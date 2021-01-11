Ценная реакция: как рынки и биткоин отреагировали на события в США
Рост российского рынка акций и нацвалюты продлится до февраля, прогнозируют опрошенные «Известиями» аналитики. По их оценкам, в январе рубль будет стоить в пределах 73–75 за доллар и 90–92 — за евро. В первую неделю нового года отечественная фондовая площадка продемонстрировала исторический максимум, а российская денежная единица умеренно укрепилась. При этом били рекорды и криптовалюты: курс биткоина во время каникул превышал $41 тыс.
На высокой волне
Российский фондовый рынок в праздничные дни демонстрировал рост. Исключением стали небольшие колебания в ходе торгов 5 января, но и они в конце дня завершились положительной динамикой. В пятницу, 8 января, индикаторы отечественного рынка акций продолжали расти, отыгрывая позитив на мировых площадках и повышение цен на нефть. Американские и основные европейские фондовые рынки также открылись в пятницу в плюсе.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов 8 января вырос на 2,49%, превысив 3454 пункта и обновив исторический максимум. Индекс РТС поднялся на 2,07%, до 1466 пунктов. Лидерами роста стали TCS Group (+18,4%), «Норникель» (+6%), «Новатэк» (+5,99%), «Роснефть» (+5,4%) и «Газпром» (+5,1%).
С 4 по 6 января рубль торговался в диапазоне 73,9–74,3 за доллар и 90,9–91,1 за евро. В пятницу в ходе торгов нацвалюта в моменте дорожала до 74,8 руб./$ и 91,4 руб./€.
Основной фактор роста глобальных рынков — так называемая голубая волна в США. Демократы взяли под контроль все палаты и президентское кресло, пояснил «Известиям» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. При этом он добавил, что у демократов нет квалифицированного большинства для внесения поправки в Конституцию, чтобы «протолкнуть» повышение налогов, тогда как на российский рынок, по мнению эксперта, помимо глобальных факторов влияет и рост котировок нефти.
Цена черного золота приближается к 4100 рублей за баррель, поэтому даже с учетом дисконта за низкие объемы добычи сырья по соглашению ОПЕК+ российский бюджет чувствует себя более чем комфортно, подчеркнул Андрей Русецкий. Отечественный рынок до последнего не верил в рождественский подарок от Саудовской Аравии в виде добровольных ограничений и, судя по курсу рубля, по-прежнему не верит, добавил он.
— Сезонное ралли продлится до февраля, так что мы можем увидеть еще пару недель хорошего роста как российских акций, там и самой валюты, — подытожил эксперт.
Начало года для рубля выдалось в целом нейтральным, национальная денежная единица умеренно укрепилась в паре с американской, следуя за настроениями на мировом валютном рынке, рассказывает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, позитивным фактором для рубля стала относительно дорогая нефть. Баррель Brent стоит $55,30 и продолжает расти в цене, увеличившись с начала года уже на 7,3%. Сырье дорожает на фоне решений ОПЕК+, а именно сохранения квот для всех стран. При этом Россия и Казахстан могут нарастить добычу в феврале и марте, что поспособствует как минимум стабильности нацвалюты. Пока рисков для ее ослабления мало, полагает эксперт.
По оценкам Анны Бодровой, в январе рубль будет торговаться в пределах 73–75 за доллар, 90–92 — за евро. В первом квартале 2021-го курс валют, с большой долей вероятности, сохранится в рамках 72–77 руб./$, евро — 88,5–93,0 руб./€, резюмировала она.
Время биткоина
С начала 2021 года биткоин подорожал почти на 40%, достигнув 8 января $41 тыс. За то же время курс Etherium вырос на 73%, Ripple — на 52%, Litecoin — на 41%, а Chainlink — на 43%.
Эксперты считают, что в значительной степени нынешний рост курсов криптовалют объясняется их сильным подорожанием в недавнем прошлом. Люди ожидают увеличения котировок, и поэтому все больше вкладываются в эти активы. А небольшие коррекции курса биткоина, как, например, снижение на открытии торгов 4 января или фиксация прибыли 7-го, когда цена достигла $40 тыс., только увеличивают интерес покупателей, объяснил сооснователь брокерской компании Exante Анатолий Князев.
Криптовалюта Litecoin
Эксперт считает, что одна из причин подорожания биткоина заключается в позитивном новостном фоне последних дней. Так, например, JPMorgan Chase сообщил, что в долгосрочной перспективе цена этой криптовалюты может составить $146 000.
Другой причиной Анатолий Князев называет победу Демократической партии в США. Это вызывает опасения по поводу падения доллара, а также роста инфляции. Биткоин — один из инструментов сохранения капитала в подобных условиях. Он не подвержен инфляции, поэтому привлекает все больше институциональных и розничных инвесторов. Кроме того, победа демократов может привести к тому, что часть новых «вертолетных» денег пойдет на покупку криптовалют, добавил эксперт.
На рост котировок цифровых денежных средств также могли повлиять изменения в законодательстве США. Теперь банки имеют право использовать для платежей стейблкоины — те криптовалюты, которые приравнены к курсам фиатных валют. Наиболее известная среди них — Tether, привязанная к доллару.
Однако сейчас после резкого роста биткоина многие розничные и институциональные инвесторы воспринимают его цену как завышенную, поэтому увеличивается их интерес к альткоинам. В связи с этим они тоже дорожают. Но темпы падения альткоинов, также как и их роста, могут значительно превосходить биткоин, предупреждает Анатолий Князев.
Рост курса цифровых денег продлится как минимум до конца февраля, считает руководитель отдела анализа данных криптобиржи CEX.IO Broker Юрий Мазур. По его мнению, определяющим фактором будет оставаться ситуация с пандемией COVID-19. Отсутствие улучшений поддерживает интерес к таким активам. И только когда в разных частях мира из-за широкомасштабной вакцинации пандемия пойдет на спад, потребительский спрос может восстановиться.