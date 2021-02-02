Захлестнуло хайпом: бунт на Уолл-стрит привел к ограничениям и в России

На волне восстания на американской бирже российские брокерские компании ввели ряд ограничений для розничных инвесторов. Пока они запретили короткие позиции на некоторые акции американских корпораций, а также на торговлю на заемные средства. 1 февраля Мосбиржа предупредила о повышенной волатильности цен на серебро на международных рынках и высоких рисках в связи с этим. Опрошенные «Известиями» эксперты поддержали действия профессиональных участников рынка, отметив, что они сыграли на опережение и уберегли граждан от потерь.

На гребне риска

Бунт молодых пользователей интернет-форума Reddit и других площадок против гигантов с Уолл-стрит продолжается. На минувшей неделе первые взвинтили стоимость акций розничной сети GameStop и нанесли хедж-фондам, поставившим на понижение ее котировок, небывалый ранее ущерб в $5 млрд. Эта история получила название «Битва за GameStop», по мотивам которой появятся книга и фильм, пишут СМИ. Онлайн-приложение Robinhood, с помощью которого молодые инвесторы «раскачали» рынок, после рекордного взлета акций розничной сети заблокировал доступ к ее бумагам и акциям других крупных компаний. Сегодня сервис уже снял часть введенных ранее ограничений.

Под «объектив» трейдеров-любителей попали бумаги и других корпораций, например сети кинотеатров AMC Entertainment, а также серебро. В понедельник фьючерсы на драгметалл поднялись почти до $30 за унцию, что стало рекордом с 2013-го. 2 февраля на нью-йоркской бирже Comex котировки колеблются на уровне $27,5.

Захлестнуло хайпом3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Восстание на американской площадке и дальнейшее развитие ситуации на рынках привело к ограничениям и для российских инвесторов. Московская биржа 1 февраля отметила повышенную волатильность цен на серебро на рынках и предупредила участников, в частности физлиц, о высоких рисках торговли инструментами срочного рынка.

К активным действиям перешли и крупнейшие брокеры. На прошлой неделе «Тинькофф Инвестиции» объявила, что с 17:00 2 февраля запретит открытие и поддержание непокрытых позиций по бумагам компаний American Airlines и Bed Bath & Beyond. В ее пресс-службе «Известиям» пояснили, что изменились риск-параметры бумаг и их волатильность. Это означает, что за короткий промежуток времени акции могут вырасти или упасть на десятки процентов. Потенциально при последующих резких движениях цены клиент может закрыть позицию с очень сильным, практически неконтролируемым убытком. В таких ситуациях брокер обязан ограничивать риски граждан и маржинальную торговлю, включая короткие позиции, отметили там.

— Большинство клиентов уже самостоятельно закрыли свои позиции, ограничение коснется менее 300 человек. Мы следим за ситуацией и в случае резких изменений на рынке можем пересмотреть перечень инструментов, — рассказали в «Тинькофф».

«Известия» спросили других участников рынка об изменениях правил для инвесторов и ограничениях в торговле. Как отметил заместитель гендиректора «Открытие Брокер» Александр Дубров, доступ к наиболее волатильным инструментам в компании предоставляется лишь клиентам, обладающим статусом квалифицированного инвестора без ограничений. Тогда как для игроков без такого статуса торговля с использованием заемных средств по приведенным бумагам уже ограничена, сказал он, добавив, что дополнительные меры пока не рассматриваются.

Захлестнуло хайпом1 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Duilio Piaggesi

По словам руководителя управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрия Леснова, сейчас обсуждается вопрос увеличения ставки риска по акции GameStop до 100%, чтобы клиенты не привлекали заемные средства у брокера. Иные ограничения не рассматриваются, сказал он. Об открытии доступа к некоторым из волатильных бумаг, например GameStop, но лишь квалифицированным клиентам и только на внебиржевых торгах, рассказали в пресс-службе «Сбера». Там подчеркнули: всплеска интереса к спекулятивным операциям с использованием маржинального кредитования в настоящий момент нет, поэтому и никаких мер пока не принято. У «ВТБ Капитал Инвестиции» существуют отлаженные процедуры риск-менеджмента для таких случаев, добавил его главный исполнительный директор Владимир Потапов.

— Еще до всплеска волатильности по акциям ряда компаний мы существенно ограничивали список бумаг, доступных широкому кругу инвесторов для покупки на заемные средства и для открытия коротких позиций. На момент взлета котировок по GameStop и AMC они были доступны только для покупки на собственные деньги, — отметил начальник департамента торговых операций «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев.

Ограничение списка маржинальных бумаг — основная мера защиты розничных инвесторов, добавил он.

Сыграли на опережение

Революция Reddit повлияла на мировые фондовые рынки, продемонстрировав, как армия неопытных инвесторов может изменить ход игры с акциями той или иной компании, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Однако он уверен, что общемировая волна на этой истории маловероятна. Противостояния пользователей онлайн-платформ против хедж-фондов скорее не получит распространения за пределами США, считает и руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Захлестнуло хайпом2 Митинг на фоне событий на американской фондовой бирже на Уолл-стрит, 31 января 2021 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/John Lamparski

Небольшие попытки скорректировать стоимость ценных бумаг участники Reddit и других платформ будут предпринимать, но для целенаправленной атаки им нужно сочетание факторов, в том числе участие публичных лиц, а Илон Маск, ранее поддержавший своим постом трейдеров-любителей, временно покинул соцсети, добавил Артем Тузов.

— В сложившейся ситуации российские брокеры сыграли на опережение и быстро сориентировались, защитив неопытных инвесторов от крупной потери средств. Зачастую новички на бирже делают опрометчивые шаги, следуя за хайпом, и остаются без накоплений, — подытожил он.

Подобные ограничения призваны оградить частных инвесторов от серьезных потенциальных убытков по инструментам, по которым наблюдается серьезная волатильность, поддержал и Михаил Коган. Так, в примере с акциями GameStop, ставшим уже хрестоматийным, подъем котировок в предторговую сессию 25 января достигал 144,9%. Этого более, чем достаточно, чтобы за пару часов лишить всех средств тех, кто не является сторонником диверсификации и готов пойти на риск открытия коротких позиций, добавил он.

Сейчас вопрос защиты непрофессиональных трейдеров актуален как никогда, добавляет Артем Тузов. Накануне в ходе встречи с банковским сообществом важность защиты розничных инвесторов подчеркнул и президент Владимир Путин.