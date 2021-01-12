Вложение и вычитание: какие инвестиции стали самыми выгодными в 2020-м

Наибольшую доходность розничным инвесторам в 2020 году принесли биткоин, золото и акции зарубежных компаний . Об этом говорится в рейтинге международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Известий»). С помощью этих инструментов сбережения можно было приумножить на 40–350% . В то же время наименее выгодными для инвесторов оказались рублевые депозиты, корпоративные облигации российских компаний и ОФЗ — их годовая доходность не превысила 8,5%. Неискушенным игрокам не стоит замахиваться на рискованные инструменты вроде биткоина, а фондовый рынок в 2021 году ждет коррекция примерно на 30%, считают эксперты .

Антикризисная маржа

Аналитики посчитали, какой номинальный доход можно было получить от вложения 100 тыс. рублей в разные инвестинструменты в начале 2020 года с фиксацией прибыли по истечении 12 месяцев . Так, больше всего повезло рисковым инвесторам, вложившимся в биткоин. П риобретя криптовалюту на 100 тыс. рублей в первые январские дни, к концу декабря можно было получить 354 тыс. рублей или 354% прибыли. Прилично заработали и консерваторы, предпочитающие золото: 43 тыс. рублей или 43% . Такую доходность можно было зафиксировать при инвестировании в биржевой инвестфонд, цены которого привязаны к этому металлу, пояснили эксперты FinExpertiza. Таким образом золото в период пандемии подтвердило свой статус защитного антикризисного актива.

Чуть меньше принесли вложения в иностранные акции . Индекс S&P 500, отражающий котировки 500 крупнейших публичных компаний США, вырос за год на 17,4% в долларовом выражении. Однако для российских инвесторов рублевая доходность с учетом изменения курса оказалась намного больше — около 41%, или 41 тыс. рублей на вложенные 100 тыс .

Кроме того, хорошему доходу могли порадоваться и держатели наличных сбережений в валюте — тот, кто в начале прошлого года купил евро, к его завершению за счет разницы курсов получил 32 тыс. (32%) прибыли. А покупка долларов на ту же сумму принесла 19,9 тыс. рублей, или 19,9% . Причем увеличить эту доходность можно было, положив средства на депозит в банке: по подсчетам аналитиков, по вкладам в долларах дополнительная прибыль составила 2,37 тыс. рублей (2,3%), а по депозитам в евро — 250 рублей (0,2%).

Не оправдали надежд

Доход игроков российского фондового рынка оказался более скромным. Инвесторы, вложившиеся в начале года в российские акции и переждавшие острую фазу кризиса без распродажи подешевевших бумаг, смогли заработать 12,8 тыс. рублей, или 12,8% . Такие выводы аналитики сделали исходя из роста индекса Мосбиржи полной доходности. Вместе с тем вложения в облигации федерального займа принесли с учетом купонного дохода 8,5 тыс. рублей, или 8,5% прибыли, а инвестиции в корпоративные облигации российских компаний — 8,2 тыс. рублей (8,2%).

При этом наименее выгодным в 2020 году оказался самый консервативный и одновременно самый популярный у россиян способ сбережения средств — рублевый депозит . В I квартале, то есть еще до снижения ставок в разгар пандемии, доходность этого инструмента на срок от одного года в крупнейших банках доходила до 7,3%. Таким образом, положив в банк 100 тыс. рублей в начале 2020 года под такой процент, к его завершению можно было получить номинальный доход около 7,3 тыс. рублей. Впрочем, в дальнейшем, вслед за снижением ключевой ставки, средний процент по вкладам упал до 4,46%.

Именно снижение привлекательности рублевых депозитов ранее признавалось одной из причин резкого притока частных игроков на фондовый рынок. В 2020 году их число приблизилось к 10% активного населения страны, в результате чего ЦБ выступил с инициативой выставить ограничения для начинающих инвесторов. «Известия» направили запрос в регулятор с просьбой прокомментировать данные рейтинга.

Конец эйфории

Для многих частных инвесторов 2020 год стал воодушевляющим, отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

— Пришедшие на фондовый рынок новички могли скупать практически любые обвалившиеся в цене активы, не углубляясь в технический и фундаментальный анализ, и получать большие прибыли . Случайно составленные портфели зачастую превосходили по доходности вложения профессиональных игроков, — заявила она.

При этом начавшееся на фондовых рынках ралли продолжилось и в 2021 году. За первые торговые дни индекс Мосбиржи успел несколько раз обновить максимумы, цена отдельных активов взлетела до небес, добавила эксперт. Впрочем, эйфория не может длиться вечно: рано или поздно наступит коррекция, предупредила она .

Действительно, фондовые рынки, особенно в США, сейчас перегреты за счет стимулирующей политики властей и существенно опережают по темпам роста восстановление экономики , согласился аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. В 2020-м отдельные акции могли показывать фантастические результаты — например, стоимость бумаг Tesla выросла в семь раз. Эта ситуация может привести к тому, что во втором полугодии 2021-го биржи потеряют до 30% в результате коррекции , спрогнозировал эксперт. Для неискушенных инвесторов это очень большой риск, отметил он. Чрезвычайно рискованными и неподходящими для новичков Алексей Коренев признал и вложения в биткоин: криптовалюта настолько волатильна, что за один день может потерять в цене 20%.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павла Гаврилова, не прогореть на бирже помогут инвестиции в нефтяную отрасль, которая просела в 2020-м и еще не успела восстановиться, а также в авиакосмический сектор и альтернативную энергетику . Кроме того, инвесторам стоит присмотреться к облачным технологиям, 5G и всему, что связано с удаленной работой.

Расчет годовой динамики подходит только для долгосрочных инвесторов или индексных фондов, которые вкладывают по принципу «купил и держу» — частным игрокам стоит принимать во внимание значительные внутригодовые колебания, отметил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Например, купив акции Apple в начале прошлого года, можно было потерять 25% за четыре месяца — не каждый инвестор стал бы терпеть такую просадку, резюмировал эксперт.