Ценная реакция: как рынки и биткоин отреагировали на события в США

Рост российского рынка акций и нацвалюты продлится до февраля, прогнозируют опрошенные «Известиями» аналитики . По их оценкам, в январе рубль будет стоить в пределах 73–75 за доллар и 90–92 — за евро. В первую неделю нового года отечественная фондовая площадка продемонстрировала исторический максимум, а российская денежная единица умеренно укрепилась . При этом били рекорды и криптовалюты: курс биткоина во время каникул превышал $41 тыс .

На высокой волне

Российский фондовый рынок в праздничные дни демонстрировал рост. Исключением стали небольшие колебания в ходе торгов 5 января, но и они в конце дня завершились положительной динамикой. В пятницу, 8 января, индикаторы отечественного рынка акций продолжали расти, отыгрывая позитив на мировых площадках и повышение цен на нефть. Американские и основные европейские фондовые рынки также открылись в пятницу в плюсе .

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов 8 января вырос на 2,49%, превысив 3454 пункта и обновив исторический максимум. Индекс РТС поднялся на 2,07%, до 1466 пунктов. Лидерами роста стали TCS Group (+18,4%), «Норникель» (+6%), «Новатэк» (+5,99%), «Роснефть» (+5,4%) и «Газпром» (+5,1%).

Ответная реакция Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

С 4 по 6 января рубль торговался в диапазоне 73,9 – 74,3 за доллар и 90,9 – 91,1 за евро. В пятницу в ходе торгов нацвалюта в моменте дорожала до 74,8 руб./$ и 91,4 руб./€ .

Основной фактор роста глобальных рынков — так называемая голубая волна в США. Демократы взяли под контроль все палаты и президентское кресло, пояснил «Известиям» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий . При этом он добавил, что у демократов нет квалифицированного большинства для внесения поправки в Конституцию, чтобы «протолкнуть» повышение налогов, тогда как на российский рынок, по мнению эксперта, помимо глобальных факторов влияет и рост котировок нефти.

Цена черного золота приближается к 4100 рублей за баррель, поэтому даже с учетом дисконта за низкие объемы добычи сырья по соглашению ОПЕК+ российский бюджет чувствует себя более чем комфортно , подчеркнул Андрей Русецкий. Отечественный рынок до последнего не верил в рождественский подарок от Саудовской Аравии в виде добровольных ограничений и, судя по курсу рубля, по-прежнему не верит, добавил он.

— Сезонное ралли продлится до февраля, так что мы можем увидеть еще пару недель хорошего роста как российских акций, там и самой валюты , — подытожил эксперт.

Ответная реакция Фото: Global Look Press/Omar Marques

Начало года для рубля выдалось в целом нейтральным, национальная денежная единица умеренно укрепилась в паре с американской, следуя за настроениями на мировом валютном рынке, рассказывает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, позитивным фактором для рубля стала относительно дорогая нефть. Баррель Brent стоит $55,30 и продолжает расти в цене, увеличившись с начала года уже на 7,3% . Сырье дорожает на фоне решений ОПЕК+, а именно сохранения квот для всех стран. При этом Россия и Казахстан могут нарастить добычу в феврале и марте, что поспособствует как минимум стабильности нацвалюты. Пока рисков для ее ослабления мало, полагает эксперт.

По оценкам Анны Бодровой, в январе рубль будет торговаться в пределах 73–75 за доллар, 90–92 — за евро. В первом квартале 2021-го курс валют, с большой долей вероятности, сохранится в рамках 72–77 руб./$, евро — 88,5–93,0 руб./€, резюмировала она.

Время биткоина

С начала 2021 года биткоин подорожал почти на 40%, достигнув 8 января $41 тыс. За то же время курс Etherium вырос на 73%, Ripple — на 52%, Litecoin — на 41%, а Chainlink — на 43% .

Эксперты считают, что в значительной степени нынешний рост курсов криптовалют объясняется их сильным подорожанием в недавнем прошлом. Люди ожидают увеличения котировок, и поэтому все больше вкладываются в эти активы . А небольшие коррекции курса биткоина, как, например, снижение на открытии торгов 4 января или фиксация прибыли 7-го, когда цена достигла $40 тыс., только увеличивают интерес покупателей, объяснил сооснователь брокерской компании Exante Анатолий Князев.

Ответная реакция Криптовалюта Litecoin Фото: Global Look Press/Michael Weber

Эксперт считает, что одна из причин подорожания биткоина заключается в позитивном новостном фоне последних дней. Так, например, J PMorgan Chase сообщил, что в долгосрочной перспективе цена этой криптовалюты может составить $146 000 .

Другой причиной Анатолий Князев называет победу Демократической партии в США. Это вызывает опасения по поводу падения доллара, а также роста инфляции. Биткоин — один из инструментов сохранения капитала в подобных условиях. Он не подвержен инфляции, поэтому привлекает все больше институциональных и розничных инвесторов. Кроме того, победа демократов может привести к тому, что часть новых «вертолетных» денег пойдет на покупку криптовалют, добавил эксперт.

На рост котировок цифровых денежных средств также могли повлиять изменения в законодательстве США. Теперь банки имеют право использовать для платежей стейблкоины — те криптовалюты, которые приравнены к курсам фиатных валют . Наиболее известная среди них — Tether, привязанная к доллару.

Однако сейчас после резкого роста биткоина многие розничные и институциональные инвесторы воспринимают его цену как завышенную, поэтому увеличивается их интерес к альткоинам. В связи с этим они тоже дорожают. Но темпы падения альткоинов, также как и их роста, могут значительно превосходить биткоин, предупреждает Анатолий Князев.

Ответная реакция Фото: Global Look Press/Manuel Romano