Синдром новичка: россияне вкладывают миллиарды в «мутные» инвестпродукты

Столкнувшись с оттоком клиентских денег, отдельные банки развернули продажу инвестиционных продуктов с «мутной» структурой. Их предлагают всем желающим, хотя большинство новоиспеченных инвесторов не понимают, что это за инструменты и чем они рискуют. В ЦБ хотят взять ситуацию под контроль: обязать банки тестировать клиентов на понимание сути совершаемых сделок и выкупать инвестпродукты, проданные с нарушениями. «Известия» разбирались, какие инвестиции относят к «мутным», в чем заключаются риски, можно ли купить статус инвестора и вернут ли деньги новичкам.

«Диванные» инвесторы

По оценкам Банка России, в 2020 году на фондовый рынок пришли 4 млн новых инвесторов — физических лиц. Однако большинство из вновь прибывших, как констатировал регулятор, не обладают ни опытом, ни знаниями. Столь масштабный приток новичков в ЦБ объяснили ростом субститутов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) — продуктов, определить цену и доходность по которым тяжело даже людям со специальным образованием.

Как пояснил первый зампред ЦБ, в такие инвестиционные продукты с «мутной» структурой россияне вложили порядка 600 млрд рублей. И есть сомнения по поводу того, что «ожидания граждан, приобретших такие продукты, соответствуют действительности».

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Эксперты подтверждают: из-за низких ставок по вкладам многие банки действительно начали предлагать более сложные финансовые продукты с потенциально более высокой доходностью. ЦБ в данном случае беспокоит не столько сам фондовый рынок, сколько банковские каналы продаж финансовых продуктов.

Структурные ноты

Самые распространенные продукты такого рода — инвестиционное и накопительное страхование жизни.

«По сути, это та же самая структурная нота, только на базе страхования. Для инвестиционного сектора наличие подобных продуктов пока не несет отрицательных последствий, а вот для отдельных домохозяйств оно может стать настоящей проблемой. Доход, на который рассчитывала семья, может оказаться гораздо ниже, его сложно будет быстро продать и вернуть свои деньги, когда они срочно потребуются », — поясняет Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала Accent Capital.

Аналитики указывают: структурные ноты — вполне нормальный продукт на финансовом рынке. Проблема состоит в том, что, как правило, в структурных нотах предусмотрены портфельные инвестиции в те или иные секторы. При этом динамика портфеля привязывается к базовому активу. Что это значит и в чем риск?

Синдром новичка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Например, вам предлагают инвестировать в акции нефтяных компаний и связывают получение прибыли по этому портфелю с динамикой цен на нефть. Цены выросли выше какого-то уровня — вы получили прибыль, цены упали — прибыли нет или она маленькая», — объясняет Олег Богданов, ведущий аналитик QBF. По его словам, очень часто, чтобы упростить процесс продажи такого высокомаржинального продукта, банки выдают их за инструмент с гарантированной доходностью. Однако стоит помнить о том, что гарантированную доходность дают только государственные или корпоративные облигации с инвестиционным рейтингом.

ПИФы, фьючерсы, опционы

К сомнительным продуктам можно отнести и ПИФы — паевые инвестиционные фонды. «Если посмотреть структуру активов паевых инвестиционных фондов, паи которых банки продают гражданам, выступая для них фактически финансовыми консультантами, то можно увидеть, что часть состоит из низколиквидных бумаг, а также бумаг без инвестиционного кредитного рейтинга », — отмечает Элла Гимельберг, управляющий партнер консалтингового бюро «Прагматик». В пример она приводит скандальную историю с вкладчиками из крупных российских банков. Людям предлагали вместо депозитов купить еврооблигации, которые впоследствии стали дефолтными.

Сложные инвестиционные инструменты — фьючерсы и опционы, свопы, маржинальная торговля — привлекают новичков историями о сотнях процентов прибыли. Но стоит помнить о том, что это в основном удел профессиональных трейдеров, а размер потенциальной доходности прямо пропорционален риску , напоминает Александр Шолохов, эксперт аналитического центра «Мессем». «Основные риски для инвестора — резкое изменение рыночной конъюнктуры и потеря своих средств, а в ряде случаев и уход в задолженность перед брокером. Весной этого года был случай, когда нефтяной фьючерс WTI к завершению торгов показал стоимость минус 37 долларов США», — отмечает он.

«Например, понять, что включено в полис «инвестиционного страхования жизни», практически невозможно. Он имеет сложную структуру из опционов и фьючерсов. Но что на самом деле внутри, не может понять никто, кроме тех людей, которые структурируют этот продукт. Возможно, там ничего нет», — добавляет Роман Хорошев, CEO краудлендинговой платформы Jetlend.

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Таким образом, к «мутным» инвестиционным инструментам в основном относят структурные финансовые продукты, чей состав непрозрачен. Это продукт, созданный банком, который включил в него какое-то количество акций, облигаций и, возможно, даже опционы или фьючерсы.

« Их отличительная особенность — практически нулевая ликвидность. Продать вы его сможете лишь при наступлении определенных событий и зачастую только в этом же банке. Прибыль от этого продукта будет получена лишь при реализации ряда условий, прописанных в договоре. В случае же убытка претензии предъявить будет некому. Но и выйти из инструмента без потерь раньше указанного срока практически невозможно», — объясняет Евгений Марченко, руководитель E.M.Finance. Спрогнозировать, принесет данный инструмент прибыль или нет, и осознать размер возможного убытка — для неопытного инвестора непосильная задача.

Оградить от риска

Идею оградить «диванных» инвесторов от таких продуктов специалисты находят вполне здравой. Регулятор предлагает для этого, во-первых, проводить тестирование неопытных инвесторов, чтобы выяснить, понимают ли они риски. Без тестирования продажа сложных финансовых продуктов будет запрещена. Как полагают аналитики, такая проверка для клиентов банков, вероятно, будет реализована на базе уже существующей системы тестирования для получения статуса квалифицированного инвестора.

По мнению Шолохова, речь идет о создании «гражданских» версий аттестатов ФСФР. Условно, начинающему инвестору будет доступен сильно урезанный перечень инструментов, куда войдут облигации федерального займа, акции и облигации российских «голубых фишек», а также ETF и БПИФы отечественных эмитентов. В дальнейшем, если инвестор захочет расширить перечень доступных ценных бумаг, ему необходимо будет пройти что-то вроде экзамена, на котором он докажет понимание принципов работы сложных инструментов. Вероятно, после прохождения экзамена инвестор будет занесен в специальный реестр, на основании которого брокеры или биржи будут предоставлять доступ к торгам.

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В то же время лазейка в законодательстве позволяет дилетанту прикинуться профессионалом. В этом поспособствуют сами банки: услуга по получению квалификации для инвесторов продается.

«Участники финансового рынка могут продолжать недобросовестные продажи, под разными предлогами заставляя подписывать заявления на получение статуса квалифицированного инвестора для своих более состоятельных клиентов, а менее состоятельным оформлять услугу по получению статуса квалифицированного инвестора (стоит 6–10 тыс. рублей) как обязательную комиссию, или же включать этот расход в комиссию договора», — поясняет Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Обратный выкуп

Кроме того, ЦБ может обязать банки выкупать обратно у неквалифицированных инвесторов финансовые продукты, проданные с нарушением требований законодательства об информировании.

«Если мы увидели, что банк напродавал продуктов инвестиционного характера с нарушением законодательства об информировании, у ЦБ будет право потребовать выставить оферту на обратный выкуп этих продуктов у тех, кто купил у этого банка такие продукты, либо возместить расходы в зависимости от ситуации», — уточнил первый зампред Банка России. Требование будет распространяться на продажи, произведенные после вступления закона в силу.

Синдром новичка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков