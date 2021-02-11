Хорошая инвестиция: доходы банков от брокерских услуг выросли в 1,5–3 раза

Рекордный приток частных инвесторов на фондовый рынок и рост активных сделок в 2020-м увеличили доход банков от предоставления брокерских услуг физлицам в 1,5–3 раза . Это следует из бухгалтерской отчетности (РСБУ) топ-10 кредитных организаций, которую проанализировали «Известия». Рост доходов обусловлен историческим снижением ставок по депозитам и внедрением цифровых сервисов, позволяющих открыть брокерский счет не выходя из дома, объясняют в кредитных организациях. Впрочем, эксперты считают текущие показатели с учетом количества частных инвесторов незначительным, отмечая, что обороты в этом сегменте продолжат увеличиваться .

Вектор роста

Доходы банков от оказания брокерских услуг физлицам включают в себя комиссии за проведение операций на бирже, где кредитные организации выступают посредниками между гражданами и площадкой. Ставки участников рынка находятся в интервале от 0,035 до 0,6%.

ВТБ от брокерской деятельности в прошлом году заработал 8,9 млрд рублей, что на 166% больше , чем в 2019-м (3,4 млрд), следует из его бухгалтерской отчетности по РСБУ, с которой ознакомились «Известия». В Сбербанке этот показатель вырос на 74%, составив по итогам 2020 года 5 млрд рублей против предыдущих 2,9 млрд.

За год выручка от брокерских услуг в Альфа-банке увеличилась до 2,9 млрд рублей (+185%), в Газпромбанке — до 319,8 млн (+90%), в Росбанке — до 32,6 млн (+144%), а в Совкомбанке — до 22,5 млн (+12%). В 2020 году аналогичные поступления в РСХБ возросли на 212%, позволив ему получить доход в 16,1 млн рублей. МКБ, запустивший брокерский бизнес лишь в конце 2020-го, выручил 7,3 млн .

Хорошая инвестиция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как следует из отчетностей, доходы от брокерского обслуживания физлиц за год упали у Райффайзенбанка на 3,5%, у «Открытия» — на 43,4%. В результате они заработали 1,5 млрд и 6,2 млн рублей соответственно.

Интерес к вложениям в ценные бумаги у населения увеличивается на фоне снижения ставок по депозитам, а также роста финансовой грамотности и диджитализации брокерского бизнеса, отметил и.о. директора департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой. Это направление становится всё более популярным: в 2020-м количество открытых в банке брокерских счетов выросло в 2,6 раза, превысив к началу этого года отметку в 3 мл н, добавил он.

— Газпромбанк делает ставку на развитие инвестиционных сервисов. Борьба игроков рынка сместится с привлечения клиента на его удержание. В выигрыше будут обеспечившие понятный и качественный сервис и экспертизу рынка, — добавили в кредитной организации.

В Райффайзенбанке рассказали, что суммарный доход от розничного брокерского бизнеса в 2020-м вырос на 36% , не пояснив снижение выручки от оказания посреднических услуг по брокерским договорам гражданам, согласно их отчетности, с 1,57 млрд до 1,52 млрд рублей.

Хорошая инвестиция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В остальных кредитных организациях из топ-10 на запросы «Известий» оперативно не ответили.

В 2020-м объем вложений физлиц в акции на Московской бирже составил 301 млрд рублей, в облигации — 617 млрд, следует из данных площадки, с которыми ознакомились «Известия» . При этом активность частных инвесторов за год выросла в 3,6 раза: в декабре прошлого года сделки совершали 1,4 млн человек против 392 тыс. в аналогичном периоде 2019-го. По итогам 2020-го число розничных инвесторов превысило 8,8 млн, увеличившись за 12 месяцев на 5 млн, что суммарно больше, чем за все предыдущие годы. А на конец января 2021-го их количество уже достигло 9,4 млн.

Инвестиционные обороты

В условиях снижения ставок и сравнительно высокой инфляции отток вкладчиков продолжится, а инвестирование для россиян будет становиться всё более выгодной альтернативой традиционному размещению средств на депозитах, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. По его словам, тенденция к развитию банками линейки инвестиционных услуг не только сохранится, но и будет набирать обороты. Так же как и конкуренция между игроками, что только на руку потребителям , добавил он. Потенциал российского рынка огромен и позволяет динамично развиваться большому количеству участников, добавил эксперт.

Борьба между банками и брокерскими компаниями на рынке будет нарастать , согласен и руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. Кредитные организации привлекают на рынок большое количество розничных инвесторов, конвертируя свою банковскую клиентскую базу. Инвестиционный бизнес для них в отличие от брокеров не основной, указал он. По мнению эксперта, последние могут дать клиенту больше, чем просто базовые функции. В крупнейших брокерских компаниях не ответили на вопросы «Известий» о доходах от брокерских услуг за 2020 год.

Хорошая инвестиция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Банки пока выигрывают по динамике прироста новых клиентов и «входа» на рынок, а брокерские компании, как правило, лидируют по объему трансакций и предложений более сложных продуктов по дизайну , уверен исполнительный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Тимофей Перов. По его мнению, прямой конкуренции между ними пока нет, но количество рано или поздно может перерасти в качество. В 2020-м доля частных инвесторов в торгах акциями составила 41% против 34% в 2019 году.

Впрочем, с учетом числа частных инвесторов выручка банков от брокерского бизнеса всё еще незначительна , добавил Тимофей Перов. Регулирование фондового рынка со стороны ЦБ в части запрета продажи сложных продуктов несильно повлияет на динамику прироста инвесторов в кредитных организациях, так как подавляющее большинство из них покупают довольно простые продукты.

Уже этой осенью Центробанк начнет тестирование для неподготовленных инвесторов фондового рынка, также будут разработаны и внедрены паспорта инструментов с описанием их основных характеристик, включая все риски и возможности. По актуальным данным регулятора, в январе–сентябре 2020-го общая стоимость ценных бумаг на счетах физлиц в депозитариях составила 4,7 трлн рублей, увеличившись за год на 45%.