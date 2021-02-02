Захлестнуло хайпом: бунт на Уолл-стрит привел к ограничениям и в России
На волне восстания на американской бирже российские брокерские компании ввели ряд ограничений для розничных инвесторов. Пока они запретили короткие позиции на некоторые акции американских корпораций, а также на торговлю на заемные средства. 1 февраля Мосбиржа предупредила о повышенной волатильности цен на серебро на международных рынках и высоких рисках в связи с этим. Опрошенные «Известиями» эксперты поддержали действия профессиональных участников рынка, отметив, что они сыграли на опережение и уберегли граждан от потерь.
На гребне риска
Бунт молодых пользователей интернет-форума Reddit и других площадок против гигантов с Уолл-стрит продолжается. На минувшей неделе первые взвинтили стоимость акций розничной сети GameStop и нанесли хедж-фондам, поставившим на понижение ее котировок, небывалый ранее ущерб в $5 млрд. Эта история получила название «Битва за GameStop», по мотивам которой появятся книга и фильм, пишут СМИ. Онлайн-приложение Robinhood, с помощью которого молодые инвесторы «раскачали» рынок, после рекордного взлета акций розничной сети заблокировал доступ к ее бумагам и акциям других крупных компаний. Сегодня сервис уже снял часть введенных ранее ограничений.
Под «объектив» трейдеров-любителей попали бумаги и других корпораций, например сети кинотеатров AMC Entertainment, а также серебро. В понедельник фьючерсы на драгметалл поднялись почти до $30 за унцию, что стало рекордом с 2013-го. 2 февраля на нью-йоркской бирже Comex котировки колеблются на уровне $27,5.
Восстание на американской площадке и дальнейшее развитие ситуации на рынках привело к ограничениям и для российских инвесторов. Московская биржа 1 февраля отметила повышенную волатильность цен на серебро на рынках и предупредила участников, в частности физлиц, о высоких рисках торговли инструментами срочного рынка.
К активным действиям перешли и крупнейшие брокеры. На прошлой неделе «Тинькофф Инвестиции» объявила, что с 17:00 2 февраля запретит открытие и поддержание непокрытых позиций по бумагам компаний American Airlines и Bed Bath & Beyond. В ее пресс-службе «Известиям» пояснили, что изменились риск-параметры бумаг и их волатильность. Это означает, что за короткий промежуток времени акции могут вырасти или упасть на десятки процентов. Потенциально при последующих резких движениях цены клиент может закрыть позицию с очень сильным, практически неконтролируемым убытком. В таких ситуациях брокер обязан ограничивать риски граждан и маржинальную торговлю, включая короткие позиции, отметили там.
— Большинство клиентов уже самостоятельно закрыли свои позиции, ограничение коснется менее 300 человек. Мы следим за ситуацией и в случае резких изменений на рынке можем пересмотреть перечень инструментов, — рассказали в «Тинькофф».
«Известия» спросили других участников рынка об изменениях правил для инвесторов и ограничениях в торговле. Как отметил заместитель гендиректора «Открытие Брокер» Александр Дубров, доступ к наиболее волатильным инструментам в компании предоставляется лишь клиентам, обладающим статусом квалифицированного инвестора без ограничений. Тогда как для игроков без такого статуса торговля с использованием заемных средств по приведенным бумагам уже ограничена, сказал он, добавив, что дополнительные меры пока не рассматриваются.
По словам руководителя управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрия Леснова, сейчас обсуждается вопрос увеличения ставки риска по акции GameStop до 100%, чтобы клиенты не привлекали заемные средства у брокера. Иные ограничения не рассматриваются, сказал он. Об открытии доступа к некоторым из волатильных бумаг, например GameStop, но лишь квалифицированным клиентам и только на внебиржевых торгах, рассказали в пресс-службе «Сбера». Там подчеркнули: всплеска интереса к спекулятивным операциям с использованием маржинального кредитования в настоящий момент нет, поэтому и никаких мер пока не принято. У «ВТБ Капитал Инвестиции» существуют отлаженные процедуры риск-менеджмента для таких случаев, добавил его главный исполнительный директор Владимир Потапов.
— Еще до всплеска волатильности по акциям ряда компаний мы существенно ограничивали список бумаг, доступных широкому кругу инвесторов для покупки на заемные средства и для открытия коротких позиций. На момент взлета котировок по GameStop и AMC они были доступны только для покупки на собственные деньги, — отметил начальник департамента торговых операций «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев.
Ограничение списка маржинальных бумаг — основная мера защиты розничных инвесторов, добавил он.
Сыграли на опережение
Революция Reddit повлияла на мировые фондовые рынки, продемонстрировав, как армия неопытных инвесторов может изменить ход игры с акциями той или иной компании, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Однако он уверен, что общемировая волна на этой истории маловероятна. Противостояния пользователей онлайн-платформ против хедж-фондов скорее не получит распространения за пределами США, считает и руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Митинг на фоне событий на американской фондовой бирже на Уолл-стрит, 31 января 2021 года
Небольшие попытки скорректировать стоимость ценных бумаг участники Reddit и других платформ будут предпринимать, но для целенаправленной атаки им нужно сочетание факторов, в том числе участие публичных лиц, а Илон Маск, ранее поддержавший своим постом трейдеров-любителей, временно покинул соцсети, добавил Артем Тузов.
— В сложившейся ситуации российские брокеры сыграли на опережение и быстро сориентировались, защитив неопытных инвесторов от крупной потери средств. Зачастую новички на бирже делают опрометчивые шаги, следуя за хайпом, и остаются без накоплений, — подытожил он.
Подобные ограничения призваны оградить частных инвесторов от серьезных потенциальных убытков по инструментам, по которым наблюдается серьезная волатильность, поддержал и Михаил Коган. Так, в примере с акциями GameStop, ставшим уже хрестоматийным, подъем котировок в предторговую сессию 25 января достигал 144,9%. Этого более, чем достаточно, чтобы за пару часов лишить всех средств тех, кто не является сторонником диверсификации и готов пойти на риск открытия коротких позиций, добавил он.
Сейчас вопрос защиты непрофессиональных трейдеров актуален как никогда, добавляет Артем Тузов. Накануне в ходе встречи с банковским сообществом важность защиты розничных инвесторов подчеркнул и президент Владимир Путин.