,6 млн (+144%), а в Совкомбанке — до 22,5 млн (+12%). В 2020 году аналогичные поступления в РСХБ возросли на 212%, позволив ему получить доход в 16,1 млн рублей. МКБ, запустивший брокерский бизнес лишь в конце 2020-го, выручил 7,3 млн.
Как следует из отчетностей, доходы от брокерского обслуживания физлиц за год упали у Райффайзенбанка на 3,5%, у «Открытия» — на 43,4%. В результате они заработали 1,5 млрд и 6,2 млн рублей соответственно.
Интерес к вложениям в ценные бумаги у населения увеличивается на фоне снижения ставок по депозитам, а также роста финансовой грамотности и диджитализации брокерского бизнеса, отметил и.о. директора департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой. Это направление становится всё более популярным: в 2020-м количество открытых в банке брокерских счетов выросло в 2,6 раза, превысив к началу этого года отметку в 3 млн, добавил он.
— Газпромбанк делает ставку на развитие инвестиционных сервисов. Борьба игроков рынка сместится с привлечения клиента на его удержание. В выигрыше будут обеспечившие понятный и качественный сервис и экспертизу рынка, — добавили в кредитной организации.
В Райффайзенбанке рассказали, что суммарный доход от розничного брокерского бизнеса в 2020-м вырос на 36%, не пояснив снижение выручки от оказания посреднических услуг по брокерским договорам гражданам, согласно их отчетности, с 1,57 млрд до 1,52 млрд рублей.
В остальных кредитных организациях из топ-10 на запросы «Известий» оперативно не ответили.
В 2020-м объем вложений физлиц в акции на Московской бирже составил 301 млрд рублей, в облигации — 617 млрд, следует из данных площадки, с которыми ознакомились «Известия». При этом активность частных инвесторов за год выросла в 3,6 раза: в декабре прошлого года сделки совершали 1,4 млн человек против 392 тыс. в аналогичном периоде 2019-го. По итогам 2020-го число розничных инвесторов превысило 8,8 млн, увеличившись за 12 месяцев на 5 млн, что суммарно больше, чем за все предыдущие годы. А на конец января 2021-го их количество уже достигло 9,4 млн.
Инвестиционные обороты
В условиях снижения ставок и сравнительно высокой инфляции отток вкладчиков продолжится, а инвестирование для россиян будет становиться всё более выгодной альтернативой традиционному размещению средств на депозитах, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. По его словам, тенденция к развитию банками линейки инвестиционных услуг не только сохранится, но и будет набирать обороты. Так же как и конкуренция между игроками, что только на руку потребителям, добавил он. Потенциал российского рынка огромен и позволяет динамично развиваться большому количеству участников, добавил эксперт.
Борьба между банками и брокерскими компаниями на рынке будет нарастать, согласен и руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. Кредитные организации привлекают на рынок большое количество розничных инвесторов, конвертируя свою банковскую клиентскую базу. Инвестиционный бизнес для них в отличие от брокеров не основной, указал он. По мнению эксперта, последние могут дать клиенту больше, чем просто базовые функции. В крупнейших брокерских компаниях не ответили на вопросы «Известий» о доходах от брокерских услуг за 2020 год.
Банки пока выигрывают по динамике прироста новых клиентов и «входа» на рынок, а брокерские компании, как правило, лидируют по объему трансакций и предложений более сложных продуктов по дизайну, уверен исполнительный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Тимофей Перов. По его мнению, прямой конкуренции между ними пока нет, но количество рано или поздно может перерасти в качество. В 2020-м доля частных инвесторов в торгах акциями составила 41% против 34% в 2019 году.
Впрочем, с учетом числа частных инвесторов выручка банков от брокерского бизнеса всё еще незначительна, добавил Тимофей Перов. Регулирование фондового рынка со стороны ЦБ в части запрета продажи сложных продуктов несильно повлияет на динамику прироста инвесторов в кредитных организациях, так как подавляющее большинство из них покупают довольно простые продукты.
Уже этой осенью Центробанк начнет тестирование для неподготовленных инвесторов фондового рынка, также будут разработаны и внедрены паспорта инструментов с описанием их основных характеристик, включая все риски и возможности. По актуальным данным регулятора, в январе–сентябре 2020-го общая стоимость ценных бумаг на счетах физлиц в депозитариях составила 4,7 трлн рублей, увеличившись за год на 45%.